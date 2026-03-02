До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.7 комментариев
Моди отреагировал на удары по Ирану
Индия призвала разрешить конфликт дипломатией после гибели лидера Ирана
На фоне ударов США и Израиля по Ирану власти Индии выразили глубокую тревогу и потребовали урегулировать конфликт через диалог и дипломатию.
Премьер-министр Нарендра Моди заявил о поддержке дипломатических методов решения разногласий, передает РИА «Новости».
«Нынешняя ситуация в Западной Азии вызывает у нас глубокую озабоченность. Индия поддерживает разрешение всех споров путем диалога и дипломатии», – подчеркнул политик.
Ранее США и Израиль начали массированную атаку на иранские объекты, включая цели в Тегеране. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории и американским базам на Ближнем Востоке. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей.
Обострение случилось вопреки недавним переговорам по ядерной сделке в Женеве.
Жертвой бомбардировок стал верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в стране объявлен траур продолжительностью 40 дней.
Владимир Путин охарактеризовал убийство как циничное попрание международных норм. МИД России призвал к немедленной деэскалации и остановке боевых действий.