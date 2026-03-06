  • Новость часаУкраина обвинила Венгрию в похищении инкассаторов и краже денег «Ощадбанка»
    Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    @ Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

    6 марта 2026, 08:54 Мнение

    Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    Борис Джерелиевский

    военный эксперт

    «У тебя нет козырей», – регулярно упрекает Зеленского президент США Дональд Трамп, давая понять, что игра нелегитимного украинского главы проиграна, и потому у него нет оснований чего-либо требовать. Но не только оценка как проигравшего лузера травмирует самолюбие бывшего актера. Куда больше его заботит, что подобная критика снижает его ценность в глазах европейских инвесторов.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что ЕС продлил финансовую помощь на сумму 90 млрд евро для войны Украины против России в ближайшие два года. Но главным условием выделения траншей является способность киевского режима не просто продержаться эти два года, но и демонстрировать успехи в борьбе с нашей страной. В противном случае Зеленский рискует остаться и без европейских денег. Но никаких «карт» у него и, правда, нет. Все попытки показать серьезные успехи ВСУ оборачиваются бессмысленными и неоправданными жертвами, а предъявить инвесторам нечего.

    Зеленского выручил новоназначенный министр обороны Украины Михаил Федоров. Он предложил повысить результативность ВСУ, введя баллы за каждого убитого российского военнослужащего и уничтоженную единицу военной техники. Собранные таким образом призовые очки можно потратить на маркетплейсе на покупку новых БПЛА и других роботизированных систем и апгрейд старых.

    Эксперты увидели в этом перевод войны на «промышленные рельсы», когда в ее основе лежит логика производственного планирования, учитывающая поступающие ресурсы и исходящий результат.

    Но, скорее всего, в данном проекте Федоров стремится реализовать свой собственный «военный опыт», полученный при игре в Doom и другие шутеры. Отсюда и незатейливая «стратегия» нового министра – набить больше «фрагов» (термин из компьютерных игр, означающий очко, начисляемое за уничтожение противника), чтобы выиграть войну. Он даже определил их необходимое число – 50 тыс. российских солдат в месяц.

    Зеленский с воодушевлением подхватил данную инициативу, полагая, что это и есть та самая вожделенная «карта», которую можно представить Западу. Причем это будет не пустая декларация, не имеющая ничего общего с реальностью. Ведь видеоподтверждения аккумулируются на платформе Федорова. Кроме того, это готовая новая и доходчивая «формула победы»: убиваем по 50 тысяч в месяц, что за два года составит 1,2 млн. Москве придется или прекращать войну на условиях Украины, или объявлять мобилизацию.

    Однако большинство даже украинских военных экспертов и полевых командиров оптимизма Зеленского не разделяют: компьютерная «стрелялка» и реальные боевые действия, являющиеся совокупностью множества факторов, – вещи разные, а игнорирование этих факторов – прямой путь к поражению.

    Они указывают, что балльная система распространяется главным образом на операторов БПЛА, поскольку они имеют возможность видеофиксации попаданий. То есть все остальные боевики, и в первую очередь пехота, остаются за ее границами, а также за пределами внимания командования и политического руководства – ведь они не дают «фрагов», которые можно предъявить инвесторам.

    В результате распадается единство ВСУ: поощряемые руководством дроноводы работают не в интересах всей группировки, а попросту «набивают очки». Вероятно, жульничая при этом. Уже выведенную из строя технику многократно «подбивают» с различных проекций, причем процедура может быть повторена спустя несколько дней. Мы же прекрасно знаем соседей.

    В приграничных районах России вражеские дроноводы охотятся на гражданских, которых гораздо легче убить, чем солдат, не только по причине своего зверства, но и собирая «фраги». Все, включая командование ВСУ, знают про это мошенничество, однако с них требуют выполнения «плана убийств», и их вполне устраивает вранье.

    Ориентирование исключительно на потери противника не обеспечивает решение боевых задач, а напротив, заводит в тупик и в ловушку. Украинские источники уверяют, что ВС РФ обеспечили беспрепятственный заход в Константиновку штурмовых групп, сымитировав атаку бронетехники, на которую полностью отвлеклись все украинские дроноводы в данном секторе.

    Украинские источники жалуются: несмотря на то, что ВСУ обеспечены хорошей связью на «уровне НАТО», уровень взаимодействия там достаточно низок. Теперь, после введения балльной системы, он и вовсе не выдерживает критики, а беспилотные системы из главной ударной силы украинских формирований стали источником хаоса на поле боя. Ни о какой поддержке речи не идет, дроноводов и их начальство интересует лишь количество «фрагов» – неважно, реальных или липовых. Сообщается об участившихся случаях «дружественного огня». Ну а что: если отчетливо не видно идентификатора (синяя или желтая лента), и свой для «фрага» сойдет.

    Даже если командование ВСУ и понимает, что происходит, никто не рискнет оспаривать балльную систему, поскольку все, демонстрировавшие несогласие с «генеральной линией», тщательно вычищены из органов управления украинских формирований – остались только лояльные Зеленскому военачальники, готовые реализовывать самые бредовые инициативы.

    Абсурдность балльной системы в данном варианте и плана в 50 тысяч очевидна и для западных военных, однако в настоящий момент их не особенно спрашивают и с ними не советуются, а политические лидеры европейских стран и Евросоюза недалеко ушли от Зеленского в интеллектуальном и нравственном плане. Так что проект, подрывающий остатки боеспособности ВСУ, может вызвать интерес инвесторов. При этом нанести вред самим ВСУ. Ну и хорошо.

