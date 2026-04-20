  Цены на нефть взлетели после нарушения перемирия в Ормузском проливе
    Россия сгладит мировой продовольственный шок
    Эсминец США открыл огонь по иранскому торговому судну
    Лукашенко назвал Путина и Трампа императорами
    Опубликовано видео прыжка тигра к зрителям цирка в Ростове-на-Дону
    Иран заявил об атаке на американские военные корабли
    Глава новосибирского минсельхоза лишился поста
    Мерц созвал совбез из-за топливного кризиса в Германии
    Лукашенко предупредил Зеленского о риске потерять Украину
    Bloomberg: Противник военной помощи Киеву одержал сокрушительную победу в Болгарии
    Мнения
    Алексей Вагин Алексей Вагин США действуют прямо противоположно заветам Бжезинского

    В Москве и Пекине явно лучше изучили инструкцию, которую почивший американский геостратег Збигнев Бжезинский составил для следующих за Клинтоном администраций. США же за последние 25 лет последовательно исполняли заветы Бжезинского с точностью до наоборот.

    Александр Тимохин Александр Тимохин Украинский террор расползается по всему миру

    После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    Илья Ухов Илья Ухов Почему важно помнить о геноциде советского народа

    Уроки истории важны, поскольку сквозь них, как сквозь увеличительное стекло, видна общая картина происходящих прямо сейчас событий на Украине, ставшей полигоном по уничтожению русских.

    20 апреля 2026, 09:32 • Новости дня

    Лукашенко предупредил Зеленского о риске потерять Украину

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Владимир Зеленский не изменит свою политику и не остановится, то рискует потерять Украину.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский должен более взвешенно оценивать ситуацию и понимать, что слишком высокую цену платит за проводимую политику и продолжающуюся войну, передает RT.

    Лукашенко подчеркнул, что если Зеленский не примет соответствующих решений, то может потерять Украину.

    Президент Белоруссии добавил, что сочувствует Зеленскому, поскольку тот получил Украину уже «в готовом варианте» и должен был изменить ее политику, но не сделал этого. Лукашенко отметил, что национализм на Украине не был остановлен новым президентом, а националисты взяли верх из-за неопытности Зеленского.

    По словам Лукашенко, украинцы сами выбрали нынешнего президента, несмотря на его неопытность, и теперь несут ответственность за этот выбор, сталкиваясь с тяжелыми последствиями.

    «Украинцы платят за свое решение. Ведь они избрали Зеленского президентом? Они. Они знали, что он неопытный человек? Знали. Они знали недостатки? Может быть, не знали. Зачем голосовали?» – отметил Лукашенко.

    Он напомнил, что альтернативы на выборах были не лучше, но ответственность за происходящее лежит на всех украинцах.

    Лукашенко сравнил себя с украинским лидером Владимиром Зеленским, но при этом напомнил о своем жизненном опыте. «Я ж тоже был таким же зеленым, как он. Но у меня под ногами была земля, опыт определенный жизненный. А у него – шоу», – заявил белорусский лидер.

    Лукашенко также заявил, что Зеленский вновь встал на путь милитаризации и идет на поводу у Запада, надеясь на финансовую и военную поддержку.

    Ранее Лукашенко заявил об угрозе исчезновения Украины в случае продолжения боевых действий.

    До этого Лукашенко посоветовал киевским властям сохранять спокойствие ради спасения страны.

    19 апреля 2026, 15:55 • Новости дня
    Эксперт объяснил подоплеку массовой бойни в Киеве

    Политолог Скачко: Массовые расстрелы на Украине будут учащаться по мере приближения фронта к Киеву

    @ Danylo Antoniuk/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Сотрудники ТЦК насильно мобилизуют все больше украинцев с психическими и физическими отклонениями. Это, а также ухудшение ситуации на фронте приведет к тому, что число массовых расстрелов в украинских городах будет расти, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Киеве 58-летний мужчина, сбежавший из воинской части, расстрелял шестерых человек.

    «Безусловно, одна из причин стрельбы в Киеве – проводящаяся на Украине насильственная мобилизация. Она оказывает психологическое давление даже на здоровых людей. Что уж говорить о немолодых призывниках, да еще с криминальным прошлым и, судя по всему, нестабильной психикой», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Страшное, кровавое эхо войны все больше отдается в Киеве. Думаю, число подобных трагедий будет расти по мере того, как фронт приближается к украинской столице. Кроме того, в ВСУ мобилизуют все больше людей с психическими и физическими отклонениями. По сути, сотрудники ТЦК доставляют на призывные пункты просто всех, кого найдут, в том числе – инвалидов и преступников. Здоровые сдают в армию больных, чтобы самим не идти воевать», – пояснил он.

