Лавров заявил о стремлении России добиться прекращения ударов по Ирану

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах Москвы и союзников создать атмосферу, исключающую возможность военной операции против Ирана, передает РИА «Новости».

Лавров подчеркнул, что речь идет о поддержке стратегических партнеров, которые страдают от действий Соединенных Штатов и Израиля. По его словам, Россия продолжит конструктивный диалог с этими странами и другими членами мирового сообщества, в том числе в Совете безопасности ООН и Генеральной ассамблее, чтобы укрепить атмосферу, препятствующую агрессивным действиям против Ирана.

Глава МИД также обратил внимание на политику Запада на Ближнем Востоке, отметив, что западные страны старались не допустить продвижения позитивной повестки дня в регионе. Лавров заявил:

«Запад, как сейчас доказала эта ситуация с агрессией против Ирана, действует по принципу «или-или» – «или с нами, или против нас», – заявил Лавров.

Он добавил, что основной принцип Запада – «разделяй, натравливай друг на друга и властвуй».

Лавров выступил с этими заявлениями в ходе посольского круглого стола, посвященного вопросам урегулирования ситуации вокруг Украины и безопасности на Ближнем Востоке.

Сергей Лавров заявил, что действия США и Израиля в отношении Ирана направлены на раскол между странами региона.

Лавров предупредил о тяжелейших последствиях действий США и Израиля для всего Ближнего Востока.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал атаку на исламскую республику неспровоцированным актом вооруженной агрессии.