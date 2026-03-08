Иран заявил об уничтожении четырех американских радаров THAAD

Военные Ирана сообщили об уничтожении радаров США в трех странах

Tекст: Мария Иванова

Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» проинформировал об успешных действиях против сил США, передает РИА «Новости».

«В ходе операции по подавлению противоракетных средств противников в регионе были уничтожены четыре радара американской ПРО THAAD», – говорится в официальном заявлении.

По данным Тегерана, за последние сутки поражены комплексы в районах Эр-Рувайс, Аль-Азрак, Рубба и Эль-Хардж. Хотя конкретные государства в сообщении не названы, известно, что указанные точки находятся в ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравии, где дислоцируются американские силы.

Ранее Вашингтон и Тель-Авив нанесли удары по объектам на иранской территории, что привело к жертвам среди мирного населения. В ответ Исламская республика начала атаковать израильскую землю и американские военные базы в ближневосточном регионе.

8 марта Иран начал 28-ю серию ударов по ряду районов в Израиле и базе в Иордании.

Ранее сообщалось, что беспилотные подразделения КСИР вывели из строя радары и центр спутниковой связи на американской авиабазе в ОАЭ.