    Ранее сообщалось, что шесть человек погибли и 15 получили ранения в результате стрельбы, устроенной 58-летним Дмитрием Васильченковым в Голосеевском районе Киева. Сначала он палил по прохожим на улице, а затем забаррикадировался и взял заложников в супермаркете «Велмарт». Он использовал карабин Kel-Tec SUB2000.

    Прибывшие правоохранители пытались выйти на контакт со злоумышленником около 40 минут, но он не выходил на связь. В итоге было принято решении о проведении штурма, в результате которого стрелок погиб, сообщает CNN.

    Власти работают над установлением обстоятельств преступления, а также мотивов, которые лежат в его основе. Дело расследуется по статье «террористический акт», заявил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

    Владимир Зеленский заявил, что Васильченков родился в России, «долгое время» проживал в Бахмуте и имел судимость. Квартира, в которой проживал стрелок, была подожжена незадолго до нападения. За несколько дней до преступления он был насильно мобилизован, но сбежал из воинской части.

    19 апреля 2026, 20:53 • Новости дня
    Российский истребитель подбил украинский самолет над Сумской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    В небе над Сумской областью российский истребитель атаковал два военных самолета противника, в результате чего один из них получил повреждения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Воздушный бой произошел над территорией Сумской области, где российская авиация перехватила самолеты Вооруженных сил Украины, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

    По информации подпольщика, после атаки российского истребителя украинские воздушные суда попытались скрыться, разлетевшись в разные стороны. В результате боестолкновения один из самолетов противника оказался подбит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили взлетные площадки украинских беспилотников в Сумской области. В этом же регионе армия России поразила позиции противовоздушной обороны противника. Позже Вооруженные силы нанесли точный удар по складу дронов в самих Сумах.

    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    19 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его сын учился в деревенской школе на равных условиях с другими детьми, а затем поступил в Пекинский университет.

    В интервью ведущему RT Рику Санчесу Лукашенко отметил: «У меня сын учился в деревенской школе, вместе со всеми, поддерживает со многими отношения. Он поступил в Пекинский университет, один из лучших университетов мира, где преподают на английском языке. Но он к этому стремился. Он всегда хорошо учился».

    По словам президента, он лично следил за тем, чтобы сын не имел привилегий и учился в обычной обстановке, как и все остальные школьники. Лукашенко отметил, что его сын смог превзойти половину одноклассников по результатам обучения.

    Глава государства также подчеркнул, что желает сохранить в Белоруссии такой подход к образованию и равенству возможностей для всех детей.

    Накануне Лукашенко вместе с сыном Николаем посадил деревья на территории строящегося Национального исторического музея и парка Народного единства.

    Ранее белорусский лидер во время субботника потребовал возводить здание Национального исторического музея исключительно из отечественных материалов.

    Зимой глава государства вместе с сыном Николаем помогли горожанам убирать снег на улицах Минска.

    20 апреля 2026, 05:30 • Новости дня
    Мирный житель стал жертвой массированной атаки БПЛА на Туапсе
    @ Министерство здравоохранения Краснодарского края «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате массированной атаки беспилотников на Туапсе погиб мирный житель, еще один получил ранения, в морском порту произошел пожар, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    «Туапсе сегодняшней ночью подвергся еще одной массированной атаке беспилотников. В результате в морском порту, по предварительной информации, погиб один мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным. Еще один – пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – сообщил губернатор в Max.

    Кроме того, на территории морского порта из-за атаки произошло возгорание. Обломки сбитых дронов повредили гражданскую инфраструктуру города. Выбиты стекла в начальной школе, детском саду, музее, церкви и многоквартирном доме, задета газовая труба.

    На местах падения фрагментов работают оперативные и специальные службы, доклады о ситуации поступают от главы муниципалитета Сергея Бойко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спасатели полностью ликвидировали возгорание на морском терминале в Туапсе.

    На прошлой неделе во время налета вражеских БПЛА на город травмы получили семь мирных жителей. При ударах беспилотников по жилым домам погибли двое детей.

    20 апреля 2026, 08:45 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о несогласии с распадом СССР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что был против распада СССР и считает, что его нужно было реформировать.

    Лукашенко заявил о своем несогласии с распадом Советского Союза и выразил мнение о необходимости его реформирования.

    В интервью каналу RT он подчеркнул: «Я голосовал против распада Советского Союза. Может, и нужна была реформа Советского Союза. Нужна была».

