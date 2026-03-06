  • Новость часаУкраина обвинила Венгрию в похищении инкассаторов и краже денег «Ощадбанка»
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США отметили собственный «день позора»

    Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

    15 комментариев
    6 марта 2026, 08:39 • Новости дня

    Дмитриев предсказал энергетический коллапс ЕС

    Дмитриев заявил о риске банкротства ЕС после отказа от российских энергоносителей

    Дмитриев предсказал энергетический коллапс ЕС
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

    Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций, предсказал полный энергетический коллапс и банкротство Европы, обвинив в этом руководство Евросоюза, передает РИА «Новости».

    «Это рассвет новой эры – эры полного энергетического коллапса и банкротства Европы из-за идиотских решений Урсулы (фон дер Ляйен), Кайи (Каллас) и других русофобов», – написал он в соцсети.

    Дмитриев подчеркнул, чтоотказавшись от российских энергоносителей, ЕС так «много раз выстрелил себе в ногу, что ни одной ноги не осталось».

    Резкий рост цен на газ на европейском рынке зафиксирован с понедельника. Тогда котировки поднимались на 50%, достигая 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены выросли на 45% и впервые с февраля 2023 года превысили 780 долларов за тысячу кубометров.

    Скачок цен на газ был спровоцирован заявлением компании QatarEnergy о полном прекращении производства сжиженного природного газа на всех заводах из-за атак беспилотников. По данным Форума стран-экспортеров газа, Катар входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров сжиженного газа.

    Дмитриев заявил, что попытки Запада надавить на Россию в энергетическом секторе привели к обратному эффекту.

    Также Дмитриев предложил направлять вопросы об остановке поставок газа руководству Евросоюза.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    5 марта 2026, 18:20 • Новости дня
    В ЕС впервые признали опасность нелегального ввоза оружия с Украины

    Полянский сообщил о признании ЕС опасности проникновения оружия с Украины

    В ЕС впервые признали опасность нелегального ввоза оружия с Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия в рабочем документе впервые признала опасность обратного нелегального трафика оружия с Украины в страны Европы.

    Европейская комиссия признала риск нелегального ввоза оружия с Украины в страны Евросоюза. На заседании Постоянного совета ОБСЕ постпред России Дмитрий Полянский заявил, что эксперты ЕС в рабочем документе к новой директиве по борьбе с незаконным трафиком оружия указали на возможность появления миллионов единиц нелегального огнестрельного оружия, сообщает ТАСС.

    Полянский подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала о том, что оружие, поставляемое на Украину, может быть разворовано и в итоге использоваться против европейцев. Дипломат заявил: «Сколько раз мы предупреждали о том, что поставляемое на Украину оружие разворовывается при прямом попустительстве нынешней власти и скоро начнет стрелять в самих европейцев? Этой проблемой наконец-то озаботилась Еврокомиссия».

    По информации Еврокомиссии, с 2022 года количество преступлений с применением огнестрельного оружия на Украине увеличилось на 5000%. Полянский напомнил, что закупка вооружения для Киева финансируется за счет европейских налогоплательщиков.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что на Украине украдено почти полмиллиона единиц оружия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что западное оружие с Украины уже попало на черные рынки и это грозит Европе катастрофическими последствиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.


    Комментарии (3)
    5 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    WP: Премьер Испании Санчес бросил вызов Трампу из-за низкого рейтинга
    WP: Премьер Испании Санчес бросил вызов Трампу из-за низкого рейтинга
    @ Guillermo Gutierrez Carrascal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Испании Педро Санчес резко выступил против позиции президента США Дональда Трампа в вопросе войны на Ближнем Востоке из-за низкого рейтинга, решив заработать очки на непопулярности американского лидера в стране, сообщает The Washington Post.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес резко выступил против позиции президента США Дональда Трампа в вопросе войны на Ближнем Востоке, публично осудив американско-израильские удары по Ирану и отказавшись уступать торговому давлению Вашингтона, сообщает The Washington Post.

    Санчес заявил: «Мы не будем соучастниками того, что вредно для мира или противоречит нашим ценностям и интересам, даже чтобы избежать чьих-то репрессалий». Он также напомнил об уроках 2003 года, когда США втянули Испанию в войну в Ираке.

    На фоне эскалации конфликта Санчес отказался разрешить использование военных баз Испании для операций США, что привело к выводу с территории страны 12 топливозаправщиков KC-135. После этого Трамп в свою очередь пригрозил полностью прекратить торговлю с Испанией и поручил министру финансов заблокировать любые сделки с Мадридом.

    На этом фоне Санчес встретил одобрение левых политиков как внутри страны, так и в Европе, тогда как оппозиция обвинила его в нанесении ущерба национальным интересам.

    По мнению аналитиков, Санчес сознательно идет на конфронтацию с Трампом, рассчитывая на его непопулярность среди испанских левых избирателей и ставя на свою политическую выживаемость.

    «Если мы сосредоточимся только на интересах Педро Санчеса, я думаю, это будет выгодно всем», – сказал Луис Орриолс, политолог из Мадридского университета имени Карлоса III, отметив, что Санчесу нечего терять, учитывая, что мало кто верит в его шансы на предстоящих выборах.

    «Негативные последствия такой позиции будут ощущаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и Педро Санчес не останется у власти ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе», – сказал Орриолс.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией. Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Позже Белый дом объявил, что Испания согласилась помочь США в операции против Ирана.

    Однако министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес опроверг заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану.

    Комментарии (2)
    5 марта 2026, 19:09 • Видео
    Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

    Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    Зеленский пригрозил передать адрес Орбана ВСУ
    Зеленский пригрозил передать адрес Орбана ВСУ
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины выступил с угрозой в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, заблокировавшего предоставление финансового кредита от Евросоюза Украине, намекнув на возможную передачу его адреса военным.

    Украинский лидер Владимир Зеленский сделал резкое заявление после решения Будапешта заблокировать финансовую помощь Украине со стороны Евросоюза. Он заявил: «Дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам – пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», цитирует Зеленского РИА «Новости».

    Как отмечает агентство, Зеленский вел речь о венгерском премьер-министре Викторе Орбане. Ранее Зеленский уже не раз допускал неуважительные высказывания в адрес Орбана, в частности после заявлений главы венгерского правительства о нецелесообразности приема Украины в ЕС. Венгерский премьер также критиковал западных политиков, которые, по его словам, закрывают глаза на коррупцию на Украине и преувеличивают успехи Киева в проведении реформ.

    Премьер Венгрии также подчеркивал, что венгерские деньги должны использоваться для развития собственной страны, а не идти, как он выражался, «на позолоченные ванные украинских олигархов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники рассчитывали на завершение переговоров с Будапештом по разблокировке кредита для Киева к 1 марта.

    Ранее Венгрия заблокировала предоставление Украине займа от Евросоюза на сумму 90 млрд евро и выступила против принятия двадцатого пакета санкций против России после прекращения прокачки нефти Украиной по трубопроводу «Дружба».

    До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский обманывает западные страны, утверждая о невозможности прокачки сырья по якобы поврежденному трубопроводу.


    Комментарии (5)
    5 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    Politico: Трамп не смог добиться поддержки Европы в войне с Ираном
    Politico: Трамп не смог добиться поддержки Европы в войне с Ираном
    @ Presidential Office of Ukraine/picture alliance/SvenSimon-The/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп столкнулся с неожиданным сопротивлением ключевых европейских союзников, отказавшихся участвовать в военной кампании Вашингтона на Ближнем Востоке.

    Трамп осознал ценность союзников после года критики в их адрес, однако столкнулся с отказом в поддержке военной операции, пишет Politico.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер запретил американским бомбардировщикам взлетать с британских баз для ударов по Ирану.

    Аналогичную жесткую позицию занял испанский премьер Педро Санчес, осудивший действия Вашингтона, а президент Франции Эммануэль Макрон назвал войну опасной и противоречащей международному праву.

    Глава Белого дома выразил разочарование позицией Лондона: «Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем».

    Разногласия грозят перерасти в торговое противостояние, поскольку Трамп уже пригрозил разорвать экономические связи с Мадридом, назвав испанское правительство «ужасным».

    Американские самолеты-заправщики были вынуждены покинуть Испанию и временно перебазироваться во Францию.

    Единственным исключением стала Германия, канцлер которой Фридрих Мерц получил похвалу от американского лидера за предоставление авиабазы Рамштайн. Трамп отметил, что Берлин позволил использовать определенные зоны для посадки, хотя Вашингтон не требует прямого участия немецких солдат в боях.

    Напомним, Трамп резко критиковал Стармера за нежелание участвовать в ударах по Ирану. Глава Белого дома также пригрозил полностью прекратить торговые отношения с Испанией из-за позиции Мадрида. Американский лидер заявил о готовности задействовать испанские военные базы вопреки запрету местных властей.

    Комментарии (4)
    5 марта 2026, 19:38 • Новости дня
    Зеленский связал ремонт нефтепровода «Дружба» с выделением кредита ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Восстановление нефтепровода «Дружба» может занять месяц-полтора, но только если Евросоюз найдет способ обойти блокировку кредита для Украины на сумму 90 млрд евро, заявил Владимир Зеленский.

    На встрече с правительством Зеленский подчеркнул, что сам бы не стал восстанавливать трубопровод, но европейские страны могут заблокировать финансирование, если работы не начнутся, передает ТАСС. Он уточнил, что по информации «Нафтогаза», запуск нефтепровода возможен в течение полутора месяцев, однако это не означает полное восстановление разрушенных участков.

    Также Зеленский заявил, что не допустит независимую комиссию для оценки состояния нефтепровода. По его словам, Украина является независимым государством и представители Еврокомиссии должны доверять предоставленной Киевом информации о разрушениях. «Я не думаю, что представители Еврокомиссии нам не доверяют», – добавил он.

    Ранее Зеленский предложил обменять нефть по «Дружбе» на перемирие. Словакия обвинила Киев в нефтяном шантаже через трубопровод «Дружба». Сообщалось, что Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба».

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 13:48 • Новости дня
    Кремль пояснил поручение Путина проработать уход с газового рынка Европы
    Кремль пояснил поручение Путина проработать уход с газового рынка Европы
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поручение президента России Владимира Путина о проработке вопроса ухода с газового рынка Европы не означает принятого решения, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что глава государства лишь предложил правительству рассмотреть такую возможность и оценить перспективность новых рынков, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул: «Вчера президент именно подчеркнул, что это не решение, это только предложение, вернее поручение правительству проработать эту тему».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что цены на газ в Европе достигли 700 долларов за тысячу кубометров из-за ситуации вокруг Ирана и американские компании будут уходить с рынка ЕС.

    Европейские ограничения на российский газ с конца марта и полный запрет в 2027 году открывают новые возможности для России. России выгоднее прекратить поставки в Европу и закрепиться на новых рынках.

    На европейском газовом рынке зафиксирован скачок цен свыше 750 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 14:33 • Новости дня
    Во Франции призвали отменить антироссийские санкции после слов Путина о газе

    Филиппо призвал отменить антироссийские санкции после слов Путина о газе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил о необходимости пересмотра антироссийских санкций на фоне угрозы прекращения поставок газа и эскалации вокруг Ирана.

    Франции следует как можно скорее отказаться от антироссийских санкций, чтобы избежать энергетического кризиса, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политик так отреагировал на слова президента Владимира Путина о том, что Россия готова немедленно прекратить поставки газа на европейские рынки.

    Филиппо подчеркнул: «В разгар энергетического кризиса, связанного с войной в Иране, Путин загоняет ЕС в ловушку, предлагая немедленно прекратить поставки газа еще до того, как ЕС успевает отреагировать!».

