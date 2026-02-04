  • Новость часаВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области
    Европа оставила лазейку для российского газа
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    Стали известны подробности убийства сына Каддафи
    Электромотоцикл Aurus Merlon прошел сертификацию
    Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российской командой
    «Северяне» уничтожили стрелявшую по Белгороду украинскую РСЗО HIMARS
    Назван размер хищений экс-руководства Курской области на фортификациях
    Politico: Мерц предложит странам Персидского залива оружие в обмен на газ
    Маск назвал обыск в офисе X в Париже политической атакой
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Анонимность в интернете – это не преступление

    Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.

    12 комментариев
    4 февраля 2026, 10:39 • Справки

    Как встать на биржу труда в 2026 году: список документов и порядок регистрации

    Как встать на биржу труда в 2026 году: список документов и порядок регистрации
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Потерявшие работу имеют право на государственное пособие – но чтобы его получить, необходимо соответствующим образом зарегистрироваться. Где и каким образом это сделать, каков размер пособия по безработице в 2026 году, при каких условиях выплаты могут быть прекращены и какие еще есть меры поддержки для безработных?

    Биржа труда – неофициальное название центров занятости населения, которые функционируют под единым брендом «Работа России». Постановка на учет в качестве безработного дает право на получение пособия и содействие в трудоустройстве.

    Кто может встать на учет

    Право на регистрацию в качестве безработного имеют трудоспособные граждане России, которые не работают и не имеют заработка. Учитывается не только работа по трудовому договору, но и самозанятость, деятельность ИП, работа по договору ГПХ.

    Нетрудоспособные:

    • лица младше 16 лет;

    • пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости (исключение – люди с инвалидностью).

    Трудоспособные и занятые:

    • трудоустроенные (даже если вы трудоустроены на неполный день; исключение – общественные работы);

    • индивидуальные предприниматели и самозанятые;

    • военнослужащие;

    • школьники и студенты очной формы;

    • осужденные и заключенные;

    • люди, осуществляющие уход за инвалидом I группы, ребенком с инвалидностью или пожилым человеком, который нуждается в постоянном постороннем уходе или достиг 80-летнего возраста;

    • приемные родители или граждане, создавшие приемную семью для лиц пожилого возраста и инвалидов.

    Иностранные граждане могут встать на учет для поиска работы, но пособие по безработице им не выплачивается.

    Необходимые документы

    Для постановки на учет в центре занятости потребуются:

    1. Паспорт гражданина РФ.

    2. Документ об образовании (аттестат, диплом, сертификат).

    3. Трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности (форма СТД-Р).

    4. Реквизиты банковского счета или карты «Мир» для получения пособия.

    5. СНИЛС.

    Данные о стаже и заработной плате на предыдущем месте работы центр занятости получает самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия.

    Для граждан с инвалидностью дополнительно требуется индивидуальная программа реабилитации или абилитации.

    Способы подачи заявления

    Заявление о постановке на учет можно подать двумя способами.

    Онлайн – через портал «Работа России» (trudvsem.ru) или региональные порталы служб занятости (например, «Моя работа» в Москве). Для авторизации используется учетная запись госуслуг. Напрямую через портал госуслуг подать заявление нельзя, но он перенаправляет на «Работу России».

    Лично – в центре занятости населения по месту жительства или пребывания.

    При онлайн-подаче заявления необходимо заполнить анкету, указать регион и центр занятости, выбрать способ получения пособия и подтвердить согласие на обработку персональных данных.

    Порядок регистрации

    После подачи заявления центр занятости в течение 10 календарных дней предлагает соискателю вакансии. Если подходящая работа не найдена, на 11-й день гражданин признается безработным и ему назначается пособие.

    В процессе регистрации требуется:

    • пройти профилирование (оценка опыта, образования, возраста);

    • согласовать индивидуальный план содействия занятости;

    • рассмотреть не менее двух предложенных вакансий;

    • при необходимости явиться в центр занятости лично.

    Отказ от двух предложенных вакансий в первые 10 дней после обращения является основанием для отказа в признании безработным.

