    Предательство помогло США убить иранского лидера
    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану
    Эксперт назвал идеального кандидата на пост нового лидера Ирана
    Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО
    Трамп сообщил о гибели 48 «лидеров Ирана»
    Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали
    Глава МИД Ирана сообщил о запуске процесса избрания нового лидера
    Пентагон опроверг попадание иранских ракет по авианосцу «Авраам Линкольн»
    Эксперт объяснил смысл захвата Бельгией танкера якобы «теневого флота»
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    6 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна

    Уничтожение Али Хаменеи силами в соответствии с той же моделью, как ликвидируются главари террористических организаций – совсем другое измерение мировой политики. Даже по сравнению с предыдущими случаями смен режима, включая такие жестокие финалы, как убийство Каддафи или казнь Хусейна.

    19 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Иран переиграл себя с ядерным оружием

    Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания – ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.

    15 комментариев
    1 марта 2026, 22:10 • Новости дня

    Белый дом объявил о переговорах Трампа с лидерами стран Ближнего Востока

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп провел в воскресенье ряд телефонных переговоров с лидерами стран Ближнего Востока, сообщила в соцсети пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    «Сегодня президент Трамп провел переговоры с лидерами Израиля, Бахрейна и ОАЭ», – написала она в соцсети Х.

    Левитт добавила, что президенту США также доложили о массовой стрельбе в Остине, штат Техас, при которой погибли двое и ранены не менее 14 человек. Подозреваемый был нейтрализован, а на нем и в его авто были обнаружены признаки, указывающие на «потенциальную связь с терроризмом», сообщил телеканал CBS News.

    Напомним, в субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о гибели 48 «лидеров Ирана». Американский лидер также заявил о намерении сменить власть в Иране. США и Израиль нанесли удар по больнице Ганди в Тегеране.

    1 марта 2026, 04:30 • Новости дня
    Гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Али Хаменеи
    Гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Али Хаменеи
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер революции Ирана аятолла Али Хаменеи принял мученическую смерть, он погиб утром 28 февраля в своей резиденции, объявило государственное телевидение страны.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атаки США и Израиля по Ирану, сообщило государственное телевидение Ирана. Фрагмент объявления об этом представило агентство Fars.

    «Великий народ Ирана, верховный лидер Ирана имам Хаменеи принял мученическую смерть при атаке США и Израиля», – объявил ведущий.

    Правительство Ирана в связи с трагическим известием объявило 40-дневный траур.

    Ранее агентство Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи: дочери, зятя, внука и одной из невесток.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями. Нетаньяху вечером субботы  объявил об «увеличении признаков» гибели Хаменеи.

    Затем Reuters и ряд западных СМИ ранее сообщили, что под завалами в Иране якобы обнаружили тело Али Хаменеи, но Иран опроверг сведения о якобы погибшем Хаменеи. Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану.

    Комментарии (33)
    1 марта 2026, 10:54 • Новости дня
    Иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке
    Иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке
    @ REUTERS/Mohammed Salem

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке, говорится в заявлении армии Исламской республики.

    ВВС Ирана нанесли удары по американским военным базам, расположенным в странах Персидского залива и Иракском Курдистане, передает РИА «Новости». Об этом говорится в официальном заявлении армии Исламской республики, которое распространила государственная телерадиокомпания Ирана. Представители армии заявили: «Несколько минут назад скоростные самолеты ВВС армии Исламской республики Иран в ходе нескольких этапов операции успешно разбомбили базы США в странах Персидского залива и Иракском Курдистане».

    Ранее стало известно, что США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, в результате которых были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ на эти действия иранские военные провели ракетные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении сменить власть в Иране. Трамп наблюдал за ударами США по Ирану из своей резиденции Мар-а-Лаго. В городах Ирана прогремела новая волна мощных взрывов.

    Комментарии (11)
    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 05:45 • Новости дня
    КСИР объявил об отмщении за смерть аятоллы Хаменеи
    КСИР объявил об отмщении за смерть аятоллы Хаменеи
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с заявлением после подтверждения о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи, пообещав отомстить за его гибель.

    «Мы не покоримся врагам, особенно преступной Америке и зловещему сионистскому режиму! Силой и поддержкой благородного народа мы будем продолжать путь мудрого и могущественного лидера [Хаменеи], до последней капли крови и капитуляции врагов», – сказано в заявлении в Telegram-канале КСИР.

    Выражая соболезнования иранскому народу в связи с гибелью аятоллы, воины КСИР призывают объединяться и следовать заветам Хаменеи, сражаясь с врагами.

    «Грядут самые масштабные наступательные операции в истории Вооруженных сил Исламской Республики Иран», – пообещали в КСИР в ответ на убийство аятоллы.

    Также в одном из сообщений указано, что «Хезболла» официально вступила в борьбу против сионистского режима, чтобы отомстить за кровь лидера революции».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи: дочери, зятя, внука и одной из невесток. Reuters и ряд западных СМИ ранее сообщили, что под завалами в Иране якобы обнаружили тело Али Хаменеи, но Иран опроверг сведения о погибшем Хаменеи.

    Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану. После чего гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Хаменеи.

    Комментарии (21)
    1 марта 2026, 06:55 • Новости дня
    В Иране назвали руководителей страны в «переходный период»
    В Иране назвали руководителей страны в «переходный период»
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Первый вице-президент Ирана Мохаммед Мохбер сообщил, что в период передачи власти после гибели предыдущего руководителя страны следует руководствоваться статьей 111 Основного закона (Конституции Ирана).

    «Мохаммед Мохбер сообщил, что президент Республики, глава судебной власти и Союза юристов, и член Совета стражей конституции возьмут на себя ответственность за период передачи власти после мученической смерти аятоллы», – сказано в сообщении агентства Tasnim News.