    По его словам, именно эта позиция повлияла на его действия после избрания президентом Белоруссии – Лукашенко отметил, что начал реформировать страну, чтобы она жила по своим возможностям.

    Глава Белоруссии также рассказал о своей роли в советские годы, уточнив, что был членом Коммунистической партии и выступал в ней конструктивным оппозиционером. «Все было непросто. Можно сказать, что внутри партии я был таким конструктивным оппозиционером», – заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что его взгляды и решения формировались исходя из реалий жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны СНГ не повторять ошибки Советского Союза.

    Белорусский лидер выразил намерение брать из советского прошлого только самое лучшее.

    Глава государства напомнил о попытках националистов в начале девяностых годов отказаться от всего русского.

    19 апреля 2026, 17:20 • Новости дня
    Орбан заявил о сохранении вето Венгрии на кредит Украине

    Орбан: Венгрия не снимет вето с кредита Украине без запуска «Дружбы»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна по-прежнему не готова снимать вето с кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины.

    «Через Брюссель мы получили от Украины информацию о готовности возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» уже в понедельник, при условии, что Венгрия перестанет блокировать кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро. Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти – нет денег», – подчеркнул Орбан, передает РИА «Новости».

    Премьер также отметил, что Венгрия готова снять вето сразу после возобновления поставок нефти. Он подчеркнул, что страна не участвует в обеспечении этого кредита и не будет мешать его одобрению, как только начнется транзит топлива.

    Ранее глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр выразил согласие с ранее принятым Советом ЕС решением об исключении Венгрии из схемы кредитования Украины на 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр заявил, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в Европейский союз.

    Венгрия не планирует представлять интересы Украины на переговорах с Россией.

    19 апреля 2026, 15:53 • Новости дня
    Песков: Евросоюз все равно нашел бы способ разблокировать кредит для Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Так или иначе они бы нашли способ, как эти деньги разблокировать, с Орбаном или без Орбана. Послушайте, тут не нужно питать каких-то иллюзий на этот счет», – заявил представитель Кремля в интервью Павлу Зарубину, передает РИА «Новости».

    Ранее представитель Европейской комиссии Балаш Уйвари сообщил, что в Брюсселе признали неточность в заявлении о времени выделения Украине финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз и Киев до сих пор не подписали обязательные документы для выплаты 90 млрд евро. Еврокомиссия предложила выделить из этой суммы 45 млрд евро на развитие беспилотных технологий. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в любом случае согласовать данный кредит.

    19 апреля 2026, 14:46 • Новости дня
    Эрдоган передал Путину готовность организовать переговоры по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе контактов с Владимиром Путиным подтвердил готовность Анкары организовать мирные переговоры по украинскому кризису, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о мирной инициативе Анкары, передает РИА «Новости». Выступая на пресс-конференции по итогам пятого Дипломатического форума в Анталье, министр раскрыл детали недавних контактов с Москвой и Киевом. По его словам, предложение касается организации прямого диалога на высшем уровне.

    «В контакте нашего господина президента как с уважаемым господином Путиным, так и с Зеленским была передана готовность Турции организовать переговоры, в том числе на уровне лидеров. Однако тут ситуация зависит не только от нашего желания, но и от готовности сторон», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий лидер Реджеп Эрдоган выступил с инициативой возобновить мирный дипломатический процесс, предоставив для этих целей территорию крупнейшего города своей страны.

    19 апреля 2026, 11:42 • Новости дня
    В Полтаве прогремел взрыв

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Полтаве прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщили СМИ.

    Украинский телеканал «Общественное» сообщил: «В Полтаве был слышен взрыв», передает РИА «Новости».

    Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, в нескольких районах Полтавской области также звучит сигнал воздушной тревоги.

    Ранее в Днепропетровске, Чернигове и Харькове на Украине прогремели взрывы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось о взрывах в Киеве и Одессе, Днепропетровске, Харькове и Харьковской области Украины, а также в Кировограде, Сумах и Чернигове.

    19 апреля 2026, 17:27 • Новости дня
    Шойгу назвал Зеленского главной причиной геноцида украинского и русского народов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Владимир Зеленский и его зарубежные покровители являются главными причинами «нынешнего геноцида киевского режима против украинского и русского народов».

    «Продолжая западную практику искажения исторической правды, Зеленский недавно опять призывал к созданию некоего трибунала для привлечения к ответственности за агрессию против Украины, однако все понимают, что основная причина нынешнего геноцида против украинского и русского народов – он сам и его хозяева», – приводит слова Шойгу в релизе пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ, передает РИА «Новости».

