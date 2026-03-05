  • Новость часаСК возбудил дело против бывшего замглавы Минобороны Цаликова
    Набиуллина объявила о запуске универсального QR-кода для оплаты
    Путин попросил президента ЦАР поделиться впечатлениями о Петербурге
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США отметили собственный «день позора»

    Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    5 марта 2026, 18:00

    «Рейтинг недружественных правительств» выявил усиление северо-балтийского давления на РФ

    «Рейтинг недружественных правительств» выявил усиление северо-балтийского давления на РФ
    @ REUTERS/Leonhard Foeger

    Tекст: Илья Абрамов

    Литва и Франция стали наиболее агрессивными по отношению к России государствами в феврале 2026 года, возглавив ежемесячный «Рейтинг недружественных правительств», подготовленный редакцией газеты ВЗГЛЯД. В целом по сравнению с январем уровень враждебности западных стран вырос, причем наиболее выраженную антироссийскую линию демонстрируют государства северной Европы.

    Согласно «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за февраль (.pdf), страны ЕС и НАТО усилили жесткость по отношению к России. Если в январе фиксировалась определенная «заморозка» показателей агрессии – эксперты связывали это с концентрацией «коллективного Запада» на внутренних конфликтах, в том числе вокруг планов США по установлению контроля над Гренландией, – то в феврале динамика изменилась.

    Лидерами рейтинга стали Литва и Франция – по 85 баллов из 100 возможных. Обе страны продолжают активную поддержку Киева – передают вооружения, наращивают финансовую помощь Украине и участвуют в военных учениях НАТО.

    Второе место сохранила Польша. Варшава заявила о готовности направить Киеву истребители МиГ, а также продолжает участие в инициативе «Приоритетный список потребностей Украины» (PURL), предусматривающей финансирование закупок американской военной техники для ВСУ.

    Третью позицию разделили сразу четыре государства – Дания, Канада, Эстония и Британия, утратившая прежнее лидерство. Все они одобрили резолюцию Генассамблеи ООН «Поддержка прочного мира на Украине», осуждающую действия России в рамках спецоперации, и продолжают оказывать Киеву военную и финансовую поддержку.

    Германия, долгое время занимавшая первую строчку, опустилась на четвертое место. Рядом с ней – Финляндия. Обе страны финансируют поставки вооружений в рамках PURL. Пятое место разделили Латвия и Швеция. Таким образом, все три прибалтийские республики вошли в первую пятерку наиболее недружественных России правительств.

    США стали менее недружественными по отношению к России и в результате потеряли три позиции – с третьего места в январе они переместились на шестое, которое делят с Италией и Нидерландами. Седьмую строчку заняли Бельгия и Болгария.

    На восьмом месте расположилась самая многочисленная группа – сразу шесть государств: Греция, Испания, Норвегия, Португалия, Румыния и Чехия. Далее следуют Австралия, Люксембург, Новая Зеландия, Словения и Хорватия, ограничившиеся в военной сфере преимущественно финансовой поддержкой Киева.

    Замыкает десятку Австрия. Вместе с ней в этой части таблицы оказались новички рейтинга – Ирландия, Мальта и Северная Македония. Эти страны поддержали антироссийскую резолюцию ГА ООН. Наименее недружественными по итогам февраля стали Багамские острова и Тайвань – по пять баллов.

    Наиболее резкий рост индекса продемонстрировали государства, активизировавшие военную поддержку ВСУ и участие в учениях НАТО – прежде всего Дания, Канада, Литва, Норвегия, Польша, Франция, Швеция и Эстония. Они продолжили прямые поставки вооружений на Украину, выделяли средства на закупку техники для ВСУ и участвовали в учениях альянса у российских границ.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, проанализировав февральские данные, отмечают новую тенденцию: помимо украинского направления, в Европе формируется самостоятельный центр конфронтации с Россией – балто-скандинавский «кулак».

    Речь идет о странах объединения Nordic-Baltic Eight (NB8, «Северо-Балтийская восьмерка») – Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Литве, Латвии и Эстонии. При активной роли Польши этот формат фактически превращается в устойчивую коалицию государств, последовательно занимающих наиболее жесткую позицию по отношению к Москве.

