Financial Times: Европа была застигнута врасплох решением США атаковать Иран
Резкое решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану стало неожиданностью для европейских лидеров, что усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту, пишет газета Financial Times.
В материале издания подчеркивается: «Застигнутые врасплох решением президента США Дональда Трампа бомбить Иран, европейские столицы, тем не менее, оказываются втянутыми в быстро расширяющийся региональный конфликт».
По информации Financial Times, шаги Вашингтона привели к постепенному вовлечению Евросоюза в кризис на Ближнем Востоке, несмотря на то что у европейских лидеров сохранялись существенные разногласия по поводу курса Трампа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские законодатели-республиканцы и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оказывали давление на президента США Дональда Трампа с целью попытки насильственной смены власти в Иране.
США и Израиль провели совместные атаки по Ирану, в результате которых был убит верховный лидер республики Али Хаменеи.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил о планах вести войну с Ираном в течение четырех недель.