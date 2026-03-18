  
    Как Ирану защитить свое руководство
    Шедшие в Китай танкеры с российской нефтью развернулись в Индию
    Депутата Свинцова исключили из ЛПДР за порочащие репутацию партии действия
    Иран в ответ на убийство Лариджани ударил по дозаправщикам в аэропорту Израиля
    Путин назвал историческим выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией
    В Россотрудничестве назвали «тварями» принявших решение об экстрадиции Бутягина
    Археолог Бутягин отреагировал на решение суда об экстрадиции на Украину
    Орбан заявил о завершении либерального порядка и расширения НАТО на восток
    Захарова: ВСУ запретили собирать ДНК погибших украинцев, чтобы не платить семьям
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    17 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    32 комментария
    18 марта 2026, 18:34 • Новости дня

    Премьер Словении изменил предвыборные планы после информации о вмешательстве в выборы

    Tекст: Денис Тельманов

    Словенский премьер Роберт Голоб прервал все мероприятия и отправился в Брюссель после сообщений о возможном иностранном влиянии на предстоящие выборы.

    Об отмене всех предвыборных мероприятий и срочном вылете в Брюссель Роберт Голоб сообщил на своей странице в Facebook* (запрещен в России, принадлежит Meta*, признанной экстремистской), передает ТАСС.

    Он заявил: «В связи с серьезностью информации о влиянии частной квазиразведывательной службы из Израиля на наши выборы, я отменил все запланированные на вторую половину дня предвыборные мероприятия. Я отправляюсь в Брюссель, где проведу консультации с нашими политическими партнерами по вопросам защиты демократических процессов».

    Ранее словенские СМИ опубликовали данные о встрече в декабре 2025 года между представителями израильской компании Black Cube и главой Словенской демократической партии Янезом Яншей. Вскоре после этого в интернете появились видеозаписи разговоров, которые свидетельствуют о коррупции среди политических конкурентов СДП.

    В самой Словенской демократической партии обвинения в сотрудничестве с Black Cube опровергают и заявляют о намерении обратиться в суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, показатели враждебности европейских государств к России в январе снизились. На снижение враждебности повлияло отвлечение Брюсселя на конфликт с Вашингтоном из-за Гренландии.

    Еврокомиссар Марта Кос оказалась в центре скандала из-за обвинений в сотрудничестве с югославской спецслужбой. Премьер-министр Словении Роберт Голоб выразил опасения по поводу возможного сближения Словении с Венгрией, если оппозиция победит на выборах.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    16 марта 2026, 12:40 • Новости дня
    Рар: Трамп предъявил Европе ультиматум

    Политолог Рар: Европа в ответ на ультиматум Трампа начнет «крестовый поход» на Иран

    Рар: Трамп предъявил Европе ультиматум
    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские политики попытаются надавить на Дональда Трампа, чтобы тот вернулся к военной поддержке Киева. Взамен они согласятся следовать за США в ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что ключевой темой встречи глав МИД ЕС станет обсуждение возможности открытия Ормузского пролива.

    «Если война на Ближнем Востоке затянется, то, я думаю, начнется «крестовый поход» на Иран, как в свое время на Ирак, Ливию, Сирию. Европейцы направят свои военные корабли в Персидский залив по просьбе – хотя это уже больше похоже на ультиматум – Дональда Трампа», – считает германский политолог Александр Рар.

    Впрочем, оговорился собеседник, не все страны согласятся с требованием президента США. Он напомнил, что американскую войну в Ираке в свое время не поддержали немцы и французы, за что были наказаны Вашингтоном и Лондоном. «Теперь штрейкбрехерами станут Испания и Италия», – добавил эксперт.

    «Немцы поведут себя как англичане в 2003 году. Они пойдут воевать с Ираном на стороне Америки и Израиля. В Германии уже готовят для этого почву: в частности, звучат заявления о том, что иранский «режим» находится «вне международного права», – указал спикер.

    По прогнозам Рара, северные страны Европы, а также восточные европейцы встанут на сторону США, чтобы доказать Трампу свою преданность в «войне за либеральные ценности». Однако, как считает аналитик, у европейцев тревогу вызывает не то, что Тегеран может начать асимметричную войну с Европой, а то, как быть с конфликтом на Украине.

