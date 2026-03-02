Financial Times: Европа была застигнута врасплох решением США атаковать Иран

Tекст: Ольга Иванова

Европейские страны были застигнуты врасплох решением президента США Дональда Трампа атаковать Иран, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

В материале издания подчеркивается: «Застигнутые врасплох решением президента США Дональда Трампа бомбить Иран, европейские столицы, тем не менее, оказываются втянутыми в быстро расширяющийся региональный конфликт».

По информации Financial Times, шаги Вашингтона привели к постепенному вовлечению Евросоюза в кризис на Ближнем Востоке, несмотря на то что у европейских лидеров сохранялись существенные разногласия по поводу курса Трампа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские законодатели-республиканцы и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оказывали давление на президента США Дональда Трампа с целью попытки насильственной смены власти в Иране.

США и Израиль провели совместные атаки по Ирану, в результате которых был убит верховный лидер республики Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о планах вести войну с Ираном в течение четырех недель.