Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания, ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.0 комментариев
Гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Али Хаменеи
Лидер революции Ирана аятолла Али Хаменеи принял мученическую смерть, объявило государственное телевидение страны.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атаки США и Израиля по Ирану, сообщило государственное телевидение Ирана. Фрагмент объявления об этом представило агентство Fars.
«Великий народ Ирана, верховный лидер Ирана имам Хаменеи принял мученическую смерть при атаке США и Израиля», – объявил ведущий.
Правительство Ирана в связи с трагическим известием объявило 40-дневный траур.
Чуть ранее агентство Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи: дочери, зятя, внука и одной из невесток.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями. Нетаньяху вечером субботы объявил об «увеличении признаков» гибели Хаменеи.
Затем Reuters и ряд западных СМИ ранее сообщили, что под завалами в Иране якобы обнаружили тело Али Хаменеи, но Иран опроверг сведения о якобы погибшем Хаменеи. Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану.