Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания, ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.
Стали известны самые щедрые западные доноры Украины
За последние четыре года крупнейшими донорами украинского бюджета стали страны ЕС, США и Международный валютный фонд, предоставившие десятки миллиардов долларов поддержки.
Общий объем финансирования бюджета Украины западными странами и институтами за последние четыре года составил 171,4 млрд долларов, подсчитало РИА «Новости» по данным украинского Минфина.
Основная часть помощи выдавалась странами ЕС, которые с февраля 2022 года по февраль 2026 года направили в Киев 88,9 млрд долларов, включая 56,9 млрд долларов прямого финансирования и около 32 млрд долларов в виде кредитов за счет доходов от замороженных российских активов.
США за этот период выделили 30,2 млрд долларов в виде прямой поддержки украинского бюджета и еще 1 млрд долларов предоставили в форме кредита под доходы от российских активов.
Международный валютный фонд занял третью позицию среди доноров с суммой 13,4 млрд долларов.
Япония оказала совокупную помощь на 12 млрд долларов, а Канада направила 9 млрд долларов на поддержку бюджета Украины. Кроме того, Всемирный банк и Британия предоставили по 6 млрд долларов каждая.