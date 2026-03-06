На Украине завели дело о похищении после задержания семи граждан в Венгрии

Украинская полиция возбудила дело после задержания семи граждан в Венгрии

Tекст: Тимур Шайдуллин

На Украине возбуждено уголовное дело в связи с задержанием семи граждан страны в Венгрии по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщила национальная полиция Украины в своем официальном Telegram-канале, передает РИА «Новости».

В полиции уточнили: «Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля 'Ощадбанк' на территории Венгрии». В украинский Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по статьям 146 и 147 уголовного кодекса Украины, касающимся незаконного лишения свободы или похищения человека и захвата заложников.

Украинская полиция также сообщила, что обратилась к европейским и венгерским правоохранительным органам через официальные каналы связи. Ведомство координирует действия для выяснения всех обстоятельств инцидента и установления деталей произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии задержало семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег, среди которых был бывший генерал украинских спецслужб.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что с начала 2026 года через Венгрию на Украину транзитом провезли 900 млн долларов и сотни килограммов золота.

Также Венгрия потребовала от Украины объяснений и объявила о высылке задержанных. Украина в ответ обвинила Венгрию в похищении инкассаторов и краже денег «Ощадбанка».