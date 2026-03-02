Минфин предложил временное освобождение кафе и ресторанов от НДС

Tекст: Елизавета Шишкова

Освобождение планируют ввести на период с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. Привилегия коснется тех, кто работает на упрощенной или патентной системе налогообложения и стал плательщиком НДС с 2026 года, передают «Вести».

Как отмечено в сообщении министерства, «предлагается на период с 1 апреля по 31 декабря 2026 года освободить от НДС организации и индивидуальных предпринимателей в сфере общепита на УСН и ПСН, которые стали плательщиками НДС с 2026 года, без необходимости соблюдения условия о соответствии уровня средней зарплаты за прошлый год средней зарплате по региону».

В ведомстве пояснили, что инициатива направлена на сохранение доступа малого и среднего бизнеса к мерам поддержки. Кроме того, она обеспечит более плавную адаптацию к новым налоговым правилам, которые начали действовать с начала года.

Дополнительно предприниматели, утратившие право на патентную систему налогообложения, смогут получить налоговые вычеты по НДС за товары, работы, услуги и имущественные права, не использованные во время действия патента. Минфин рассчитывает, что эти меры помогут снизить нагрузку на бизнес в переходный период.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить бизнесу специальный временной интервал для плавного перехода на оптимальную фискальную нагрузку. Президент подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом. Повышение налога на добавленную стоимость до 22% в 2026 году связано с регулированием бюджета.