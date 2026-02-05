Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.3 комментария
Россия направила обращения в ОБСЕ по ситуации с русскоязычными в Латвии
Российские власти сообщили о передаче обращений в международные структуры ОБСЕ и БДИПЧ по вопросам соблюдения прав русскоязычного населения в Латвии.
Россия направила официальные обращения в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств по ситуации с правами русскоязычного населения в Латвии, передает РИА «Новости». Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарёв.
«Призываем официальную Ригу проявить здравый смысл, а профильные исполструктуры ОБСЕ – надлежащим образом отреагировать. Соответствующие обращения в адрес главы БДИПЧ М.Телалиан и Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств К.Кампа нами уже направлены», – заявил Волгарёв на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
Дипломат уточнил, что Россия продолжает поднимать вопрос нарушения прав русского и русскоязычного населения в Латвии. Москва требует обратить внимание на эту проблему международных структур и призывает Латвию соблюдать права национальных меньшинств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова прокомментировала инициативу Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией, связав ее с усталостью этих стран от положения «под столом».
В Латвии происходят массовые увольнения русских врачей. До этого в стране уже затрагивали русских учителей и работников железной дороги схожими мерами.
Эксперты проводят прямые параллели между дискриминацией русских в Латвии и политикой нацистской Германии в отношении евреев. В итоге такие действия оборачиваются негативными последствиями для самой Латвии.