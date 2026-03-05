О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Президент ЦАР поблагодарил Россию за безопасность на выборах
Президент ЦАР Туадера поблагодарил Россию за безопасность на выборах
Россия сыграла ключевую роль в обеспечении безопасности во время президентских выборов в Центральноафриканской республике, заявил президент ЦАР Фостен Арканж Туадера на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
По его словам, именно благодаря взаимодействию с Россией стало возможно провести выборы в республике, передает РИА «Новости».
Президент ЦАР также заявил о стремлении развивать сотрудничество между странами не только в сфере безопасности, но и в области экономики, образования и гуманитарных вопросов.
Ранее Путин лично поздравил Туадеру с победой на выборах президента ЦАР.
Российский лидер отметил перспективы гуманитарного сотрудничества России и ЦАР.