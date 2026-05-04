Tекст: Дмитрий Зубарев

Радонь заявил, что польские власти готовятся к возможному масштабному нелегальному ввозу оружия с Украины после завершения боевых действий, передает ТАСС.

Он сообщил: «На Украине находится огромное количество оружия, переданного в рамках пакетов помощи, к этому добавляется значительный объем оружия советских времен. А окончание вооруженных конфликтов всегда сопряжено с риском его неконтролируемого притока».

В связи с этим польская полиция разрабатывает спецоперацию под кодовым названием Trident, направленную на пресечение контрабанды оружия и ликвидацию преступных группировок, причастных к трафику. Для реализации проекта планируется закупить специальное оборудование на сумму 6,6 млн злотых, а также наладить сотрудничество с пограничниками и органами Чехии, Литвы, Украины, Молдавии и Испании.

Радонь подчеркнул, что Польша намерена стать своеобразным фильтром для нелегального оружия на пути в другие страны Европы. Он отметил, что опыт прошлых конфликтов показывает высокий риск появления подобных схем, а криминализация бывших украинских военных после демобилизации может усилить поток оружия на черный рынок.

На данный момент значительный поток оружия с Украины в Польшу не зафиксирован, однако полиция уже находит схроны с украинским оружием. Источники поступления таких запасов пока не установлены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западное оружие с Украины попадает на черные рынки.