    «Европейские политики попытаются давить на главу Белого дома, чтобы тот вернулся к полномасштабной военной поддержке Киева. Взамен они согласятся следовать за Штатами в ситуации на Ближнем Востоке», – предположил Рар, напомнив, что украинские власти еще до европейцев заявили, что готовы воевать против Ирана. «Для Киева и Запада это означает фактически войну на два фронта. Мир сошел с ума», – заключил политолог.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать США в обеспечении безопасности Ормузского пролива. «Если не поступит ответа или он будет отрицательным, то, я думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО», – сказал он.

    По его словам, Штаты «не должны были помогать» НАТО с Украиной, но все равно оказали помощь. «Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю, что мы готовы помогать им, но они не готовы быть с нами. И не уверен, что они будут с нами», – добавил американский лидер.

    Трамп также выразил мнение, что Иран не представляет серьезной угрозы судоходству в Ормузском проливе после американской атаки, которая, по его словам, привела к уничтожению иранского флота, ВВС и систем ПРО. Он считает, что Иран может лишь создать незначительные препятствия, заминировав воды пролива.

    Президент сообщил, что США ведут переговоры примерно с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, пока рано говорить, какие государства примут участие в этих мерах, поскольку диалог продолжается.

    По информации The Wall Street Journal, администрация Трампа планирует объявить о формировании коалиции стран по сопровождению коммерческих судов уже на этой неделе. Примечательно, что ряд стран, таких как Япония, Британия и Франция, уже отказались от отправки своих ВМС.

    Как сообщает The Telegraph, британское правительство рассматривает возможность отправки беспилотников для поиска мин, но не готово задействовать военный флот. Отказ Лондона направить корабли «рискует усугубить личный конфликт между Киром Стармером и Дональдом Трампом», говорится в материале.

    Кроме того, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия не намерена участвовать в возможной международной миссии по защите торговых судов в Ормузском проливе. «Мы не будем участвовать в этом конфликте», – подчеркнул он, добавив, что безопасность в проливе удастся получить только путем переговоров с Ираном.

    Не планирует отправлять военные корабли в Ормуз и Норвегия. Как заявила представитель норвежского Минобороны Марита Хюндешхаген, сейчас у страны нет соответствующих планов, несмотря на призыв Трампа к ряду государств усилить военное присутствие в регионе. Она призвала все стороны соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения конфликта.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел объединения обсуждают отправку своих военных кораблей в Ормузский пролив. «У Евросоюза есть миссии и операции в регионе, у нас есть Aspides, мы обсудим с министрами возможность расширения мандата этой миссии, вопрос в том, захотят ли страны ЕС использовать эти военные корабли», – цитирует ее ТАСС.

    Любопытно, что американские авианосцы спешно покинули район, прилегающий к иранским территориальным водам, отойдя на более безопасные позиции. Как отмечает The War Zone, значительная часть американского противоминного потенциала находится за тысячи километров от зоны потенциального конфликта, хотя Пентагон заявлял о необходимости защиты водных путей.

    Напомним, в минувшие выходные президент США призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормуз. «Персонального приглашения» оказать поддержку Штатам удостоились, в частности, Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сочли обращение главы Белого дома проявлением слабости.

    Трамп оказался перед сложным выбором на третьей неделе войны с Ираном, пишет The New York Times. Он должен решить, продолжать боевые действия ради достижения поставленных целей или попытаться выйти из затягивающегося конфликта, который уже привел к тяжелым военным, дипломатическим и экономическим последствиям.

    16 марта 2026, 20:46 • Новости дня
    ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив

    Каллас: ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив

    ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив
    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не поддержали предложение отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Это не наша война, не мы начинали ее», – подчеркнула она, передает ТАСС.

    Каллас добавила, что у Евросоюза уже действует миссия Aspides в Красном море, но расширять ее мандат на Ормузский пролив главы МИД не готовы.

    Накануне президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

    Пять стран отказали США во вступлении в коалицию по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

    18 марта 2026, 16:40 • Видео
    США хотят забрать самую важную часть Ирана

    Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    16 марта 2026, 17:04 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против двух российских журналистов
    Евросоюз ввел санкции против двух российских журналистов
    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз расширил санкционные меры, добавив в черный список российского журналиста и телеведущего Эрнеста Мацкявичюса.

    Евросоюз внес в санкционные списки российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова, передает ТАСС. Соответствующая информация размещена в «Официальном журнале ЕС».

    Решение объясняется позицией журналистов по ситуации на Украине. В документе говорится, что оба были включены в санкционный перечень в связи с «конфликтом на Украине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз оставил в силе ограничения для более чем 2,6 тыс. российских физических и юридических лиц.

    17 марта 2026, 18:14 • Новости дня
    Президент Финляндии заявил о необходимости диалога с Россией

    Стубб заявил о необходимости единого диалога Евросоюза с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб обозначил важность коллективной позиции Евросоюза в переговорах с Россией, отметив приближение времени для открытия политических каналов.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что наступает момент, когда Евросоюзу потребуется восстановить прямой политический диалог с Россией. По словам Стубба, необходимо открыть каналы для такого диалога, чтобы обсуждать актуальные вопросы между объединением и Россией, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что диалог должен вестись не на уровне отдельных стран-членов, а от имени всего Евросоюза. Стубб уверен, что это позволит сформировать единую позицию ЕС по ключевым вопросам, связанным с отношениями с Россией.

    Президент Финляндии высказал мнение, что согласованные действия всего объединения дадут больше возможностей для эффективных переговоров с российской стороной.

    Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер призвал ЕС начать переговоры с Россией и назвал сделку с Россией единственным решением по Украине. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.


    17 марта 2026, 14:08 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Украина согласилась на помощь ЕС в ремонте «Дружбы»
    Фон дер Ляйен: Украина согласилась на помощь ЕС в ремонте «Дружбы»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина согласилась принять помощь Евросоюза в финансировании и ремонте нефтепровода «Дружба», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, предложение о предоставлении технической поддержки и финансовых ресурсов было одобрено Киевом, и европейские специалисты готовы приступить к работам незамедлительно, передает РИА «Новости».

    В совместном заявлении фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты подчеркивается, что сотрудничество позволяет ускорить восстановление работы стратегически важной инфраструктуры. По их словам, украинская сторона выразила благодарность за инициативу Евросоюза.

    «ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование (ремонта). Украинцы приветствовали и приняли это предложение. Европейские эксперты готовы приступить немедленно», – говорится в заявлении.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он также подчеркнул, что Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз, 20-й пакет санкций против России и кредит на 90 млрд евро, пока не будет восстановлена поставка нефти по трубопроводу «Дружба».

    17 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Politico: Премьер Бельгии Де Вевер захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    Politico: Премьер Бельгии Де Вевер захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бельгийское руководство выступило за возобновление диалога с Москвой ради возвращения доступа к недорогим энергоресурсам, премьер страны Барт Де Вевер предложил ЕС заключить сделку для нормализации отношений с Москвой, пишут СМИ.

    Политик считает необходимым вернуть доступ к дешевым энергоносителям, поскольку затраты растут из-за очередного конфликта на Ближнем Востоке. Предложение вызвало серьезные разногласия внутри правящей коалиции, пишет Politico.

    «Конфликт должен быть завершен в интересах Европы. Мы должны перевооружиться и ремилитаризировать границу, но одновременно нормализовать отношения с Россией и вернуть доступ к дешевой энергии», – заявил бельгийский премьер-министр.

    Он добавил, что считает такую позицию проявлением здравого смысла.

    Де Вевер заявляет, что за закрытыми дверями лидеры стран ЕС признают его правоту, однако никто не решается сказать это вслух. Высказывание политика спровоцировало скандал, партнеры по правительству поспешили дистанцироваться от его слов. Критики назвали идею переговоров признаком слабости, подрывающим европейское единство.

