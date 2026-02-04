Как встать на биржу труда в 2026 году: список документов и порядок регистрации

Биржа труда – неофициальное название центров занятости населения, которые функционируют под единым брендом «Работа России». Постановка на учет в качестве безработного дает право на получение пособия и содействие в трудоустройстве.

Кто может встать на учет

Право на регистрацию в качестве безработного имеют трудоспособные граждане России, которые не работают и не имеют заработка. Учитывается не только работа по трудовому договору, но и самозанятость, деятельность ИП, работа по договору ГПХ.

Нетрудоспособные:

лица младше 16 лет;

пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости (исключение – люди с инвалидностью).



Трудоспособные и занятые:

трудоустроенные (даже если вы трудоустроены на неполный день; исключение – общественные работы);



индивидуальные предприниматели и самозанятые;

военнослужащие;

школьники и студенты очной формы;

осужденные и заключенные;

люди, осуществляющие уход за инвалидом I группы, ребенком с инвалидностью или пожилым человеком, который нуждается в постоянном постороннем уходе или достиг 80-летнего возраста;

приемные родители или граждане, создавшие приемную семью для лиц пожилого возраста и инвалидов.

Иностранные граждане могут встать на учет для поиска работы, но пособие по безработице им не выплачивается.

Необходимые документы

Для постановки на учет в центре занятости потребуются:

Паспорт гражданина РФ. Документ об образовании (аттестат, диплом, сертификат). Трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности (форма СТД-Р). Реквизиты банковского счета или карты «Мир» для получения пособия. СНИЛС.

Данные о стаже и заработной плате на предыдущем месте работы центр занятости получает самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия.

Для граждан с инвалидностью дополнительно требуется индивидуальная программа реабилитации или абилитации.

Способы подачи заявления

Заявление о постановке на учет можно подать двумя способами.

Онлайн – через портал «Работа России» (trudvsem.ru) или региональные порталы служб занятости (например, «Моя работа» в Москве). Для авторизации используется учетная запись госуслуг. Напрямую через портал госуслуг подать заявление нельзя, но он перенаправляет на «Работу России».

Лично – в центре занятости населения по месту жительства или пребывания.

При онлайн-подаче заявления необходимо заполнить анкету, указать регион и центр занятости, выбрать способ получения пособия и подтвердить согласие на обработку персональных данных.

Порядок регистрации

После подачи заявления центр занятости в течение 10 календарных дней предлагает соискателю вакансии. Если подходящая работа не найдена, на 11-й день гражданин признается безработным и ему назначается пособие.

В процессе регистрации требуется:

пройти профилирование (оценка опыта, образования, возраста);

согласовать индивидуальный план содействия занятости;

рассмотреть не менее двух предложенных вакансий;

при необходимости явиться в центр занятости лично.

Отказ от двух предложенных вакансий в первые 10 дней после обращения является основанием для отказа в признании безработным.

Размер пособия по безработице в 2026 году

С 1 февраля 2026 года пособие по безработице индексируется на 6,8%.

Минимальный размер: около 1884 рублей в месяц.

Максимальный размер: около 16 067 рублей в первые три месяца и 5880 рублей в последующие три месяца.

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях размер пособия увеличивается на районный коэффициент.

Расчет пособия для работавших граждан

Стандартное пособие назначается гражданам, которые:

проработали не менее 26 недель за последние 12 месяцев;

встали на учет в течение года после увольнения.

Размер пособия рассчитывается от среднего заработка за последние три месяца:

первые три месяца – 75% среднего заработка (но не более максимума);



следующие три месяца – 60% среднего заработка (но не более 5 880 рублей).



Кто получает минимальное пособие

Минимальный размер пособия (1884 рубля) назначается;

впервые ищущим работу;

не работавшим более года до обращения;

уволенным за нарушение трудовой дисциплины;

отработавшим менее 26 недель за год до постановки на учет;

прекратившим деятельность ИП или самозанятость (при отсутствии 26 недель трудового стажа за год);

отчисленным с обучения по направлению центра занятости.

Эти категории получают пособие в течение трех месяцев.

Особые категории

Предпенсионеры (граждане за пять лет до пенсии) получают пособие в течение 12 месяцев. Максимальный размер для них – 15 044 рубля. Срок выплаты увеличивается на две недели за каждый год стажа свыше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин (максимум до 24 месяцев).

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 23 лет получают максимальное пособие в течение шести месяцев.

ИП и самозанятые с 2025 года могут претендовать на максимальное пособие при условии подтверждения 26 недель трудовой деятельности за год до регистрации в центре занятости.

Сроки выплаты пособия

Продолжительность выплаты зависит от категории безработного:

до шести месяцев – для граждан, отработавших более 26 недель за год до постановки на учет;



до трех месяцев – для остальных категорий;



до 12–24 месяцев – для предпенсионеров.



По истечении максимального срока гражданин автоматически снимается с учета.

Обязанности безработного

Для сохранения статуса безработного и получения пособия необходимо:

проходить перерегистрацию в центре занятости не реже двух раз в месяц;

выполнять индивидуальный план содействия занятости;

являться на собеседования к работодателям в течение трех дней после получения направления;

проходить повторное профилирование каждые полтора месяца.

При неявке без уважительной причины выплата пособия приостанавливается. При отказе от подходящей работы или обучения размер пособия может быть снижен на 25%.

Когда выплату прекращают

Пособие прекращают выплачивать в случаях:

трудоустройства;

назначения пенсии;

переезда в другой регион;

истечения максимального срока выплаты;

отказа от двух предложенных вакансий;

неявки в центр занятости более месяца без уважительной причины;

предоставления недостоверных сведений;

осуждения к лишению свободы или исправительным работам.

Повторная регистрация

После отказа в признании безработным повторно подать заявление можно через 30 дней.

Встать на учет в центр занятости в России повторно можно не ранее чем через шесть месяцев после снятия с учета. При этом пособие по безработице назначат не ранее чем через 12 месяцев после первоначальной регистрации в качестве безработного.

Дополнительные меры поддержки

Помимо пособия центры занятости оказывают безработным: