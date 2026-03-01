Гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Али Хаменеи

Появилось видео удара дрона предположительно по штабу 5-го флота США в Бахрейне

Момент атаки дрона предположительно по базе США в Бахрейне попал на видео

Tекст: Вера Басилая

В сети появилось видео удара иранского дрона-камикадзе в Бахрейне. Журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон сообщил., что удар был нанесен по по штабу 5-го флота ВМС США в Бахрейне. На записи видно, как беспилотник пикирует в здание базы, после чего происходит мощный взрыв, передает РИА «Новости».

В настоящий момент официального подтверждения подлинности видео, а также информации о последствиях инцидента нет. Неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие среди военных или гражданских на территории базы.

Инцидент произошёл на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке: США и Израиль в субботу нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, в результате чего, по сообщениям, были разрушения и гибель гражданских. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории и по военным объектам США в регионе.

Удары по Ирану были нанесены на фоне переговоров по иранской ядерной программе между Вашингтоном и Тегераном в Женеве, проходивших при посредничестве Омана. МИД России осудил нападения США и Израиля, заявив, что вся ответственность за негативные последствия нынешнего кризиса лежит на этих странах.

В Манаме произошли атаки на жилые дома, после чего сотрудники гражданской обороны тушили пожары и оказывали помощь пострадавшим.

Сообщалось, что Иран нанес удар по 14 военным базам США на Ближнем Востоке.

Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, во время которой ракеты и беспилотники были запущены по базам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.