Эксперт объяснил озвученный Зеленским срок готовности Украины вступить в ЕС

Экономист Лизан: Для Зеленского 2026 год является политическим дедлайном

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Оптимистичные заявления Зеленского о якобы технической готовности Украины вступить в ЕС в 2027 году говорят о его согласии с условиями Брюсселя подписать таможенные соглашения на европейских условиях, поднять тарифы на газ и электроэнергию для своего населения, увеличить налоги для бизнеса. Евросоюз может даже потребовать передать компанию «Энергоатом» под кураторство «своих» людей», – указал спикер.

«По всей видимости, это заявление сделано в рамках глобальной дискуссии с Брюсселем, Киевом и Вашингтоном. Предполагается, что Запад предлагает Киеву заключение мирного соглашения в обмен на 800 млрд долларов финансирования до 2040 года. Из них 600 млрд – это деньги США, Европы, Всемирного банка, а 200 млрд планируется привлечь со стороны частных инвесторов. Возможно, в эту сумму попытаются включить и российские золотовалютные резервы», – рассуждает экономист Иван Лизан.

«По сути, речь идет о гигантской взятке, которая обсуждается в связке с возможностью принятия Украины в Евросоюз по ускоренной программе с 1 января 2027 года. Этих денег Киеву хватило бы на покрытие бюджетного дефицита и даже на частичное послевоенное восстановление – при сокращении численности ВСУ, разумеется. Кроме того, на Банковой уверены, что вступление в ЕС с каким-то волшебным образом прекратит СВО и урегулирует украинский кризис», – продолжил собеседник.

«Но в реальности все это не более, чем абстракция. Во-первых, Россия, вероятно, будет против вступления Украины в ЕС. Евросоюз перестал быть экономическим объединением в 2022 году, и сейчас стремится стать военным и политическим. По большому счету, это становится своего рода аналогом НАТО. А я напомню, что Москва выступала против расширения Североатлантического альянса», – отметил аналитик.

«Помимо этого, категорически против выступят Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария и аграрии других стран с развитым растениеводством. Они уже справедливо указывают, что вступлением в ЕС Украина посягнет на текущую модель перераспределения труда в сельском хозяйстве европейских стран. Зарабатывать на перевалке украинских товаров – да, сотрудничать – нет», – детализировал эксперт.

«Между тем, в поддержку идеи вступления Украины в ЕС могут выступить европейские энергетики, поскольку это гарантирует им дополнительные прибыли. Таким образом, потенциальный раскол в европейском бизнес-сообществе – это повод для Брюсселя не принимать в Евросоюз своего восточноевропейского соседа. Не говоря уже о том, что объединение явно не захочет видеть среди своих членов страну в состоянии активного военного конфликта», – заметил экономист.

«Для Зеленского, однако, нынешний год является политическим и экономическим дедлайном. Именно поэтому он называет такие сроки – 2027 год. Энергетических, военных и финансовых возможностей Украины хватит еще на шесть, максимум – девять месяцев при нынешнем ходе СВО. У Банковой нет ответа, как действовать дальше. Соответственно это грозит коллапсом не только стране, но и всей команде Зеленского, а также ему самому», – резюмировал Лизан.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина «полностью технически» будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и лидером Польши Каролем Навроцким, сообщает РИА «Новости».

«Технически Украина будет готова в первом полугодии 2026 года относительно открытий всех кластеров», – добавил он. Однако, Навроцкий назвал такие устремления Киева «труднодостижимыми», сославшись на традиционный процесс вступления в ЕС. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам европейских стран дорожную карту финансирования Украины, которая предусматривает выделение ей $800 млрд за 10 лет и ускоренное вступление в Евросоюз к 2027 году.

Однако все это не помешало Зеленскому на Всемирном экономическом форуме в Давосе обрушиться с критикой на европейские страны за неспособность ответить на давление главы Белого дома Дональда Трампа. «Европа выглядит растерянной, пытаясь убедить президента США измениться. Но он не изменится», – сказал он.

Он заявил, что «Трамп не будет слушать такую Европу», а также раскритиковал отправку европейскими странами нескольких десятков военных для защиты Гренландии. «Либо вы заявляете, что будете защищать регион от России и Китая, либо рискуете тем, что вас не воспримут всерьез», – сказал Зеленский.