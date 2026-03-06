Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?0 комментариев
Политолог Рар: Зеленский вымещает на Орбане злость на Трампа
В связи с действиями США против Ирана и разрастающимся в Европе энергетическим кризисом Украина будет вынуждена отступать. Владимир Зеленский к этому явно не готов. Злость за происходящее он выливает на Виктора Орбана, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Зеленский пригрозил передать адрес премьера Венгрии ВСУ.
«Владимир Зеленский на грани срыва: он в ярости и отчаянии. Становится понятно, что у Украины заканчиваются поставки оружия из США и Европы», – сказал германский политолог Александр Рар. Между тем Штаты перенаправили часть вооружений для конфликта против Ирана, и война на Ближнем Востоке становится затяжной, указал собеседник.
«Кроме того, Европа ради спасения своей промышленности будет вынуждена нарушить санкционный режим и закупить энергоресурсы из России. Атаки на российский нефтяной флот сходят с европейской повестки дня», – добавил эксперт. Он объясняет: европейцам из-за ситуации в Персидском заливе грозит новый энергетический кризис, и в Европе уже начинают ощущать резкую нехватку газа и нефти.
«Все это означает, что Украине придется отступать, к чему Зеленский явно не готов. Злость за происходящее он выливает на Виктора Орбана, зная, как не любят венгра в Евросоюзе. Но главный виновник столь катастрофического ухудшения позиций Зеленского – Дональд Трамп. Другое дело, что президент США пока слишком силен и влиятелен, чтобы Зеленский посмел на него нападать», – уточнил Рар. По его мнению, пришло время для прямых переговоров Парижа, Берлина и Брюсселя с Москвой.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что может передать военным ВСУ номер премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, если Будапешт продолжит блокировать кредит Украине на 90 млрд евро. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – сказал он.
Официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач резко осудил заявления Зеленского. «Эти угрозы и шантаж вышли далеко за все допустимые рамки», – подчеркнул он. Украину пристыдил и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Это выходит за все рамки. И это Украина. Это та самая «культура», которая исходит из Киева. И это тот человек, которым восхищается Брюссель, и та страна, которую они хотят как можно быстрее ввести в Европейский союз», – написал он в своих соцсетях.
Он отметил, что никто не смеет угрожать Венгрии или ее премьер-министру, а также шантажировать Будапешт только потому, что он отказывается платить за войну на Украине и более завышенные цены на энергоносители из-за Киева.
«Не важно, сколько угроз он шлет в наш адрес, не важно, насколько тесно он сотрудничает с фон дер Ляйен и Манфредом Вебером, политическим союзником партии «Тиса», в Брюсселе, мы не позволим им втянуть Венгрию в войну», – заявил Сийярто.
Примечательно, что Зеленского обругал и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. «Ни один иностранный государственный руководитель не может угрожать никому, ни одному венгру. Поэтому я призываю (Зеленского) объяснить свои слова, и если он действительно это сказал, то отозвать их», – отметил Мадьяр.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал безобразными угрозы Зеленского в адрес Орбана. «Официально обращаюсь ко всем высоким представителям Европейского союза – председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Антониу Кошту и министру иностранных дел ЕС Кае Каллас и прошу дистанцироваться от этих безобразных шантажистских заявлений Владимира Зеленского. Он перешел все «красные линии», – заявил политик.
Любопытно, что на следующий день после прозвучавших от Зеленского угроз Украина обвинила венгерские власти в захвате «в заложники» семи своих граждан. По словам главы украинского МИД Андрея Сибиги, задержанные – работники «Ощадбанка». Они ехали на двух автомобилях, принадлежащих организации, следовали на Украину транзитом через Австрию и перевозили наличные, осуществляя регулярное обслуживание банков.
Министр сообщил, что Украина направила Венгрии ноту с требованием немедленно освободить украинцев. Кроме того, Киев намерен обратиться к ЕС с призывом «дать четкую правовую оценку незаконным действиям Венгрии – захвату заложников и ограблению», подчеркнул он.
В «Ощадбанке» уверяют, что груз был оформлен согласно международным правилам перевозок и действующим европейским таможенным процедурам. «Объем ценностей, находившихся в похищенных автомобилях, составил 40 млн долларов, 35 млн евро, 9 кг золота», – уточнили в организации.
Напомним, конфликт между Будапештом и Киевом обострился после приостановки транзита нефти через «Дружбу». Будапешт заблокировал предоставление Украине займа от Евросоюза на сумму 90 млрд евро и выступил против принятия двадцатого пакета санкций против России после прекращения прокачки нефти Украиной по трубопроводу.