    Именно правительства данного круга сегодня демонстрируют системность – как в военных решениях, так и в финансовой поддержке Киева, – формируя второй по значимости центр давления на Россию в Европе.

    4 марта 2026, 19:40
    Предотвращена попытка вывоза боеприпасов из России на миллиард рублей

    МВД и ФСБ предотвратили незаконный вывоз из России боеприпасов на один млрд рублей

    Предотвращена попытка вывоза боеприпасов из России на миллиард рублей
    @ Daniel Vogl/ dpa/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Деятельность коммерческой фирмы, которая пыталась незаконно вывести из России боеприпасы на сумму свыше одного млрд рублей, была пресечена МВД совместно с ФСБ.

    Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что преступная схема была раскрыта в июне 2025 года, передает ТАСС. По его словам, злоумышленники действовали «ничего не боясь».

    По данным МВД, подозреваемые оформляли фиктивные контракты с российским оборонным предприятием от лица подконтрольных зарубежных компаний. Согласно документам, патроны к нарезному оружию должны были отправиться в третьи страны, однако на деле часть партии планировалось морским путем доставить в государство, куда действует запрет ООН на любые поставки вооружений.

    Для реализации схемы подозреваемые предоставили ложные сведения об адресате. Оперативники МВД и ФСБ пресекли попытку незаконного вывоза 75 млн боеприпасов. Аналогичная схема была использована и ранее: в 2020 году было вывезено 9 млн патронов стоимостью более 243 млн рублей.

    В отношении участников схемы возбуждены уголовные дела по статье 226.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за контрабанду вооружения. Обвиняемые заключены под стражу, следствие продолжает устанавливать детали и всех причастных к противоправной деятельности.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал вскрывать преступления в оборонной промышленности.

    5 марта 2026, 02:40
    Подполье заявило о ненависти к Зеленскому у жителей Харькова, Одессы и Николаева

    Tекст: Катерина Туманова

    Во многих областях Украины жители связывают тяжелую жизненную ситуацию с пребыванием в оккупированном Киевом режиме и обвиняют Владимира Зеленского в предательстве, рассказали в пророссийском подполье.

    «В Харькове, Одессе, Днепропетровске, Запорожье, Николаеве – ненависть к Зеленскому – абсолютный мейнстрим. Люди считают, что они в оккупации у киевского режима. Они прямо обвиняют Зеленского в том, что он их сдал, бросил под обстрелы, а сам отсиживается», – рассказал ТАСС представитель пророссийского подполья.

    В центре страны, например, в Киеве, Черкассах, Полтаве и Виннице, наблюдается раскол в общественных настроениях. Источник утверждает, что отключения света, холод и мобилизация заставили многих жителей этих городов изменить мнение о власти.

    Примером этого стало видео из Киева, где Зеленскому пожелали «сгореть в крематории», что, по словам информатора, отражает реальное настроение в народе.

    На западе Украины, в таких городах, как Львов, Ивано-Франковск и Тернополь, влияние радикальных националистических групп по-прежнему ощущается, однако и там поступают сообщения о недовольстве.

    Представитель подполья сообщил, что матери мобилизованных солдат проклинают Зеленского и его правительство. Кроме того, даже среди радикалов есть те, кто ненавидит Зеленского за то, что, по их мнению, он намерен уступить территории и не даст победить.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о возможных сложностях с получением ракет из-за нужд США в операции против Ирана. Эксперты назвали обоснованными опасения Киева насчет дефицита комплексов «Патриот» и боеприпасов к ним. Военэксперт Марочко сообщал, что ВСУ боятся дефицита снарядов из-за войны против Ирана.

    4 марта 2026, 13:24
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    4 марта 2026, 18:36
    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом

    Макрон выразил поддержку Испании после угроз Трампа

    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции провел телефонный разговор с премьером Испании, выразив ему поддержку после угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Испании в телефонном разговоре с премьер-министром Педро Санчесом, сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Глава французского государства подчеркнул солидарность Франции с Мадридом на фоне угроз президента США Дональда Трампа разорвать торговые соглашения с Испанией.

