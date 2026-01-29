  • Новость часаЛавров: Сценарий распада НАТО Россию не интересует
    29 января 2026, 22:10 • Политика

    Планы Мерца о сильной Германии закрывают Украине дорогу в ЕС

    Планы Мерца о сильной Германии закрывают Украине дорогу в ЕС
    @ REUTERS/Nadja Wohlleben

    Tекст: Евгений Поздняков

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз?

    «Европа должна научиться говорить на языке силы», – обратился канцлер ФРГ Фридрих Мерц к союзникам с трибуны бундестага. По его мнению, прямо сейчас формируется «мир великих держав», а жители ЕС уже в ближайшее время почувствуют приближение его «жесткого ветра», пишет издание Politico. На этом фоне союзу важно показать свою состоятельность в трех ключевых сферах.

    Первая – безопасность. Мерц призвал государства Старого Света сократить технологическую и оборонную зависимость от США. Вторая – экономика, конкурентоспособность которой Европе необходимо в кратчайшие сроки восстановить. И, наконец, третья – единство. Как сказал канцлер, странам Европы важно держаться вместе, поскольку «сплоченность становится фактором силы».

    В отношениях со Штатами Мерц занял более жесткую позицию, чем раньше. Он резко раскритиковал высказывания Дональда Трампа о том, что американские войска якобы не нуждались в союзниках в Афганистане, напомнив: в рамках этой операции погибли 59 солдат бундесвера. Кроме того, по словам канцлера, Берлин уже обсуждает с партнерами по ЕС вопросы совместного ядерного сдерживания.

    «Фридрих Мерц давно выступает за европейскую стратегическую автономию. В этом плане он полностью верен себе. Подобная стратагема в целом не чужда Германии. О ней говорили еще во времена Ангелы Меркель, когда Дональд Трамп впервые стал президентом США. Сейчас же противоречий между Старым Светом и Новым стало еще больше», – сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    «Соответственно, Мерц все чаще начинает прибегать к достаточно жесткой риторике. Канцлер прекрасно понимает, что действия главы Белого дома наносят ЕС колоссальный репутационный ущерб. Поэтому он и выстраивает концепцию автономии в большей степени как реакцию на ускоряющийся разрыв диалога между Брюсселем и Вашингтоном», – полагает Соколов.

    Последние события на международной арене показывают, что ЕС обладает минимальными возможностями ответа на масштабные внешние вызовы, соглашается эксперт по Германии Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли». «Особенно ярко это проявилось в ситуации со сделкой между Евросоюзом и Меркосур», – говорит аналитик.

    «Напомню, что соответствующее соглашение о свободной торговле в Брюсселе рассматривали в качестве жесткого ответа на тарифные войны Дональда Трампа. Однако в реальности одобрение договора в Европарламенте столкнулось с тяжелейшими проблемами, что затянуло процесс реализации столь амбициозной инициативы», – пояснил он.

    «Соответственно, многие политики ЕС понимают эту институциональную слабость объединения. На этом фоне они призывают пренебрегать бюрократическими процедурами в пользу геополитических амбиций. Фридрих Мерц, вполне вероятно, как раз заинтересован в том, чтобы возглавить группу сторонников этой позиции. Кроме того,

    в самой ФРГ канцлеру все сильнее дышит в спину оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).

    На этом фоне действующей канцелярии важно продемонстрировать обществу хоть какие-то успехи. В целом, лидеры часто обращаются к внешней политике, если испытывают проблемы во внутренней», – уточняет Кузьмин.

    Примечательно, что Берлин также отказался от участия в деятельности Совета мира – особой международной структуре глобального управления, созданной под председательством Дональда Трампа. Однако столь резкие шаги Мерца устраивают далеко не всех политиков ФРГ. Так, Алис Вайдель, сопредседатель АдГ, назвала данное решение «ошибкой».

    «Осмелевший» Фридрих Мерц пошел против инициативы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по ускоренному вступлению Украины в ЕС. Согласно ее плану, Киев в течение десяти лет должен получить финансирование в размере 800 млрд долларов, что позволит ему войти в союз уже в 2027 году.

    Мерц данный сценарий исключил. «Этого не произойдет», – подчеркнул он, напомнив, что каждая страна-кандидат должна сначала выполнить «Копенгагенские критерии», а этот процесс обычно занимает не один год. Тем не менее, он подчеркнул, что Киев должен иметь перспективу войти в состав ЕС. «Мы можем постепенно приблизить Украину», – уточнил канцлер.

    Отметим, речь идет о ряде условий, которым страна, претендующая на членство в объединении, обязана соответствовать, в частности: быть демократическим государством; обеспечивать верховенство права и закона, соблюдение прав человека и гражданина, включая защиту национальных меньшинств; иметь нормально функционирующую рыночную экономику. При этом,

    столь жесткая риторика Мерца в отношении перспектив Киева также связана с желанием канцлера «урвать» больше силы на региональном уровне.

    По оценке политолога Владимира Скачко, его выступление стало итогом внутриевропейской борьбы за статус лидера Старого Света. «Канцлер ФРГ, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и ряд других акторов пытаются в своих карьерных интересах «оседлать» проект под названием «вступление Украины в ЕС», – пояснил Скачко.

    «Запад обещал дать Украине некие гарантии безопасности. Дональд Трамп давит на европейских лидеров с тем, чтобы они приняли Украину в ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что вступление республики в НАТО исключалось всеми сторонами, а членство в экономическом блоке считалось разумным компромиссом.

    «Но по мере приближения окончания военных действий и заключения мирного соглашения европейцы начали не только на словах, но и на деле просчитывать, что для Брюсселя означало бы принятие такой страны, как Украина, в свои ряды. Видимо, в брюссельских и других европейских кабинетах пришли к выводу, что у Евросоюза для этого недостаточно денег», – рассуждает собеседник.

    Кроме того, продолжил эксперт, в ЕС заключили, что вступление абсолютно не готовой к членству в объединении страны послужило бы «плохим поводом» для ряда других неподготовленных к приему стран, в частности Албании. «Отказ Фридриха Мерца может сильно обидеть Владимира Зеленского, который видит именно в канцлере Германии свою последнюю надежду. Впрочем, немецкий политик известен тем, что он скачала что-то говорит, а потом с легкостью забирает свои слова назад», – заключил Рар.

    Перейти в раздел

