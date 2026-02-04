Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.3 комментария
Как встать на биржу труда в 2026 году: список документов и порядок регистрации
Потерявшие работу имеют право на государственное пособие – но чтобы его получить, необходимо соответствующим образом зарегистрироваться. Где и каким образом это сделать, каков размер пособия по безработице в 2026 году, при каких условиях выплаты могут быть прекращены и какие еще есть меры поддержки для безработных?
Биржа труда – неофициальное название центров занятости населения, которые функционируют под единым брендом «Работа России». Постановка на учет в качестве безработного дает право на получение пособия и содействие в трудоустройстве.
Кто может встать на учет
Право на регистрацию в качестве безработного имеют трудоспособные граждане России, которые не работают и не имеют заработка. Учитывается не только работа по трудовому договору, но и самозанятость, деятельность ИП, работа по договору ГПХ.
Нетрудоспособные:
- лица младше 16 лет;
- пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости (исключение – люди с инвалидностью).
Трудоспособные и занятые:
- трудоустроенные (даже если вы трудоустроены на неполный день; исключение – общественные работы);
- индивидуальные предприниматели и самозанятые;
- военнослужащие;
- школьники и студенты очной формы;
- осужденные и заключенные;
- люди, осуществляющие уход за инвалидом I группы, ребенком с инвалидностью или пожилым человеком, который нуждается в постоянном постороннем уходе или достиг 80-летнего возраста;
- приемные родители или граждане, создавшие приемную семью для лиц пожилого возраста и инвалидов.
Иностранные граждане могут встать на учет для поиска работы, но пособие по безработице им не выплачивается.
Необходимые документы
Для постановки на учет в центре занятости потребуются:
- Паспорт гражданина РФ.
- Документ об образовании (аттестат, диплом, сертификат).
- Трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности (форма СТД-Р).
- Реквизиты банковского счета или карты «Мир» для получения пособия.
- СНИЛС.
Данные о стаже и заработной плате на предыдущем месте работы центр занятости получает самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия.
Для граждан с инвалидностью дополнительно требуется индивидуальная программа реабилитации или абилитации.
Способы подачи заявления
Заявление о постановке на учет можно подать двумя способами.
Онлайн – через портал «Работа России» (trudvsem.ru) или региональные порталы служб занятости (например, «Моя работа» в Москве). Для авторизации используется учетная запись госуслуг. Напрямую через портал госуслуг подать заявление нельзя, но он перенаправляет на «Работу России».
Лично – в центре занятости населения по месту жительства или пребывания.
При онлайн-подаче заявления необходимо заполнить анкету, указать регион и центр занятости, выбрать способ получения пособия и подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Порядок регистрации
После подачи заявления центр занятости в течение 10 календарных дней предлагает соискателю вакансии. Если подходящая работа не найдена, на 11-й день гражданин признается безработным и ему назначается пособие.
В процессе регистрации требуется:
- пройти профилирование (оценка опыта, образования, возраста);
- согласовать индивидуальный план содействия занятости;
- рассмотреть не менее двух предложенных вакансий;
- при необходимости явиться в центр занятости лично.
Отказ от двух предложенных вакансий в первые 10 дней после обращения является основанием для отказа в признании безработным.
Размер пособия по безработице в 2026 году
С 1 февраля 2026 года пособие по безработице индексируется на 6,8%.
Минимальный размер: около 1884 рублей в месяц.
Максимальный размер: около 16 067 рублей в первые три месяца и 5880 рублей в последующие три месяца.
В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях размер пособия увеличивается на районный коэффициент.
Расчет пособия для работавших граждан
Стандартное пособие назначается гражданам, которые:
- проработали не менее 26 недель за последние 12 месяцев;
- встали на учет в течение года после увольнения.
Размер пособия рассчитывается от среднего заработка за последние три месяца:
- первые три месяца – 75% среднего заработка (но не более максимума);
- следующие три месяца – 60% среднего заработка (но не более 5 880 рублей).
Кто получает минимальное пособие
Минимальный размер пособия (1884 рубля) назначается;
- впервые ищущим работу;
- не работавшим более года до обращения;
- уволенным за нарушение трудовой дисциплины;
- отработавшим менее 26 недель за год до постановки на учет;
- прекратившим деятельность ИП или самозанятость (при отсутствии 26 недель трудового стажа за год);
- отчисленным с обучения по направлению центра занятости.
Эти категории получают пособие в течение трех месяцев.
Особые категории
Предпенсионеры (граждане за пять лет до пенсии) получают пособие в течение 12 месяцев. Максимальный размер для них – 15 044 рубля. Срок выплаты увеличивается на две недели за каждый год стажа свыше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин (максимум до 24 месяцев).
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 23 лет получают максимальное пособие в течение шести месяцев.
ИП и самозанятые с 2025 года могут претендовать на максимальное пособие при условии подтверждения 26 недель трудовой деятельности за год до регистрации в центре занятости.
Сроки выплаты пособия
Продолжительность выплаты зависит от категории безработного:
- до шести месяцев – для граждан, отработавших более 26 недель за год до постановки на учет;
- до трех месяцев – для остальных категорий;
- до 12–24 месяцев – для предпенсионеров.
По истечении максимального срока гражданин автоматически снимается с учета.
Обязанности безработного
Для сохранения статуса безработного и получения пособия необходимо:
- проходить перерегистрацию в центре занятости не реже двух раз в месяц;
- выполнять индивидуальный план содействия занятости;
- являться на собеседования к работодателям в течение трех дней после получения направления;
- проходить повторное профилирование каждые полтора месяца.
При неявке без уважительной причины выплата пособия приостанавливается. При отказе от подходящей работы или обучения размер пособия может быть снижен на 25%.
Когда выплату прекращают
Пособие прекращают выплачивать в случаях:
- трудоустройства;
- назначения пенсии;
- переезда в другой регион;
- истечения максимального срока выплаты;
- отказа от двух предложенных вакансий;
- неявки в центр занятости более месяца без уважительной причины;
- предоставления недостоверных сведений;
- осуждения к лишению свободы или исправительным работам.
Повторная регистрация
После отказа в признании безработным повторно подать заявление можно через 30 дней.
Встать на учет в центр занятости в России повторно можно не ранее чем через шесть месяцев после снятия с учета. При этом пособие по безработице назначат не ранее чем через 12 месяцев после первоначальной регистрации в качестве безработного.
Дополнительные меры поддержки
Помимо пособия центры занятости оказывают безработным:
- содействие в поиске работы и подбор вакансий;
- психологическую поддержку;
- профессиональное обучение и переподготовку за счет государства;
- помощь в переезде в другой регион для трудоустройства;
- содействие в организации собственного дела;
- проведение ярмарок вакансий.