    В оппозиции заявили, что закупка газа у Москвы даст России средства на продолжение спецоперации на Украине. Представители кабинета министров позже пояснили, что речь шла о гипотетическом сценарии после заключения мирного соглашения. Несмотря на высокие рейтинги, Де Вевер пригрозил уйти в отставку, если разногласия парализуют работу правительства.

    Ранее де Вевер называл сделку с Москвой единственным возможным решением украинского конфликта. Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал предложение о наделении Евросоюза полномочиями для ведения таких переговоров.

    16 марта 2026, 00:22 • Новости дня
    Орбан выразил уверенность в появлении европейских солдат на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские войска рано или поздно направят на Украину, Евросоюз уже начал переход к военной экономике, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Выступая перед участниками «Марша мира» в Будапеште, Орбан заявил, что, по его мнению, война приближается, Брюссель уже «взялся за войну на Украине». Орбан отметил, что европейские структуры переходят на военную экономику и сознательно движутся к эскалации ситуации, передает РИА «Новости».

    «Больше оружия, больше денег, больше солдат... Мы не знаем того часа, когда первый солдат из Брюсселя ступит на украинскую землю. Но мы знаем одно наверняка: это произойдет», – сказал Орбан

    По словам венгерского премьера, он обязуется максимально защитить Венгрию и сохранить ее как «остров безопасности и спокойствия» даже в условиях роста международной напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой планов Евросоюза финансировать Украину за счет крупных и долгосрочных кредитов. В Будапеште тысячи человек вышли на акцию в поддержку Орбана и против давления со стороны Киева.

    17 марта 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперт: Трамп отомстит ЕС за отказ в военной помощи

    Политолог Ткаченко: Трамп отомстит ЕС за отказ в военной помощи

    Эксперт: Трамп отомстит ЕС за отказ в военной помощи
    Tекст: Анастасия Куликова

    Отказ ЕС помочь Дональду Трампу с миссией в Ормузском проливе будет иметь серьезные последствия. Так, глава Белого дома может ужесточить энергетическую политику, а также приостановить обмен разведданными и спутниковой информацией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент США заявил, что его просьба по Ормузу к Европе была проверкой на лояльность.

    «Европейские партнеры США узнали об операции против Ирана из СМИ. То, что их изначально не привлекли к планированию атак на Исламскую республику, стало демонстрацией дипломатической и политической ничтожности европейцев и тяжелым ударом для них», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Сейчас страны Европы не хотят ввязываться в конфликт, который фактически уже проигран. Этим, по мнению собеседника, объясняется отказ ЕС помогать Штатам с миссией в Ормузском проливе. Реакцию же Дональда Трампа на такое решение политолог счел детской – «как в мультфильме: не очень-то и хотелось!», – сыронизировал Ткаченко.

    «Выступление главы Белого дома – это заявление разочарованного человека», – добавил он. Эксперт напомнил, что Трамп еще в свой первый президентский срок критиковал европейцев. Противоречия между ними проявились и в 2025 году, их подсветил Джей Ди Вэнс в ходе своей речи на Мюнхенской конференцию по безопасности. «Для США Европа никогда не была настоящим партнером и уж тем более союзником, скорее объектом каких-то сделок и краткосрочных соглашений», – уточнил политолог.

    Как бы то ни было, нынешнее решение ЕС отвергнуть участие в миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива будет иметь серьезные последствия, прогнозирует аналитик. «Для Трампа европейцы – это те, кто не помог ему в трудный момент. Я думаю, он начнет мстить довольно серьезно. Стоит ожидать ускорения процессов по развалу НАТО и обострения торговых споров Вашингтона и Брюсселя», – предположил он.

    «Так, глава Белого дома может ужесточить энергетическую политику. Европейские государства оказались на крючке у США. Это будет доброй волей, если американский лидер согласится сохранить поставки СПГ в Европу в прежних объемах. Если же он перенаправит несколько танкеров в Азию, цены подскочат, что приведет к усугублению кризиса», – рассуждает Ткаченко.

    Кроме того, Трамп может перестать передавать европейской стороне разведданные, спутниковую информацию, которая потом идет на Украину. «То есть, имеется потенциал для снижения масштаба сотрудничества и в военной области. Политикам в Брюсселе остается только наблюдать за президентом США как за стихийным бедствием», – считает политолог.