    В ходе выступления в День памяти жертв геноцида советского народа Шойгу напомнил слова Ольги Берггольц: «Никто не забыт, ничто не забыто», подчеркнув, что за этими словами – память о десятках миллионов жертв нацизма и сотнях миллионов судеб, искалеченных войной во имя идеологии расового превосходства. Он отметил стремление российских властей восстановить историческую справедливость, которая, как выразился Шойгу, часто искажалась в угоду политическим интересам.

    Секретарь Совбеза РФ также заявил, что корни нацистской идеологии исходят с Британских островов, где веками формировалась концепция расового превосходства, воспринятая и переработанная Адольфом Гитлером. Шойгу отметил, что формирования «Ваффен-СС» были многонациональными, а среди палачей концлагерей были не только немцы, но и бандеровцы и прибалты, которые отличались особой жестокостью.

    По данным, приведенным в релизе пресс-службы аппарата Совета безопасности РФ, из 27 млн погибших граждан многонационального Советского Союза почти половина стали небоевыми жертвами нацистских преступников и их пособников. Шойгу также добавил, что в Белоруссии, потерявшей во время войны 2,3 млн человек, продолжается поиск исторической правды, тогда как на Украине, где было утрачено почти 7 млн жителей, героизируются нацисты на государственном уровне.

    Ранее ФСБ рассекретила ко Дню памяти жертв геноцида советского народа показания нацистского карателя Гюнтера Макса Мюллера, причастного к геноциду в Донбассе во время Великой Отечественной войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о доказательствах геноцида против жителей Донбасса.

    19 апреля 2026, 17:26 • Новости дня
    Стрельбу на улице в украинском Чернигове открыли двое неизвестных

    Tекст: Ольга Иванова

    В украинском городе Чернигов двое мужчин устроили стрельбу прямо на улице, по предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие, сообщило украинское издание УНИАН.

    Вооруженный инцидент произошел в воскресенье на севере Украины. Двое мужчин применили огнестрельное оружие на одной из улиц Чернигова, в результате чего, по предварительным данным, появились раненые, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство УНИАН.

    «В Чернигове произошла стрельба. По данным местных каналов, двое мужчин открыли огонь прямо на улице. Предварительно, есть пострадавшие», – говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале украинского СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне мужчина открыл огонь по прохожим в Киеве.

    В декабре прошлого года житель Сум ранил из ружья четверых подростков.

    Летом мобилизованный украинец расстрелял троих сержантов ВСУ в Черниговской области.

    19 апреля 2026, 15:13 • Новости дня
    Против сбежавших с места стрельбы киевских полицейских завели дело

    Tекст: Ольга Иванова

    За оставление мирных граждан и малолетнего ребенка под огнем террориста украинские правоохранители стали фигурантами уголовного дела о служебной халатности.

    Украинская прокуратура привлечет к ответственности патрульных, сбежавших с места стрельбы в Киеве, передает РИА «Новости». Правоохранители покинули место происшествия, оставив без защиты гражданских лиц и ребенка.

    «По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля 2026 года начато уголовное производство. Эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным прекращением действий нападающего получат надлежащую правовую оценку», – сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

    Накануне мужчина открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы, после чего скрылся в супермаркете и захватил заложников. Жертвами нападения стали шесть человек, еще 15 получили ранения. При задержании преступника ликвидировали.

    По факту массового убийства расследуется дело о теракте. Глава национальной полиции Иван Выговский инициировал служебную проверку действий патрульных. По данным СМИ, нападавшим оказался бывший военный Дмитрий Васильченков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двое патрульных покинули место происшествия после первых выстрелов.

    Генеральная прокуратура Украины квалифицировала расстрел прохожих в Голосеевском районе как террористический акт.

    Сотрудники полицейского спецназа нейтрализовали злоумышленника при штурме супермаркета.

    19 апреля 2026, 17:45 • Новости дня
    Полиция задержала мужчину после стрельбы в Чернигове

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Чернигове полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу, у него был изъят стартовый пистолет.

    Инцидент произошел на улице, где мужчина произвел несколько выстрелов. Правоохранители уточнили, что информация о стрельбе по детям и наличие пострадавших не подтверждается, передает ТАСС.

    В областной полиции уточнили: «Пострадавших нет».

    Ранее украинское издание УНИАН сообщило, что в украинском городе Чернигов двое мужчин устроили стрельбу прямо на улице, по предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие.

