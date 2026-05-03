Минобороны Финляндии сообщило о неопознанном дроне у российской границы
Воздушное пространство на востоке Финляндии нарушил неизвестный летательный аппарат, который вскоре покинул территорию государства.
Инцидент произошел в районе Виролахти, передает РИА «Новости». «Беспилотный летательный аппарат, предположительно, нарушил воздушное пространство Финляндии на востоке страны... Военно-воздушные силы обнаружили беспилотник, который летел в районе Виролахти, недалеко от границы с Россией», – говорится в заявлении ведомства.
Модель и принадлежность аппарата пока установить не удалось. В настоящее время дрон уже покинул воздушное пространство страны. Ранее местные власти неоднократно фиксировали появление беспилотников, указывая по итогам расследований на их украинское происхождение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Финляндии подтвердила украинское происхождение всех упавших в стране беспилотников. Финский политик Меса потребовал от Владимира Зеленского прекращения атак дронов через территорию республики. Военный эксперт Борис Джерелиевский допустил запуск этих аппаратов из акватории Балтийского моря.