    Он усомнился, что меры – если Трамп начнет «проучивать» Европу – заставят членов ЕС и НАТО изменить позицию. «Скажем, Германия и Франция понимают, что такое пять тыс. лет цивилизации Ирана, а также что сломить гордый иранский народ не получится. Но наверняка найдутся и государства, которые готовы пожертвовать своей репутацией и внешней политикой. Среди них, возможно, – Аргентина, Япония, Филиппины. Финляндия же, несмотря на заявления Александра Стубба, может отправить разве что веники для сауны», – иронично заключил Ткаченко.

    Ранее министры иностранных дел стран ЕС после многочасовых переговоров в Брюсселе отвергли призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Глава европейской дипломатии Кайя Каллас отметила, что Европа не заинтересована в затяжной войне, а изменение мандата военно-морской миссии Aspides не поддерживается странами-участниками, передает Politico.

    Напомним, накануне саммита глава МИД Евросоюза Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать. Однако угрозы не возымели нужного эффекта. Так, министр обороны Германии Борис Писториус нашел в себе силы сказать, что «война с Иранам – не наша война».

    «Мы хотим дипломатических решений и скорейшего завершения, но увеличение количества военных кораблей в регионе вряд ли этому поспособствует. Американцы наряду с израильтянами выбрали этот путь. Мы высказали лишь весьма умеренную критику. Но следующий шаг грозит втянуть нас в этот конфликт», – предупредил министр.

    Позднее Трамп объяснил, что его просьба помочь с миссией в Ормузе – «проверка на лояльность для союзников США». По его словам, Штатам не нужна поддержка в возобновлении судоходства в Ормузском проливе. «Я считаю, что нам никто не нужен. Мы самая сильная нация в мире. Но в некоторых случаях я делаю это (призываю присоединиться к коалиции), потому что хочу узнать, как они реагируют», – сказал американский лидер.

    Любопытно, что на фоне этого заявления президента госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой южнокорейского МИД Чо Хеном и настоятельно рекомендовал оказать содействие в открытии Ормуза.

    Президент Финляндии Александр Стубб тем временем призвал союзников «серьезно относиться» к заявлениям главы Белого дома о том, что он ставит на кон будущее НАТО ради обеспечения прохода через Ормузский пролив. По его мнению, страны, у которых «есть потенциал и воля помочь» Вашингтону, «должны это сделать». При этом Стубб отметил, что НАТО – оборонительный блок и «не занимается военными атаками как таковыми», пишет Bloomberg.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ближайшие партнеры США не спешат соглашаться на инициативу Белого дома и оценивала, удастся ли Штатам привлечь другие страны к конфликту против Ирана.

    16 марта 2026, 10:57 • Новости дня
    Запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 29%

    Запасы газа в европейских хранилищах опустились ниже 29%

    Запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 29%
    Tекст: Мария Иванова

    В европейских подземных хранилищах осталось менее 29% газа, и страны ЕС уже расходуют не летние закачки, а запасы прошлых лет.

    По сведениям Gas Infrastructure Europe, уровень запасов опустился ниже 29%, передает ТАСС.

    Отбор 14 марта составил порядка 177 млн кубометров, а закачка достигла 91 миллиона. Сейчас общий объем топлива в системе оценивается примерно в 32 млрд кубометров.

    Суммарный показатель изъятий с начала месяца оказался минимальным за девять лет. Текущая заполненность хранилищ на 13,02% отстает от среднего значения за последние пять лет. Абсолютный минимум фиксировался в марте 2018 года.

    С начала отопительного сезона страны ЕС отобрали более 67,5 млрд кубометров газа.

    Государства Евросоюза еще в середине февраля исчерпали объемы, закачанные летом, и теперь расходуют остатки предыдущих лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Газпром сообщил о снижении уровня запасов газа в европейских ПХГ до 29,1%.

    Страны Евросоюза еще в середине февраля полностью использовали весь закачанный к зиме объем топлива.

