Песков назвал молодых лауреатов президентской премии по науке гордостью страны
Молодые лауреаты президентской премии по науке являются гордостью России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков отметил, что сегодня президент Владимир Путин вручит им знаки лауреатов за значимые успехи в научной деятельности, передает ТАСС.
Песков подчеркнул: «Ребята молодые, талантливые, гордость нашей страны». Он также напомнил, что церемония проходит в преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля.
Вручение премий состоится в Екатерининском зале Сенатского дворца в Московском Кремле. Президент традиционно лично отмечает молодых исследователей, внесших вклад в развитие отечественной науки.
Ранее премии президента России вручили молодым ученым за 2025 год.
Также Путин примет участие в торжественном мероприятии, посвященном старту Года единства народов России.