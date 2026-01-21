На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?0 комментариев
Автоэксперт сказал, что делать при повреждении автомобиля коммунальщиками
Автоэксперт назвал правильную последовательность действий при повреждении автомобиля снегоуборочной техникой
При повреждении автомобиля работниками коммунальных служб необходимо немедленно зафиксировать место ДТП, найти свидетелей произошедшего и обратиться в полицию, рассказал газете ВЗГЛЯД председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.
Иногда из-за сильных снегопадов на парковках работает снегоуборочная техника, которая в стесненных условиях маневрирует между машинами. В таких ситуациях существует риск, что спецтехника может зацепить или повредить припаркованный автомобиль и, не заметив этого, покинуть место, не оставив информации о случившемся.
«Очень важно немедленно зафиксировать произошедшее. Сфотографируйте и снимите на видео все повреждения (царапины, вмятины, проколы), общий план места происшествия, следы техники (гусеницы, колеса), кучи снега рядом. Запечатлейте госномер снегоуборочной машины, если она еще на месте», – говорит Солдунов.
Кроме того, стоит постараться найти свидетелей, продолжает собеседник. Ими могут стать соседи, другие автовладельцы, возможно, у кого-то есть записи с видеорегистратора (включенного в режиме парковки) или домашних камер, направленных на двор.
«Не трогайте машину и не уезжайте до завершения первичного осмотра. Вызовите полицию, сообщив о факте причинения ущерба имуществу. Требуйте приезда наряда ДПС или участкового для составления протокола осмотра места происшествия. Это официальный документ, который будет ключевым доказательством», – подчеркивает специалист.
Он объясняет, что если машину повредил трактор – это ДТП и вызывать нужно ГАИ, а если повреждение – результат работы дворника или падения с крыши снега или льда, – это нанесение ущерба и нужно ждать участкового. Если приезд полиции затягивается, можно проехать в отделение самостоятельно и написать заявление о причинении ущерба. В нем стоит указать время, место и предполагаемого виновника – дворника, трактора и так далее.
«Если автомобиль застрахован по КАСКО, также обязательно уведомите страховую компанию. После получения из полиции справок о произошедшем, можно будет обращаться в управляющую компанию за компенсацией ущерба», – заключил Солдунов.