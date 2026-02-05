Словакия закрыла дела о передаче МиГ-29 Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дела о передаче Украине бывшим руководством Словакии истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300 закрыты, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Markiza.

Прокуратура республики не обнаружила состава преступления в действиях прежних властей, а следственные органы не доказали, что передача техники нанесла ущерб Словакии.

Словацкое издание Aktuality еще в ноябре 2025 года сообщало о прекращении расследования, что вызвало недовольство министра обороны Роберта Калиняка. Его ведомство попыталось обжаловать это решение, однако безуспешно: три из четырех дел о помощи Украине были окончательно закрыты.

Как уточняет телеканал, завершены расследования по передаче истребителей, системы ПВО и разрыву контракта с российской компанией по обслуживанию МиГ-29. Еще одно дело, связанное с передачей технической документации военному атташе Украины, по-прежнему находится в разработке у полиции. Напомним, что в апреле 2022 года Словакия передала Украине систему ПВО С-300, а год спустя завершила поставку 13 истребителей МиГ-29. Также республика передала часть системы ПВО КУБ, однако после прихода к власти правительства Роберта Фицо поставки вооружений Киеву были прекращены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Словакии закупили израильские системы ПВО после передачи комплексов С-300 на Украину.

В Словакии возбудили уголовное дело по факту передачи истребителей МиГ-29 на Украину.

Министр обороны Словакии обвинил своего предшественника в государственной измене за передачу этих самолетов.