    Размер пособия по безработице в 2026 году

    С 1 февраля 2026 года пособие по безработице индексируется на 6,8%.

    Минимальный размер: около 1884 рублей в месяц.

    Максимальный размер: около 16 067 рублей в первые три месяца и 5880 рублей в последующие три месяца.

    В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях размер пособия увеличивается на районный коэффициент.

    Расчет пособия для работавших граждан

    Стандартное пособие назначается гражданам, которые:

    • проработали не менее 26 недель за последние 12 месяцев;

    • встали на учет в течение года после увольнения.

    Размер пособия рассчитывается от среднего заработка за последние три месяца:

    • первые три месяца – 75% среднего заработка (но не более максимума);

    • следующие три месяца – 60% среднего заработка (но не более 5 880 рублей).

    Кто получает минимальное пособие

    Минимальный размер пособия (1884 рубля) назначается;

    • впервые ищущим работу;

    • не работавшим более года до обращения;

    • уволенным за нарушение трудовой дисциплины;

    • отработавшим менее 26 недель за год до постановки на учет;

    • прекратившим деятельность ИП или самозанятость (при отсутствии 26 недель трудового стажа за год);

    • отчисленным с обучения по направлению центра занятости.

    Эти категории получают пособие в течение трех месяцев.

    Особые категории

    Предпенсионеры (граждане за пять лет до пенсии) получают пособие в течение 12 месяцев. Максимальный размер для них – 15 044 рубля. Срок выплаты увеличивается на две недели за каждый год стажа свыше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин (максимум до 24 месяцев).

    Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 23 лет получают максимальное пособие в течение шести месяцев.

    ИП и самозанятые с 2025 года могут претендовать на максимальное пособие при условии подтверждения 26 недель трудовой деятельности за год до регистрации в центре занятости.

    Сроки выплаты пособия

    Продолжительность выплаты зависит от категории безработного:

    • до шести месяцев – для граждан, отработавших более 26 недель за год до постановки на учет;

    • до трех месяцев – для остальных категорий;

    • до 12–24 месяцев – для предпенсионеров.

    По истечении максимального срока гражданин автоматически снимается с учета.

    Обязанности безработного

    Для сохранения статуса безработного и получения пособия необходимо:

    • проходить перерегистрацию в центре занятости не реже двух раз в месяц;

    • выполнять индивидуальный план содействия занятости;

    • являться на собеседования к работодателям в течение трех дней после получения направления;

    • проходить повторное профилирование каждые полтора месяца.

    При неявке без уважительной причины выплата пособия приостанавливается. При отказе от подходящей работы или обучения размер пособия может быть снижен на 25%.

    Когда выплату прекращают

    Пособие прекращают выплачивать в случаях:

    • трудоустройства;

    • назначения пенсии;

    • переезда в другой регион;

    • истечения максимального срока выплаты;

    • отказа от двух предложенных вакансий;

    • неявки в центр занятости более месяца без уважительной причины;

    • предоставления недостоверных сведений;

    • осуждения к лишению свободы или исправительным работам.

    Повторная регистрация

    После отказа в признании безработным повторно подать заявление можно через 30 дней.

    Встать на учет в центр занятости в России повторно можно не ранее чем через шесть месяцев после снятия с учета. При этом пособие по безработице назначат не ранее чем через 12 месяцев после первоначальной регистрации в качестве безработного.

    Дополнительные меры поддержки

    Помимо пособия центры занятости оказывают безработным:

    • содействие в поиске работы и подбор вакансий;

    • психологическую поддержку;

    • профессиональное обучение и переподготовку за счет государства;

    • помощь в переезде в другой регион для трудоустройства;

    • содействие в организации собственного дела;

    • проведение ярмарок вакансий.

    По факту попытки убийства полицейского на Рублевке завели уголовное дело
    Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 40%
    В Польше разогнали руководство службы госохраны после угона Lexus жены Туска
    Состояние Илона Маска достигло рекордных 852 млрд долларов
    Павел Дуров посоветовал держаться подальше от Франции
    Брат Кличко пожаловался пранкерам на воровство команды Зеленского
    Эксперт призвал создать законодательную базу для выявления педофилов

