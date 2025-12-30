Tекст: Вера Басилая

Лавров, выступая в интервью по случаю 15-летия фонда имени Горчакова, заявил, что доверие всегда присутствует в культурном коде россиян, передает РИА «Новости».

«Как-то президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что самая главная проблема на международной арене – это отсутствие доверия. У нас как раз в генетическом, культурном коде доверие всегда присутствует», – напомнил Лавров.

Глава МИД России отметил, что американцы придерживаются принципа «доверяй, но проверяй», в то время как россияне «больше доверяют, чем проверяют». Министр добавил, что президент России не раз высказывал мнение, что до последнего верил в выполнение Западом своих обещаний.

Он подчеркнул, что разочарование наступило, когда Запад отверг все предложения о честном и равноправном сотрудничестве, а также не сдержал обещание не расширять НАТО, что могло бы предотвратить ряд событий на международной арене. Лавров также заявил, что доверие между народами, странами и гражданским обществом – визитная карточка фонда имени Горчакова, и пожелал организации продолжать поиск новых творческих направлений.

Ранее президент России Владимир Путин отметил важность осторожности в отношениях с противниками. Путин подчеркнул, что доверчивость часто является частью национального характера.