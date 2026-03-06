ФАС посчитала размещение рекламы в Telegram нарушением закона

Tекст: Катерина Туманова

«В соответствии с законодательством не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, а также доступ к которым ограничен», – рассказали в ФАС газете «КоммерсантЪ».

В ведомстве отметили, что ответственность за размещение рекламы несут как рекламодатели, так и рекламораспространители.

С 1 сентября 2025 года в силу вступили поправки, запрещающие размещение рекламы на платформах, которые признаны экстремистскими, нежелательными или заблокированы в России.

Запрет распространяется на все виды рекламы, включая нативную и бартерную. За нарушение предусмотрены штрафы: 2,5 тыс. рублей для физических лиц, 20 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц, до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Ранее Роскомнадзор усилил ограничения для Telegram: пользователи в России столкнулись с проблемами загрузки мультимедийных файлов, включая фото, видео и голосовые сообщения. Регулятор настаивает на необходимости размещения серверов мессенджера в России и соблюдении национального законодательства.