    Он призвал остановить «эти идиотские и губительные антироссийские санкции, которые приносят пользу только США».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на европейском газовом рынке произошел скачок цен выше 750 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос перехода с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поручение Путина не означает принятого решения по уходу с европейского газового рынка.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 20:44 • Новости дня
    ЕС за две недели потратил двухмесячный запас газа

    Страны ЕС за две недели потратили двухмесячный запас газа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Евросоюза израсходовали за последние две недели столько газа, сколько обычно накапливают за два месяца перед отопительным сезоном, отмечают аналитики.

    Страны Евросоюза за две недели израсходовали объем газа, который обычно накапливают за два месяца, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анализ данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE).

    По данным на 3 марта, в европейских хранилищах сохранилось около 30,2 млрд кубометров газа. Всё топливо, закачанное в прошлом году для подготовки к зиме – примерно 50 млрд кубометров, было полностью израсходовано к 18 февраля.

    В течение 14 дней, с 18 февраля по 3 марта, страны ЕС отобрали из подземных хранилищ газа 3,3 млрд кубометров. Это соответствует тому объему, который обычно накапливается за два месяца в период подготовки к отопительному сезону. Таким образом, двухмесячный запас был использован всего за две недели.

    Заполняемость европейских ПХГ к 3 марта составила лишь 29,8%, что ниже средних показателей за последние 16 лет наблюдений. Меньший уровень был отмечен только в 2017, 2018 и 2022 годах. В Германии – стране с крупнейшими газохранилищами в ЕС – запасов осталось 20,8%, во Франции – 21,6%, а в Нидерландах – только 10,1%.

    Обычно отбор газа из хранилищ длится до конца марта или середины апреля, когда завершается отопительный сезон.

    Напомним, накануне президент России Путин поручил проработать вариант ухода с газового рынка Европы в ответ на новые ограничения ЕС.

    На этой неделе котировки голубого топлива на европейском рынке преодолели отметку в 780 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее европейские государства установили исторический максимум по ввозу сжиженного топлива из-за критического снижения запасов в подземных резервуарах.


    Комментарии (6)
    6 марта 2026, 02:55 • Новости дня
    Фицо сказал, почему Зеленский не проводит выборы

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский не желает проводить президентские выборы на Украине из-за страха их проиграть.

    На встрече со студентами Фицо спрашивает, закончился ли у Зеленского президентский мандат, правда ли, что закончился?

    «Это правда. Они ссылаются на военное положение и не хотят организовывать выборы, а Зеленский следующие выборы не выиграет. Тогда объясните мне, почему он должен быть заинтересован в президентских выборах сейчас?» – задается вопросом Фицо, слова которого приводит РИА «Новости» со ссылкой на страницу политика в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в России как экстремистская).

    Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Проведение выборов на Украине отменили из-за военного положения и мобилизации по решению украинских властей. Ранее Зеленский подчеркивал, что выборы «несвоевременны».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подготовка к президентским и парламентским выборам на Украине активизировалась, несмотря на военное положение. Зеленский объяснил отсутствие выборов на Украине их неважностью для украинцев. Мирошник заявил о риске поражения Зеленского на выборах.


    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 18:42 • Новости дня
    Постпред России при ОБСЕ заявил о ставке Запада на провал диалога по Украине

    Полянский обвинил ЕС и НАТО в подталкивании Киева к срыву переговоров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский подчеркнул, что Москва по-прежнему поддерживает переговоры по Украине, но видит давление ЕС и НАТО на Киев с целью их срыва.

    Ряд стран в Евросоюзе и НАТО делают ставку на провал переговоров между Россией, США и Украиной и подталкивают Киев к их саботажу, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации. Он напомнил, что Москва неоднократно выражала готовность к политико-дипломатическому урегулированию как до начала спецоперации на Украине, так и после, отмечает РИА «Новости».

    Полянский подчеркнул: «Мы по-прежнему ставим на успех ведущихся сейчас Россией, США и Украиной переговоров, однако видим, что в ЕС и НАТО со своей стороны откровенно ставят на их провал и подталкивают Киев к их саботажу. Это становится все более и более очевидным». Он отметил, что подобная позиция западных стран вызывает глубокое беспокойство у российской стороны.