    Администрация Макрона передала слова президента, что он выразил «европейскую солидарность Франции с Испанией в ответ на недавние угрозы экономического принуждения, которым Испания подверглась вчера». Таким образом Франция обозначила поддержку позиций Мадрида в рамках Евросоюза.

    Причиной конфликта стали заявления Трампа, пригрозившего прекратить торговое сотрудничество с Испанией после того, как Мадрид отказался предоставить американским войскам базы Рота и Морон для проведения военной операции в Иране. Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес накануне заявил, что не ожидает негативных последствий для экономики страны после слов Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией из-за отказа Мадрида увеличить военные расходы. Также Трамп назвал правительство Испании «ужасным» и «недружественным» после запрета на использование американских авиабаз для атак на Иран.

    В ответ Педро Санчес заявил, что Испания не поддержит военные действия США и Израиля против Ирана, несмотря на угрозы Трампа.

    5 марта 2026, 16:22
    СК возбудил дело против бывшего замглавы Минобороны Цаликова

    Бывшему замглавы Минобороны Цаликову предъявили обвинения по 16 эпизодам

    СК возбудил дело против бывшего замглавы Минобороны Цаликова
    @ Алексей Майшев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову предъявили обвинения по 16 эпизодам, включая создание преступного сообщества и крупные хищения в 2017–2024 годах, сообщили в СК России.

    В отношении бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова возбуждено уголовное дело. Его обвиняют  в создании преступного сообщества. В Следственном комитете заявили РИА «Новости», что участники сообщества с 2017 по 2024 год совершили хищения бюджетных средств, их легализацию и взяточничество. Цаликов задержан, сейчас рассматривается вопрос о мере пресечения.

    «Цаликову предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения), 12 эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата), частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и по двум эпизодам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)», – заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Руслан Цаликов родился 31 июля 1956 года в Орджоникидзе, ныне Владикавказ. Работал в системе МЧС России, где прошел путь до первого заместителя министра. В 2012 году перешел в Министерство обороны РФ, а с 2015 по июнь 2024 года занимал должность первого заместителя министра обороны. Награжден рядом государственных наград, в том числе является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». С сентября 2024 года – депутат Верховного Хурала Республики Тыва.

    Ранее Цаликов дал показания против другого экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате и выводе миллиардов рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Цаликова освободили от должности заместителя министра обороны указом президента России 17 июня 2024 года.


    4 марта 2026, 23:24
    Испания опровергла заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану
    Испания опровергла заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану
    @ Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объяснил позицию страны по конфликту на Ближнем Востоке и на фоне угроз со стороны США разорвать торговые отношения.

    «Я категорически это отрицаю. Позиция испанского правительства по поводу войны на Ближнем Востоке, бомбардировок Ирана и использования наших баз нисколько не изменилась. У меня нет ни малейшего представления, к чему это может относиться или откуда это могло взяться. Позиция испанского правительства по поводу использования баз и войны на Ближнем Востоке нисколько не изменилась», – заявил в радио Cadena SER Альбарес.

    По словам испанского министра, он не представляет, откуда могла взяться иная информация, о которой на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома.

    «Честно говоря, сейчас я очень занят. Мы проводим несколько эвакуационных операций. Испанцы, покинувшие Иран, находятся в безопасности в Азербайджане. У меня нет ни желания, ни времени строить предположения. Наша позиция остается неизменной, и я отрицаю любые предположения об изменении», – подчеркнул он.

    Напомним, ранее Белый дом объявил, что Испания согласилась помочь США в операции против Ирана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией. Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    5 марта 2026, 12:16
    В Госдуме предостерегли Финляндию от снятия запрета на транзит ядерного оружия

    Депутат Колесник: Отмена запрета на транзит ядерного оружия станет актом агрессии Финляндии

    В Госдуме предостерегли Финляндию от снятия запрета на транзит ядерного оружия
    @ KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Снятие финским правительством ограничений на транзит ядерного оружия будет означать подтягивание арсеналов к границам России и станет актом агрессии, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Напомним, о том, что Финляндия прорабатывает инициативу по пересмотру закона о ядерной энергии, сообщила телерадиокомпания Yle.

