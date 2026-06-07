История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.3 комментария
В Саратове при столкновении автобуса с деревом пострадали три человека
В Заводском районе Саратова рейсовый автобус врезался в дерево, в результате аварии пострадали три человека, двое из которых госпитализированы, сообщили в службе спасения Саратовской области.
Сообщение об аварии поступило в экстренные службы в 12:10 по московскому времени. Водитель маршрутного автобуса Volgabus, следовавшего по маршруту №18А, протаранил дерево в Заводском районе города на улице Тульской, передает РИА «Новости».
«Реанимационной службой облспаса госпитализирована девушка 19 лет, медики центра медицины катастроф госпитализировали 22-летнюю девушку», – сообщили агентству в областной службе спасения.
В пресс-службе губернатора региона уточнили, что общее число пострадавших достигло трех человек. Двое из них были доставлены в больницу, еще одному медицинская помощь была оказана на месте происшествия. Глава региона поручил министерству здравоохранения взять оказание помощи пострадавшим на особый контроль. В настоящее время на месте ДТП работают спасатели, медики и сотрудники ДПС, обстоятельства произошедшего выясняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Саратовской области при опрокидывании автобуса погиб водитель.
В мае на трассе в сторону Саратова в ДТП с пассажирским автобусом пострадали мужчина и трое детей.
В конце апреля под Красноярском маршрутное транспортное средство из-за потери управления врезалось в дерево.