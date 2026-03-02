Каллас и фон дер Ляйен увидели путь к свободе для Ирана после смерти Хаменеи

Tекст: Катерина Туманова

«Что будет дальше, неизвестно. Но теперь открыт путь к другому Ирану, к тому, в формировании которого его народ сможет получить больше свободы», – приводит Reuters высказывание Каллас в социальной сети X.

Он добавила, что поддерживает связь с партнерами в ближневосточном регионе, в том числе с тем, кто больше всего страдает от военных действий Ирана, чтобы найти практические шаги для деэскалации.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен тоже высказалась о событиях в Иране. Она поговорила с королем Иордании Абдаллой и заявила, что Европа выражает «полную солидарность» с Иорданией после иранских ударов.

«С уходом Хаменеи у народа Ирана появилась новая надежда. Мы должны обеспечить условия, при которых будущее принадлежало бы людям, чтобы они могли сами его формировать и определять», – сказала фон дер Лейен.

Глава ЕК при этом добавила, что данный момент таит в себе и риск нестабильности, которая «может ввергнуть регион в спираль насилия».

Напомним, США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории. Гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Хаменеи.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Каллас назвала Иран серьезной угрозой глобальной безопасности. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости защиты гражданского населения. В ООН обвинили фон дер Ляйен в эскалации ситуации вокруг Ирана.

| #{image=2584506}