    «В последнее время европейские страны все чаще озвучивают свои ядерные амбиции. Так, в Эстонии заявляют о готовности разместить в стране ядерное оружие НАТО, в Польше открыто говорят о стремлении получить собственный арсенал, а Эммануэль Макрон сообщает о намерении распространить французский «ядерный зонтик» на всю Европу», – напомнил депутат Госдумы Андрей Колесник, бывший морской офицер.

    В этой связи собеседник упомянул и сведения СВР о том, что Париж и Лондон работают над скрытой передачей Киеву ядерного оружия и средств его доставки. По мнению парламентария, обсуждаемая правительством Финляндии отмена запрета на транзит ядерного оружия через свою территорию – часть «обострения». Впрочем, инициатива вызывает целый ряд вопросов, и ключевой – зачем это Хельсинки.

    «Финляндия граничит с востока с Россией. Снятие ограничений будет означать подтягивание ЯО к нашим границам и станет актом агрессии против Москвы, очередной мерой в нагнетании обстановки», – акцентировал Колесник. По его оценкам, обсуждения в Финляндии, как и амбиции Польши и Эстонии, создают дополнительные угрозы для Калининградской и Ленинградской областей и Санкт-Петербурга.

    «Транзит ядерного оружия – это, что называется, игра со спичками. Может произойти что угодно: несчастный случай, утечка ядерного топлива. Мы не станем терпеть такое у себя под боком», – подчеркнул собеседник. Депутат считает правильным в качестве ответной меры продолжать усиливать границу, а также предпринимать шаги по отрезвлению стран.

    «Возможно, стоит публиковать некоторые карты и документы о последствиях, скажем, для финнов в случае тех или иных решений. Они должны понимать, что играют с огнем», – заключил Колесник. 

    Ранее стало известно, что правительство Финляндии рассматривает возможность отмены запрета на транзит ядерного оружия через свою территорию. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на правительственные источники. В настоящее время ограничения закреплены в законе о ядерной энергии.

    Министерство обороны республики прорабатывает инициативу по пересмотру законодательства. Как отмечает Yle, тема обсуждается в контексте недавнего вступления Финляндии в НАТО и на фоне геополитической неопределенности в регионе. Если ограничения будут сняты, через страну смогут проходить ядерные боеприпасы государств альянса.

    Президент Финляндии Александр Стубб заверял об отсутствии у республики планов становиться ядерным государством. «Мы участвуем в планировании НАТО по ядерному оружию, но не являемся и не будем государством, обладающим ЯО», – говорил он. Политик также отмечал, что не видит необходимости менять ситуацию с ядерным сдерживанием, которое осуществляют США.

    4 марта 2026, 20:12
    Bloomberg: США выведут из-под санкций немецкую «дочку» «Роснефти»

    Tекст: Валерия Городецкая

    США намерены снять бессрочные санкции с немецкого подразделения «Роснефти», пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

    В публикации Bloomberg отмечается, что решение о выводе предприятия из-под ограничений уже принято, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление планируется сделать в пятницу, однако сроки могут быть скорректированы.

    В октябре Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла». Глава ведомства Скотт Бессент в феврале заявил, что отмена ограничений на российскую нефть возможна после достижения мирного соглашения по украинскому кризису.

    5 марта 2026, 14:06
    Набиуллина объявила о запуске универсального QR-кода для оплаты в 2026 году
    Набиуллина объявила о запуске универсального QR-кода для оплаты в 2026 году
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банки обязаны внедрить поддержку универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг с сентября, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций.

