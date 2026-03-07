Захарова назвала выход США из сделки СВПД ударом по стабильности

Tекст: Денис Тельманов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью РИА «Новости» о значительном негативном влиянии выхода США из иранской ядерной сделки на стабильность на Ближнем Востоке.

Захарова подчеркнула, что американская сторона не использовала официальную процедуру выхода, утвержденную Советом Безопасности ООН, а просто объявила о прекращении участия в соглашении, что стало «сильнейшим ударом по основам стабильности и безопасности в регионе».

По словам Захаровой, усиление напряженности в ближневосточном регионе было спровоцировано именно обсуждением иранской ядерной программы, что усугубилось после одностороннего шага США.

Она отметила, что подобные действия Вашингтона влияют не только на ситуацию вокруг Ирана, но и на всю систему безопасности на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Тегеран уже бы получил ядерный арсенал три года назад, если бы США не вышли из многосторонней ядерной сделки.