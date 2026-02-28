  • Новость часаТрамп: Атака на Иран может затянуться
    Иран переиграл себя с ядерным оружием

    @ Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

    28 февраля 2026, 23:00 Мнение

    Иран переиграл себя с ядерным оружием

    Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания, ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов

    главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»

    Ядерное оружие – вещь серьёзная, сохраняющая, несмотря на все сомнения последних лет, большой потенциал сдерживания и корректирующая намерения противника, если таковые у него возникают. Серьёзная она и в том смысле, что нельзя играть с этой темой как с политико-дипломатическим инструментом, использовать её, чтобы что-то выторговывать у контрагентов, разменяться, повысить свой переговорный статус.

    Хитроумная и исторически очень умелая персидская дипломатия занималась этим на протяжении пары десятилетий, играя на полутонах. Бомбы не надо, военной программы нет, но на мирную атомную имеем право, обогащать будем, как считаем нужным, не переходя порог, но можем и перейти… И так далее.

    Что стояло за этой тактикой, известно знатокам иранской политической культуры и психологии, наверняка, можно очень убедительно всё разъяснить. Но в практической плоскости получилось однозначно. Все отрицательные стороны Иран обрёл: опасение соседей, недоверие крупных держав, подозрительность международных организаций, весомый повод для дополнительных санкций и пр. А вот никакой бомбы, которая обезопасила бы от прямого посягательства на национальный суверенитет и военного нападения, так и не создано.

    И когда настал критический момент, её нет. Вероятнее всего, уже и не будет, поздно. В чём был смысл этой изощрённой политики, постигнуть не получается. Переиграть самого себя – не самое почётное достижение.

    Итогом этой войны будет не обрушение всего режима ДНЯО, потому что, как некоторые утверждают, все бросятся обзаводиться ядерным оружием. Помимо того, что это дорого и не так просто, серьёзные страны будут понимать, что, если у них есть влиятельные противники, последние сделают всё, чтобы не допустить их нуклеаризации. Тут Израиль и США поставили планку – международное право не имеет никакого значения.

    И просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если по тем или иным причинам она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания, ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену…