    «Внедрение универсального QR кода – в этом году. Люди получат, когда он будет внедрен, реальную возможность отсканировать QR-код в любой торговой точке, независимо от того, клиентом какого банка они являются, и смогут оплачивать», – сказала Набиуллина, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что это даст гражданам свободу выбора способа оплаты и предотвратит доминирование крупнейших игроков рынка.

    Набиуллина также отметила, что правила внедрения универсального QR-кода планируется опубликовать уже в этом месяце.

    В июле прошлого года президент России Владимир Путин утвердил закон о введении для оплаты цифрового рубля и универсального QR-кода.

    5 марта 2026, 12:47
    Лавров раскрыл планы Киева подорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Лавров заявил о намерении Украины уничтожить «Голубой поток» и «Турецкий поток»

    Лавров раскрыл планы Киева подорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии у украинских властей планов по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии у украинских властей планов по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что подобные действия могут быть направлены на нанесение ущерба мировой экономике и свидетельствуют о террористической сущности киевского режима.

    Министр напомнил, что президент России Владимир Путин также упоминал эти угрозы накануне. Ранее Россия уже сталкивалась с диверсиями на стратегических энергетических объектах, что негативно сказалось на стабильности поставок энергоресурсов.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в нападении на российский газовоз у берегов Мальты украинский след даже не пытались скрыть.

    Президент России сообщил, что, по данным российских спецслужб, в Киеве при поддержке некоторых западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    5 марта 2026, 05:35
    Финляндия захотела снять запрет на транзит ядерного оружия
    Финляндия захотела снять запрет на транзит ядерного оружия
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство Финляндии готово отменить запрет на транзит ядерного оружия (ЯО) в стране, о чем уже ведутся обсуждения в парламенте, сообщила телерадиокомпания Yle.

    «Ожидается, что предложение правительства о внесении поправок в закон <…> будет представлено парламенту, возможно, на следующей неделе. Содержание закона уже согласовано на политическом уровне», – приводит РИА «Новости» выдержку из статьи.

    В материале указано, что закон о ядерной энергии Финляндии пока такие действия запрещает. Правительство страны стало рассматривать варианты поправок в этот закон на фоне членства в НАТО и геополитической нестабильности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 2 марта президент Франции Эммануэль Макрон представил концепцию «продвинутого сдерживания» и распорядился  увеличить количество ядерных боеголовок в арсенале страны. Доктрина Макрона предполагает участие в программе ядерного вооружения партнеров Франции по Евросоюзу. Власти Германии уже начали участвовать в этой программе, власти Польши выразили желание присоединиться.

    А МИД России назвал заявления Парижа об увеличении ядерного арсенала опасным и дестабилизирующим фактором на фоне антироссийской риторики НАТО.


    4 марта 2026, 22:39
    Россия и Венгрия договорились искать альтернативные пути поставок нефти

    Сийярто: Россия и Венгрия договорились искать альтернативные пути поставок нефти

    Россия и Венгрия договорились искать альтернативные пути поставок нефти
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия и Россия рассматривают возможность доставки нефти и газа морским путем в случае перебоев в работе трубопровода «Дружба», сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Венгрия и Россия готовы совместно искать запасные пути для поставок нефти и газа, если существующие маршруты станут недоступны, передает ТАСС. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

    «Например, если транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба» будет по-прежнему затруднена, мы рассмотрим варианты транспортировки морским путем», – заявил Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

    По словам министра, вопрос энергетического сотрудничества между двумя странами остается приоритетным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей при покупке российской нефти.

    Президент России Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Венгрией сохраняют устойчивость и развиваются положительно.

    Путин дал поручение проработать переход с газового рынка Европы на новые открывающиеся рынки.

    5 марта 2026, 14:45
    Volkswagen подготовился к выпуску военных автомобилей

    Neue Osnabrucker Zeitung: VW тайно разрабатывает армейские внедорожники на базе Amarok

    Volkswagen подготовился к выпуску военных автомобилей
    @ IMAGO/Sven Eckelkamp/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германский автомобильный концерн Volkswagen (VW) рассматривает возможность производства транспортных средств военного назначения на своем заводе в Оснабрюке, пишет газета Neue Osnabrucker Zeitung (NOZ).