    16 марта 2026, 00:55 • Новости дня
    Туск заявил о «реальной угрозе» выхода Польши из Евросоюза
    Туск заявил о «реальной угрозе» выхода Польши из Евросоюза
    Tекст: Антон Антонов

    Угроза Polexit, выхода Польши из Евросоюза, реальна, заявил премьер Польши Дональд Туск.

    Дискуссия о Polexit обострилась после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на закон о кредите на закупку вооружения по европейской программе SAFE, передает РИА «Новости».

    «Polexit – это реальная угроза сегодня», – заявил Туск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    По его словам, к такому сценарию стремятся праворадикальные партии Польши, а также оппозиционная партия «Право и справедливость», для которых Навроцкий «является покровителем».

    Премьер заявил, что Россия, американское движение MAGA и европейские правые во главе с Виктором Орбаном также стремятся разрушить союз. Это, по его мнению, стало бы катастрофой для Польши. Туск пообещал сделать все возможное, чтобы предотвратить выход страны из Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в правительстве заявили, что Навроцкий, наложив вето на закон о программе SAFE, совершил «акт измены народу». Программа SAFE была запущена с целью содействия оборонным инвестициям в Евросоюзе. Туск уверял, что своим существованием SAFE обязана исключительно польской настойчивости.

    17 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Рар объяснил обидой отказ Европы помогать Трампу в Ормузском проливе
    Рар объяснил обидой отказ Европы помогать Трампу в Ормузском проливе
    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские политики обижены на Дональда Трампа из-за того, что он не посвятил их в истинные планы по войне на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Евросоюз отверг призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

    «Решение европейцев не поддержать Дональда Трампа в войне против Ирана, скорее всего, временное», – считает германский политолог Александр Рар. Он полагает, что Европа может пересмотреть свою позицию в двух случаях. Первый – если американо-израильская операция перерастет в затяжной конфликт, а страны континента будут все сильнее страдать от высоких цен на энергоресурсы, уточнил собеседник.

    Политолог указал, что руководство Еврокомиссии и НАТО не против оказания помощи США. «Но на сегодняшний день европейские политики обижены на американского лидера из-за того, что тот не посвятил и не посвящает их в истинные планы в контексте войны на Ближнем Востоке», – добавил эксперт.

    «Европейцы видят, что Иран не слаб и бьет точно по американской военной инфраструктуре. Они пока не хотят нести собственные потери в «чужой» войне. А между тем, Трамп может попросить их и о поддержке пехотой, на что Европа не способна пойти», – рассуждает Рар. 

    Второй вариант, при котором Европа, вероятно, изменит решение, связан с конфликтом на Украине. «В этом вопросе европейцам крайне нужна американская поддержка, сами они уже не в состояние помогать Киеву», – отметил аналитик.

    «Если европейские политики поймут, что Трампа удастся склонить на новую военную поддержку Украины миссией в Персидском заливе, то Европа может изменить свою позицию», – считает эксперт. По его словам, европейские политики не верят, что глава Белого дома пойдет так далеко, чтобы из мести за их «непослушание» «закрыть» НАТО.

    Ранее министры иностранных дел стран ЕС после многочасовых переговоров в Брюсселе отвергли призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Глава европейской дипломатии Кайя Каллас отметила, что Европа не заинтересована в затяжной войне, а изменение мандата военно-морской миссии Aspides не поддерживается странами-участниками, передает Politico.

    Напомним, накануне саммита глава МИД Евросоюза Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать. Однако угрозы не возымели нужного эффекта. Так, министр обороны Германии Борис Писториус нашел в себе силы сказать, что «война с Иранам – не наша война».

    «Мы хотим дипломатических решений и скорейшего завершения, но увеличение количества военных кораблей в регионе вряд ли этому поспособствует. Американцы наряду с израильтянами выбрали этот путь. Мы высказали лишь весьма умеренную критику. Но следующий шаг грозит втянуть нас в этот конфликт», – предупредил министр.

