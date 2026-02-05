Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.3 комментария
Путин раскритиковал легкомысленное использование антибиотиков
Путин высказался против легкомысленного использования антибиотиков россиянами
Президент России выразил обеспокоенность ситуацией с частым и нецелесообразным назначением антибиотиков, отметив опасность такого подхода для здоровья населения.
Президент России Владимир Путин выступил с критикой по поводу необоснованного использования антибиотиков. Глава государства отметил, что такие препараты применяют даже тогда, когда в этом нет необходимости.
Во время неформального общения с молодыми учеными после вручения премий в области науки и инноваций Путин подчеркнул, что антибиотики назначаются слишком часто и без достаточных оснований, передает ТАСС.
«Потому что антибиотики применяют где надо и где не надо, – заметил Путин. – Самое простое – это человек закашлял – сразу», – заявил президент. Он также обратил внимание на то, что подобное отношение может привести к развитию устойчивости бактерий к лекарствам, что представляет серьезную угрозу для системы здравоохранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на церемонии Путин пошутил, что не может выговорить название некоторых научных открытий. Там же он отметил, что Россия занимает ведущие позиции в борьбе с бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.
Кроме того, президент подчеркнул, что будущее страны, ее развитие и процветание зависят во многом от великих научных открытий.