    Volkswagen изучает возможность организации производства военных автомобилей на заводе в Оснабрюке, передает ТАСС. По информации газеты Neue Osnabrucker Zeitung, на предприятии в условиях строгой секретности были разработаны два армейских автомобиля на базе VW Amarok и VW Crafter. Эти транспортные средства, получившие названия MV.1 и MV.2, недавно были представлены на выставке вооружений Enforce Tac в Нюрнберге без обозначения бренда Volkswagen.

    Представитель завода сообщила: «За последние месяцы завод Volkswagen в Оснабрюке разработал несколько концепций транспортных средств и представил их на Enforce Tac, чтобы прощупать рыночные возможности и перспективы». Она добавила, что вопрос о реализации проектов пока остается открытым, и концерн рассматривает разные варианты будущего для завода.

    В настоящее время оба автомобиля существуют только как опытные образцы, созданные силами предприятия. Решения о запуске их в серийное производство руководство концерна еще не принимало, отмечает издание. Завод в Оснабрюке известен специализацией на спецзаказах и мелкосерийном производстве.

    Сейчас на предприятии работают около 2,3 тыс. сотрудников, а завершение выпуска Porsche и VW T-Roc Cabrio намечено до середины 2027 года. Новых заказов на замену этих моделей пока не поступало. При этом оборонный концерн Rheinmetall рассматривается как потенциальный покупатель завода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг объявил о запуске бывших заводов Toyota и Volkswagen в России. Блогер Wylsacom заявил о возвращении иностранных компаний после улучшения отношений между Россией и Западом.

    5 марта 2026, 14:54
    Shaman прокомментировал претензии к латинице на своих афишах
    Shaman прокомментировал претензии к латинице на своих афишах
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Исполнитель Shaman прокомментировал жалобу по поводу латиницы на его афишах, подчеркнув, что действия заявителя требуют внимания правоохранительных органов.

    Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) высказался по поводу жалобы на использование латиницы на его афишах, передает РИА «Новости».

    По мнению артиста, автор претензии действует с определенным умыслом и этим должны заняться правоохранительные органы.

    «Автор претензии либо не знает законы Российской Федерации, либо сознательно сообщает о якобы правонарушении, имея некий умысел. И вот с этим как раз предстоит разобраться правоохранительным органам», – заявил Shaman.

    Он также напомнил, что многие артисты на российской эстраде используют латиницу для сценических имен. Shaman подчеркнул, что закон, на который ссылается заявитель, не распространяется на фирменные наименования и зарегистрированные товарные знаки, поэтому афиши не нарушают действующее законодательство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России с 1 марта вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках.  Теперь основная информация должна размещаться только на русском языке кириллицей. При этом иностранные слова не запрещаются, они могут использоваться дополнительно.

    Ранее Shaman по итогам 2025 года вошел в число самых дорогих артистов на новогодних корпоративах. Также Shaman сохранил лидерство среди российских эстрадных исполнителей по итогам 2025 года.

    5 марта 2026, 10:43
    Стало известно о подготовке Британии к долгому конфликту с Ираном

    Politico: Правительство Стармера готовится к долгосрочному конфликту с Ираном

    Стало известно о подготовке Британии к долгому конфликту с Ираном
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Британское правительство готовится к затяжному конфликту с Ираном, который уже отражается на оборонных возможностях страны и росте цен на энергоносители, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, подразделения чиновников перераспределяются между ключевыми министерствами, включая Министерство обороны, МИД и ведомства по вопросам энергетики и торговли, чтобы справиться с новыми вызовами.

    Как сообщили несколько представителей госслужбы на условиях анонимности, перестановки рассчитаны на период от трёх до четырёх месяцев. По словам третьего источника, внутренние оценки правительства не всегда столь конкретны, однако есть понимание, что последствия войны будут ощущаться долго. В центре внимания властей – защита британских военных объектов и персонала, а также обеспечение стабильности энергетического рынка и международной торговли.

