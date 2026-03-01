Стали известны самые щедрые западные доноры Украины

Tекст: Катерина Туманова

Общий объем финансирования бюджета Украины западными странами и институтами за последние четыре года составил 171,4 млрд долларов, подсчитало РИА «Новости» по данным украинского Минфина.

Основная часть помощи выдавалась странами ЕС, которые с февраля 2022 года по февраль 2026 года направили в Киев 88,9 млрд долларов, включая 56,9 млрд долларов прямого финансирования и около 32 млрд долларов в виде кредитов за счет доходов от замороженных российских активов.

США за этот период выделили 30,2 млрд долларов в виде прямой поддержки украинского бюджета и еще 1 млрд долларов предоставили в форме кредита под доходы от российских активов.

Международный валютный фонд занял третью позицию среди доноров с суммой 13,4 млрд долларов.

Япония оказала совокупную помощь на 12 млрд долларов, а Канада направила 9 млрд долларов на поддержку бюджета Украины. Кроме того, Всемирный банк и Британия предоставили по 6 млрд долларов каждая.