    Дипломат добавил, что если такое давление продолжится, у Москвы не останется иного выбора, кроме как решать вопрос на поле боя. Полянский предупредил, что тогда решение конфликта будет реализовано «так, как вам это совсем не понравится», и призвал коллег воспринимать его слова всерьез, чтобы впоследствии не говорить, что «мы вас об этом не предупреждали».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5-6 марта Россия и Украина проводят обмен по 500 военнопленных с каждой стороны в рамках договоренностей, достигнутых на консультациях в Женеве.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об «испарении» духа Анкориджа. А накануне украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о паузе в переговорном процессе по Украине из-за Ирана.

    Комментарии (22)
    5 марта 2026, 11:03 • Новости дня
    Газовые котировки в Европе превысили отметку в 650 долларов

    Биржевая цена газа в Европе превысила 650 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Торги на европейских хабах начались с резкого подорожания энергоресурсов, стоимость которых поднялась почти на 12%.

    Биржевая стоимость газа в европейском регионе в начале четверга демонстрирует уверенный рост, достигая показателей выше 650 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Соответствующая информация следует из данных лондонской биржи ICE.

    Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего хаба TTF в Нидерландах открыли сессию в десять утра по Москве на уровне 655,6 доллара. Этот показатель на 11,8% превысил итоговые значения предыдущих торгов.

    Спустя пять минут цена скорректировалась до 639,7 доллара, показывая рост на 9,1%. Расчет динамики ведется от стоимости закрытия прошлого дня, составлявшей 586,2 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственная компания QatarEnergy заявила о прекращении производства сжиженного природного газа после атаки беспилотников.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 12:13 • Новости дня
    Лавров: Запад пытался развалить Россию через конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политика Запада по принципу «или с нами, или с Россией» продолжает определять отношения вокруг Украины.

    Сергей Лавров на посольском круглом столе по вопросам урегулирования ситуации на Украине отметил, что подход Запада «или с нами, или с Россией» не исчез за последние годы, передает РИА «Новости».

    Министр подчеркнул, что этот принцип особенно проявился в попытках втянуть Украину в НАТО, несмотря на неоднократные предупреждения о пагубности таких действий, которые, по его словам, российская сторона озвучивала еще с Мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году.

    Лавров также заявил, что целью действий Запада было ослабление России и нанесение ей стратегического поражения с помощью украинского режима. Он добавил, что Запад изначально готовился к войне против России чужими руками и преследовал цель максимального ослабления и развала страны.

    «Целью готовившейся и в итоге развязанной Западом руками украинского режима войны против России является ослабление... нанесение стратегического поражения нашей стране», – заявил Лавров.

    Вместе с тем, глава МИД отметил, что Россия не подозревает США в использовании переговоров по урегулированию ситуации на Украине в качестве ширмы. По словам Лаврова, российская сторона находится в прямом контакте с американскими коллегами и не видит оснований считать эти переговоры отвлекающим маневром.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что ряд западных стран пытаются затянуть на дно весь мир, готовясь к войне с Россией.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 00:30 • Новости дня
    Сийярто назвал «выходом за рамки» угрозы Зеленского в адрес Орбана

    Tекст: Катерина Туманова

    Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – это «выход за все возможные рамки», высказался министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Это выходит за все рамки. И это Украина. Это та самая «культура», которая исходит из Киева. И это тот человек, которым восхищается Брюссель, и та страна, которую они хотят как можно быстрее ввести в Европейский союз», – пристыдил Украину Сийярто в соцсети Х.

    Венгерский министр подчеркнул, что никто не смеет угрожать Венгрии или её премьер-министру, а также шантажировать Будапешт только потому, что он отказывается платить за войну на Украине и более завышенные цены на энергоносители из-за Киева.

    «Не важно, сколько угроз он шлет в наш адрес, не важно, насколько тесно он сотрудничает с фон дер Ляйен и Манфредом Вебером, политическим союзником партии «Тиса», в Брюсселе, мы не позволим им втянуть Венгрию в войну», – подытожил Сийярто.

