Феноменальная устойчивость Ирана перед многолетним давлением и открытой военной агрессией со стороны сверхдержавы ярко иллюстрирует тот факт, что западный миропорядок столкнулся с более серьезным противником, чем идеологические режимы или персоналистские автократии.
За два часа над Россией уничтожили 39 украинских дронов
Средства противовоздушной обороны утром в понедельник перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.
С 7.00 до 9.00 мск над страной перехватили и уничтожили 39 дронов, указало ведомство в Max.
Беспилотники поразили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Тульской, Рязанской и Липецкой областями.
Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник над Россией перехватили и уничтожили 117 украинских беспилотников.
Над Ростовской областью нейтрализовали порядка 20 украинских БПЛА.