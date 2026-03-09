Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
КСИР сообщил о 30-й волне ударов по объектам США и Израиля
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) провел массированную атаку на иранские и американские базы на Ближнем Востоке с применением стратегических беспилотников и новейших ракетных комплексов.
Арака признана успешной, сообщили в КСИР, передает РИА «Новости».
«Одновременно с избранием нового верховного лидера… против американских террористических баз в регионе и севера оккупированных территорий с использованием ракет
В атаке использовались ракеты «Хорремшахр», «Фаттах», «Хейбар» на жидком и твердом топливе. Также применялись стратегические БПЛА.
Ранее ВС Ирана проводили к 27-ую атаку против израильских сил и американского контингента. В рамках 25-го этапа операции военные нанесли массированный удар с применением баллистических ракет и гиперзвукового вооружения.