    Позднее Трамп объяснил, что его просьба помочь с миссией в Ормузе – «проверка на лояльность для союзников США». По его словам, Штатам не нужна поддержка в возобновлении судоходства в Ормузском проливе. «Я считаю, что нам никто не нужен. Мы самая сильная нация в мире. Но в некоторых случаях я делаю это (призываю присоединиться к коалиции), потому что хочу узнать, как они реагируют», – сказал американский лидер.

    Любопытно, что на фоне этого заявления президента госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой южнокорейского МИД Чо Хеном и настоятельно рекомендовал оказать содействие в открытии Ормуза.

    Президент Финляндии Александр Стубб тем временем призвал союзников «серьезно относиться» к заявлениям главы Белого дома о том, что он ставит на кон будущее НАТО ради обеспечения прохода через Ормузский пролив. По его мнению, страны, у которых «есть потенциал и воля помочь» Вашингтону, «должны это сделать». При этом Стубб отметил, что НАТО – оборонительный блок и «не занимается военными атаками как таковыми», пишет Bloomberg.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ближайшие партнеры США не спешат соглашаться на инициативу Белого дома и оценивала, удастся ли Штатам привлечь другие страны к конфликту против Ирана.

    18 марта 2026, 11:24 • Новости дня
    Франция заявила о возможности Канады вступить в ЕС

    Глава МИД Франции Барро допустил вступление Канады в Евросоюз

    Франция заявила о возможности Канады вступить в ЕС
    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на конференции Europe 2026 в Берлине заявил, что Канада теоретически могла бы присоединиться к Европейскому союзу, сообщает Politico.

    Барро отметил, что ЕС становится все более привлекательным для партнеров за пределами Европы на фоне роста геополитической напряженности. По его словам, сегодня девять стран официально являются кандидатами на вступление, а в будущем к ним могут присоединиться Исландия и, возможно, Канада, передает Politico.

    Барро подчеркнул, что его заявление не является официальным предложением, а иллюстрирует растущий интерес к ЕС как к «третьей сверхдержаве», способной уравновешивать соперничество между США и Китаем.

    В тот же день президент Финляндии Александр Стубб во время пробежки предложил премьер-министру Канады Марку Карни задуматься о вступлении в ЕС. Обсуждение расширения ЕС совпадает с попытками европейских лидеров укрепить международную роль объединения на фоне конфликта на Украине и ситуации на Ближнем Востоке. Барро также отметил усилия по сближению с Британией и расширению сотрудничества с Индией и Швейцарией.

    Идея вступления Канады в ЕС обсуждается в стране все чаще на фоне обострения отношений с США. Согласно опросу 2025 года, 44% канадцев поддержали бы членство в Евросоюзе. Однако официальный Оттава отвергла такую возможность – премьер Карни заявил, что Канада не планирует присоединяться к ЕС и настроена на углубление сотрудничества без вступления.

    Карни отверг возможность вступления страны в Евросоюз.

    Эксперты оценили данный сценарий как маловероятный из-за юридических и экономических преград.

    Оттава решила укрепить связи с Европой на фоне торговых споров с США.

    16 марта 2026, 10:22 • Новости дня
    Politico: Боррель обвинил ЕС в потере авторитета из-за Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о потере авторитета Европы из-за пассивности перед США и осудил торговое соглашение с Вашингтоном.

    Как заявил экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Евросоюз теряет авторитет, поскольку не противостоит действиям бывшего президента США Дональда Трампа, передает Politico.

    Он обвинил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в попытке узурпировать полномочия и призвал отклонить торговое соглашение с США, заключенное летом прошлого года. По словам Борреля, война США против Ирана «незаконна согласно международному праву и не оправдана угрозой, как утверждали некоторые».

    Боррель подчеркнул, что фон дер Ляйен «превышает свои полномочия» в вопросах внешней политики, и отметил её «систематическую предвзятость в пользу США и Израиля». Он обратил внимание на то, что Европа страдает от высоких цен на энергоресурсы, в то время как Трамп открыто радуется выгоде для США как экспортёра нефти.

    Кроме того, Боррель похвалил премьер-министра Испании Педро Санчеса за его критическую позицию по отношению к ударам Трампа по Ирану. Он также призвал нового главу европейской дипломатии Кайю Каллас жестко осуждать нарушения международного права «со стороны России, Израиля или США», чтобы Евросоюз не терял доверия, применяя нормы избирательно.

