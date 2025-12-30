Нефть подешевела после выхода данных о неожиданном росте запасов в США

Лукьянов: Трамп дает время ВС России решать вопросы по Украине военными средствами

Tекст: Ольга Иванова

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Вашингтоне не привели к каким-либо принципиально новым решениям в урегулировании конфликта, написал Лукьянов в Telegram-канале.

Лукьянов отмечает, что согласованность обсуждаемых пунктов выросла до 95% против 90%, озвученных ранее, однако по ключевым вопросам – территориям и Запорожской АЭС – подвижек не произошло.

Статус гарантий безопасности остаётся неясным: официальные лица демонстрируют оптимизм, но конкретного содержания этому оптимизму до сих пор нет. В ходе переговоров Трамп в очередной раз заявил, что рассматривает урегулирование конфликта как европейское дело и не намерен серьёзно вовлекать Соединённые Штаты.

Лукьянов подчёркивает, что Трамп не спешит усиливать давление на Россию: «если он завтра введёт какие-то санкции, это не будет неожиданным и не меняет его общую логику». По его мнению, Трамп предпочитает держать инициативу за собой, но видит меньше перспектив для давления на Россию, в связи с чем основное давление оказывается на Украину.

Хотя Трамп говорит о желании как можно быстрее заключить мир, на деле он снова даёт время российским Вооружённым силам решать задачи самостоятельно. Лукьянов замечает, что это может происходить как осознанно, так и на интуитивном уровне, однако суть от этого не меняется.

Он также отмечает, что внутренняя ситуация на Украине вызывает особый интерес и у Москвы, и у Вашингтона, причём для каждой из сторон стоит разная цель. При этом Лукьянов подчеркивает, что финальный исход событий пока не предрешён.

Дональд Трамп ранее допустил возможность проведения референдума для достижения мирного урегулирования на Украине. Он заявил, что вопрос перемирия и остановки огня ради проведения референдума не обсуждался на переговорах.