    Напомним, в четверг, 5 марта, Владимир Зеленский пригрозил передать адрес Виктора Орбана Вооруженным силам Украины. Позже первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что после этого Орбан оказался под угрозой покушения со стороны Киева, тем более ранее украинские спецслужбы уже связывали с атаками на политических лидеров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Орбан объяснил, как Украина шантажирует Венгрию энергоносителями. Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство нового нефтепровода в обход Украины. Будапешт раскритиковал протест Украины после освобождения Россией двух венгров.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 12:33 • Новости дня
    Лавров заявил о наращивании милитаризации Евросоюза

    Лавров: Евросоюз переплюнул НАТО по антироссийской риторике

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на усиление антироссийской риторики Евросоюза и втягивание НАТО в конфликт с Ираном.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз по уровню антироссийской риторики уже превзошел НАТО, а по настойчивости в милитаризации не уступает Североатлантическому альянсу, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, Евросоюз не только усилил свои заявления против России, но и активно способствует милитаризации, явно ориентированной против российской стороны.

    Лавров также акцентировал внимание на том, что НАТО уже давно втянулась в украинский конфликт и теперь начинает участвовать в войне против Ирана.

    Как подчеркнул министр, действия альянса на Ближнем Востоке демонстрируют аналогичный сценарий вовлечения, как и в событиях на Украине, а главными организаторами конфликтов он назвал США и Израиль. Он добавил, что альянс активно поддерживает милитаризацию и нацеливается на противостояние России не только в Европе, но и за ее пределами.

    Лавров пообещал учитывать курс европейских лидеров на милитаризацию при планировании деятельности России.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что ряд западных стран пытается затянуть на дно весь мир, готовясь к войне с Россией.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса к активации механизма коллективной обороны в случае нападения со стороны Ирана.

    Сенатор Алексей Пушков предупредил о рисках вступления Британии, Франции и Германии в войну против Ирана.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 08:08 • Новости дня
    Италия заявила о планах возглавить восстановление Украины

    Мелони обсудила с Зеленским лидирующую роль Италии в восстановлении Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-служба премьер-министра Джорджи Мелони сообщила о планах правительства занять одну из центральных позиций в восстановлении Украины.

    Правительство Италии выразило готовность занять ключевые позиции в экономическом и инфраструктурном восстановлении Украины, передают «Вести».

    Официальное заявление последовало после телефонных переговоров Мелони с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    В ходе разговора стороны обсудили текущие дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование ситуации на Украине, а также обменялись мнениями относительно рисков, связанных с обострением конфликта на Ближнем Востоке.

    Пресс-служба кабинета министров Италии отдельно подчеркнула, что международное сообщество, включая США и Евросоюз, должно признать значительный вклад Европы в мирный процесс.

    В заявлении также отмечается, что Италия намерена проявить инициативу в вопросах экономической и инфраструктурной поддержки Украины, став одним из ведущих участников восстановления страны.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала требования Москвы к Киеву по выводу войск с освобожденных ВС России территорий «необоснованными».

    До этого Мелони назвала решение Евросоюза о выделении кредита Киеву победой здравого смысла.

    Комментарии (0)
    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой

    Дели вернул свой интерес к российской нефти после того, как США запрещали ее импорт. Сразу два танкера с нефтью из России сменили пункт назначения на Индию. Дели нужна помощь также с СПГ, который оказался заперт в Катаре. Сможет ли Россия заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке? Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Испания мстит США за старые поражения

    Резкий конфликт внезапно вспыхнул между бывшей колониальной империей – Испанией и самым могущественным государством современности – Соединенными Штатами. При чем тут агрессия США против Ирана и почему перед нами маленькая, но все-таки месть за старые поражения, нанесенные когда-то испанцам американцами? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

      Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    • Усик – новый конкурент Зеленского

      Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026: лучшие идеи подарков жене, маме и начальнице – недорого и оригинально

      Международный женский день – пожалуй, самый трепетный весенний праздник, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но чем ближе 8 Марта, тем острее встает извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок запомнился, вызвал искреннюю улыбку и попал в самое сердце, важно учитывать не только бюджет, но и характер, возраст, увлечения женщины, а также степень вашей близости. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы: от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