    19 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Глава МИД Литвы Будрис заявил о мечте наладить отношения с Белоруссией

    Tекст: Ольга Иванова

    Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис выразил надежду на восстановление прекрасных двусторонних связей с Минском после решения всех накопившихся вопросов.

    Глава внешнеполитического ведомства Литвы Кястутис Будрис признался в желании нормализовать дипломатические контакты с соседней республикой, передает РИА «Новости». Выступая на полях дипломатического форума в Турции, он поделился своими ожиданиями от будущего диалога двух стран.

    «Я хочу иметь налаженные контакты с Беларусью, это моя мечта, действительно... без лишних угроз. Я очень надеюсь, что однажды у нас будут прекрасные отношения после того, как мы решим все вопросы», – сказал литовский министр белорусскому телеканалу ОНТ. На уточняющий вопрос о готовности наладить отношения он подтвердил, что мечтает об этом.

    Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила о назначении представителя для политических переговоров с Минском, выдвинув ряд условий для их начала. В ответ глава МИД Белоруссии Максим Рыженков отметил готовность к диалогу, указав при этом на отсутствие реальных шагов со стороны Вильнюса.

    Отношения между странами обострились после закрытия Литвой осенью 2025 года двух пограничных пунктов пропуска из-за инцидентов с метеозондами. Несмотря на возобновление работы КПП в ноябре, напряженность сохранилась. Призывы Минска решить проблемы на уровне министерств иностранных дел пока остаются без ответа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы открыли два пункта пропуска на границе с Белоруссией.

    Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков выразил недовольство подходом Вильнюса к пограничным вопросам.

    Минск поддержал скорейшее восстановление нормального функционирования совместной границы.

    20 апреля 2026, 00:20 • Новости дня
    Military Watch Magazine заинтересовался новыми возможностями ТОС-2

    Tекст: Антон Антонов

    Российский модернизированный тяжелый огнеметный комплекс ТОС-2 «Тосочка» вышел за рамки штурмового вооружения и приобрел функции универсальной огневой поддержки, пишет Military Watch Magazine.

    Со ссылкой на Ростех Military Watch Magazine пишет, что «Тосочка» получила колесное шасси, усовершенствованную систему автоматической перезарядки и модернизированное управление огнем. Благодаря этим изменениям концепция машины стала гораздо более гибкой и технологичной, а также лучше адаптированной к современным условиям боя. Улучшенные системы управления позволяют наносить точные удары по целям, а колесное шасси обеспечивает быструю переброску даже на неподготовленные позиции, что выгодно отличает ТОС-2 от тяжелой гусеничной ТОС-1.

    ТОС-2 обеспечивает российским войскам значительно большую маневренность при нанесении термобарических ударов. Несмотря на меньшую огневую мощь и проходимость по сравнению с ТОС-1, новая система отличается низкими затратами на обслуживание, меньшим расходом топлива, повышенной мобильностью и возможностью транспортировки по воздуху и морю, пишет издание.

    Указывается, что тяжелые огнеметные системы России привлекли внимание благодаря применению на Украине. Их боеприпасы создают облако химических веществ, которое подрывается вакуумным зарядом, формируя мощную ударную волну. Это приводит к поражению живой силы противника даже в укрытиях. Видео с передовой подтверждают широкое применение ТОС против украинских позиций.

    Отмечается, что ранее эти системы успешно применялись против боевиков в Сирии и Ираке.

    Параллельно с модернизацией ТОС-2 совершенствуются и системы ТОС-1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные начали разработку тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон» в 2024 году. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ТОС-1 «Солнцепек».

    При атаке беспилотников на Туапсе погиб мирный житель
    Словакия заявила о бегстве промышленности из Европы
    Колонна израильской техники подорвалась на юге Ливана
    Times назвала причину отказа Британии задерживать российские суда
    Против Дурова во Франции выдвинули более десяти обвинений
    В Латвии школьникам запретили говорить на русском языке
    Названы главные ошибки участников «Тотального диктанта»

    Россия сгладит мировой продовольственный шок

    Энергетический кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, все больше превращается в продовольственный. Как и почему это происходит, какие страны и регионы мира находятся под угрозой голода – и какое значение происходящее имеет для России как одного из крупнейших производителей продовольствия на планете? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Насильственная мобилизация доводит Украину до массовых убийств

    «В ВСУ мобилизуют все больше людей с психическими и физическими отклонениями. Здоровые сдают в армию больных, чтобы самим не идти воевать». Такими словами эксперты комментируют массовое убийство, произошедшее накануне в Киеве, и объясняют, почему число подобных трагедий будет расти по мере продвижения российских войск в зоне спецоперации. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