    Министр финансов Джеймс Мюррей заявил в эфире Times Radio: «Я не собираюсь вдаваться в детали того, что произошло. Но могу сказать, что мы в последние недели наращивали оборонительные возможности». По словам чиновников, действия США и Израиля оказались масштабнее, чем ожидалось, как и реакция Ирана, которую в Лондоне назвали «хаотичной».

    Британские военные усилили меры безопасности из-за массовых протестов в Иране и увеличения военного присутствия США в Персидском заливе. Правительство также держит в фокусе вопрос поддержки Украины, подчёркивая связь ситуации на Ближнем Востоке с войной на Украине: эксперты из Украины помогут сбивать иранские беспилотники.

    Эксперт RAND Europe Джейкоб Паракилас считает, что конфликт не потребует огромных дополнительных ресурсов от Британии, однако призывает не терять бдительности. В то же время в МВД и службах безопасности страны отслеживают возможное усиление террористических угроз на фоне происходящего в регионе.

    Национальный центр кибербезопасности предупредил организации о необходимости пересмотреть системы защиты. Пока прямой киберугрозы с иранской стороны не зафиксировано, однако ситуация может быстро измениться. МИД, в свою очередь, координирует беспрецедентную эвакуацию сотен тысяч британцев из региона.

    Особое беспокойство вызывают энергетические риски. Starmer подчеркнул в парламенте: «Вопрос энергетических поставок сейчас очень серьёзен. Мы делаем всё возможное вместе с союзниками, чтобы сохранить стабильность». Если конфликт затянется, счета за энергию для британских семей могут вырасти более чем на 500 фунтов этим летом.

    Варианты сопровождения коммерческих судов в Ормузском проливе, а также переговоры с Катаром, Саудовской Аравией, BP и Shell обсуждаются на высшем уровне. Несмотря на действующий ценовой потолок на электроэнергию, в правительстве признают: при дальнейшем обострении кризиса могут понадобиться новые меры поддержки населения.

    Рост цен на энергоносители может вынудить Банк Англии приостановить снижение ключевой ставки, отмечают экономисты. В случае долговременного шока ставка может вновь превысить 4%, что осложнит борьбу с инфляцией и ударит по финансовым возможностям правительства.

    Ранее AP писало, что обострение отношений между Лондоном и Вашингтоном стало результатом отказа Британии участвовать в ударах по Ирану, несмотря на давление со стороны президента США.

    Во вторник экономист Василий Колташов и политолог Александр Рар предсказали Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    4 марта 2026, 21:18
    МИД заявил о праве России ответить на атаку газовоза

    МИД заявил о праве на ответные меры после атаки на «Арктик Метагаз»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия может принять политико-дипломатические меры после атаки на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море, в результате которой пострадала окружающая среда, сообщили в МИДе.

    Россия оставляет за собой право принять политико-дипломатические меры в ответ на атаку на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море, сообщает МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила: «Оставляем за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с указанным инцидентом, в том числе в контексте угрозы международному миру и безопасности, которую представляют собой подобные действия».

    По заявлению Минтранса России, нападение на газовоз было совершено безэкипажными катерами Украины. Захарова отметила, что такие действия, если они подтвердятся, считаются актом терроризма и грубым нарушением международного права, а также представляют прямую угрозу безопасности морского судоходства. Она подчеркнула, что последствия нападения, учитывая характер груза судна, могут привести к колоссальному ущербу окружающей среде.

    Российские загранучреждения в регионе продолжают отслеживать развитие ситуации и при необходимости готовы оказать содействие российским гражданам. Все 30 членов экипажа были спасены, двоим из них оказывается медицинская помощь после полученных ожогов. В операции участвуют МИД, загранпредставительства и компетентные ведомства России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российский газовоз был атакован в Средиземном море украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии.

    Эксперт Алексей Анпилогов отметил, что организатором нападения могли быть Британия или Франция и заявил, что подобные инциденты приводят к росту стоимости газа для европейских потребителей.

    После нападения два члена экипажа были госпитализированы с ожогами, остальные отправились в Мурманск.


