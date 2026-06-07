В Саратове при столкновении автобуса с деревом пострадали три человека

Tекст: Дарья Григоренко

Сообщение об аварии поступило в экстренные службы в 12:10 по московскому времени. Водитель маршрутного автобуса Volgabus, следовавшего по маршруту №18А, протаранил дерево в Заводском районе города на улице Тульской, передает РИА «Новости».

«Реанимационной службой облспаса госпитализирована девушка 19 лет, медики центра медицины катастроф госпитализировали 22-летнюю девушку», – сообщили агентству в областной службе спасения.

В пресс-службе губернатора региона уточнили, что общее число пострадавших достигло трех человек. Двое из них были доставлены в больницу, еще одному медицинская помощь была оказана на месте происшествия. Глава региона поручил министерству здравоохранения взять оказание помощи пострадавшим на особый контроль. В настоящее время на месте ДТП работают спасатели, медики и сотрудники ДПС, обстоятельства произошедшего выясняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Саратовской области при опрокидывании автобуса погиб водитель.

В мае на трассе в сторону Саратова в ДТП с пассажирским автобусом пострадали мужчина и трое детей.

В конце апреля под Красноярском маршрутное транспортное средство из-за потери управления врезалось в дерево.