    Экс-глава дипломатии остро раскритиковал торговое соглашение, заключённое фон дер Ляйен и Трампом, назвав его «несправедливым с самого начала», поскольку США ввели 15% тарифы на европейские товары, а ЕС – снизил свои. На фоне растущей оппозиции внутри Европарламента представители фон дер Ляйен отказались от комментариев по поводу этих заявлений.

    Боррель также высказался о блокировке 90 млрд евро помощи Украине после вето со стороны Венгрии и Словакии, заявив, что эти страны «открыто нарушили принцип искреннего сотрудничества», предусмотренный договорами ЕС. По его мнению, остальные 25 стран могут выделить Украине мостовой кредит до утверждения европейского займа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп призвал другие страны направить военные корабли к Ормузскому проливу, что было расценено как проявление слабости.

    Президент Польши Анджей Дуда действует в интересах США, вызывая недовольство армии и премьер-министра страны. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что США стремятся разделить Европу.

    18 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    Орбан заявил о завершении либерального порядка и расширения НАТО на восток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что на смену глобальному либерализму пришли патриотические движения, а расширение НАТО в Восточную Европу завершено.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью телеканалу GB News, что эпоха либерального мирового порядка окончательно подошла к концу, передает ТАСС. По его словам, начался период, когда глобальный либерализм уступает место локальному патриотизму, и этот процесс начался задолго до последних двух-трех лет.

    Орбан отметил: «Я думаю, наступила новая эпоха. Изменения начались не в последние два-три года, а намного раньше. Я думаю, что новый мировой порядок сейчас формируется. Если мы будем называть предыдущий период современной политики эпохой некого либерализма, то он определенно закончился».

    Премьер добавил, что пока не существует подходящего названия для нового периода, но его можно охарактеризовать как движение от глобального либерализма к локальному патриотизму. Также Орбан заявил, что эпоха расширения НАТО на восток завершилась и теперь необходимо принять новую реальность, договорившись о мирном сосуществовании.

    Он подчеркнул: «Это новая эпоха... Теперь они могут остановить этот процесс. Теперь мы должны принять эту новую реальность, давайте договоримся о том, как мирно жить вместе... Украина – буферная зона».

    Ранее в среду Орбан назвал спецоперацию на Украине ответом России на действия Европы. Венгерский премьер до этого  пошутил, что Брюссель мечтает победить Россию на поле боя, и выразил сомнения в успехе Каи Каллас там, где не смогли Наполеон и Гитлер.

    Напомним, президент России Владимир Путин ранее также заявлял, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к началу спецоперации на Украине.


    18 марта 2026, 10:57 • Новости дня
    Politico: Зеленский согласился починить «Дружбу» ради кредита ЕС
    Politico: Зеленский согласился починить «Дружбу» ради кредита ЕС
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба», чтобы разблокировать многомиллиардный кредит от Евросоюза, пишут американские СМИ.

    Киев принял предложение о технической и финансовой поддержке для возобновления транзита российского сырья, пишет Politico.

    Это решение дает премьеру Венгрии Виктору Орбану возможность согласовать выделение 90 млрд евро для нужд Украины.

    Зеленский заявил о согласии в официальном письме руководству Евросоюза. «Мы предпринимаем все возможные усилия для устранения повреждений и восстановления работы», – говорится в документе.

    Ранее Орбан отказывался поддерживать финансирование Киева, пока не возобновятся поставки нефти. Теперь, по мнению дипломатов, у Будапешта появился повод изменить позицию перед грядущим саммитом и одобрить заем.

    Хотя украинский лидер прежде называл давление союзников шантажом, он все же уступил просьбам Брюсселя. Восстановление транзита позволит Евросоюзу продвинуться в вопросе выдачи кредита и принятия нового пакета санкций.

    Напомним, Орбан требовал разблокировать нефтепровод «Дружба» ради согласования помощи Киеву. Будапешт отказывался поддержать кредит на 90 млрд евро до восстановления транзита нефти.