    Принцип 111 Конституции Ирана говорит о том, что в любой критической ситуации в стране президент Республики, председатель Верховного суда и член Совета стражей поддерживают переходный период, а вопрос о его продолжении или прекращении может быть решен довольно быстро, поясняется в посте агентства ISNA.

    В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану. После чего гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Хаменеи. Представитель Ирана при ООН назвал военным преступлением действия США и Израиля.

    Комментарии (5)
    1 марта 2026, 07:45 • Новости дня
    Представители Ирана и США обменялись колкостями на заседании СБ ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    На экстренном заседании СБ ООН в связи с эскалацией на Ближнем Востоке постоянные представители Ирана и США при организации обменялись едкими замечаниями из-за неприемлемых обвинений друг друга.

    Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал атаку США и Израиля на страну военным преступлением, указав на безосновательность и отсутствие правовой базы при попытках оправдать эти действия якобы защитой от вечно угрожавшего США Ирана.

    «Военная агрессия, осуществляемая Соединенными Штатами и Израилем, не удовлетворяет ни одному из критериев законной самообороны», – приводит слова постпреда Ирана РИА «Новости».

    Кроме того, Иран потребовал гарантий и материального и морального возмещения за нападение на страну от США и Израиля.

    Когда слово взял постпред США при ООН Майк Уолтц, он сразу же перешел на вызывающий тон.

    «Я хотел бы воспользоваться своим правом ответить так называемому представителю иранского режима. Соединенные Штаты решительно отвергают это нелепое и, откровенно говоря, фарсовое утверждение о том, что действия США противоречат международному праву», – заявил американский дипломат.

    «Я советую вам, представитель США, быть вежливым. Это было бы лучше для вас и для страны, которую вы представляете», – цитирует ответ Иравани ТАСС.

    На это Уолтц заявив, что «не намерен удостаивать это еще одним ответом» и продолжил зачитывать речь по теме атак на Иран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии». Захарова в эскалации на Ближнем Востоке увидела аналогию с Украиной. Гутерреш заявил о подрыве международной безопасности из-за атаки на Иран.

    Комментарии (4)
    28 февраля 2026, 23:50 • Новости дня
    Дмитриев предрек стоимость нефти в условиях эскалации на Ближнем Востоке
    Дмитриев предрек стоимость нефти в условиях эскалации на Ближнем Востоке
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал стоимость барреля нефти в изменившихся условиях на Ближнем Востоке.

    «Нефть скоро будет стоить более 100 долларов за баррель», – лаконично спрогнозировал Дмитриев в соцсети Х.

    Эту фразу он приписал к репосту записи от 23 июня 2025 года, в которой пользователь Ostin613 писал: «Цены на нефть растут по всему миру. Если Ормузский пролив закроют, США это не пощадит. Никто не застрахован от глобального нефтяного шока – цены на нефть будут расти».

    Напомним, 27 февраля нефть подорожала на фоне нарастающей напряженности между США и Ираном.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их спланированной и неспровоцированной агрессией. FT узнала, что страховые компании повысят цены страхования судов в Персидском заливе. Новак рассказал, когда иссякнут разведанные запасы нефти России.


    Комментарии (16)
    1 марта 2026, 06:25 • Новости дня
    Трамп заявил о «существенном упрощении» дипломатических усилий с Ираном
    Трамп заявил о «существенном упрощении» дипломатических усилий с Ираном
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил в субботу вечером о том, что совместные атаки США и Израиля по Ирану, в ходе которых был убит верховный лидер республики Али Хаменеи, были эффективны и могут открыть путь к дипломатии.

    «Cейчас намного проще, чем вчера, очевидно. Потому что их сильно бьют», сказал он CBS News.

    Он выразил уверенность в результатах, назвав авиаудары «великим днем для этой страны, великим днем для всего мира».

    Ранее Трамп объявил, что Али Хаменеи был убил в результате субботней атаки, а источники сообщили SBC News, что в результате американо-иранской атаки погибло около 40 иранских чиновников.

    Трамп заявил телеканалу, что «есть несколько хороших кандидатов» на пост лидера Ирана после смерти Хаменеи, но не стал вдаваться в подробности.

    В ответ на ответные атаки Ирана Трамп заявил, что «это то, чего мы ожидали», отметив, что объем атак со стороны исламского государства оказался меньше, чем ожидалось.

    «Мы думали, что их будет вдвое больше. Пока что их меньше, чем мы думали», – сказал он.

    По данным Центрального командования США, сообщений о погибших или раненых среди американских военнослужащих в ходе операции в Иране не поступало. В Израиле в результате ответных ударов погиб один человек, десятки получили ранения.

    В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану. После чего гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Хаменеи. Представитель Ирана при ООН назвал военным преступлением действия США и Израиля.

    Комментарии (8)
    1 марта 2026, 08:45 • Новости дня
    Стало известно о гибели иранского генерала Басери после атаки США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высокопоставленный представитель разведки Ирана Хадж-Мохаммад Басери скончался в результате совместной атаки США и Израиля на столицу страны, передает агентство ISNA.

    Член высшего командования министерства разведки Ирана, Хадж-Мохаммад Басери, погиб в Тегеране в результате атаки США и Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ISNA. В сообщении агентства говорится: «В Тегеране в результате американо-израильской агрессии погиб член высшего командования армии из министерства разведки Хадж-Мохаммад Басери».

    Отмечается, что США и Израиль в субботу нанесли серию авиаударов по объектам на территории Ирана, включая столицу страны. В результате атак зафиксированы разрушения и жертвы среди гражданского населения.

    В ответ на удары Иран осуществил ракетные обстрелы по территории Израиля и по военным объектам США, расположенным на Ближнем Востоке. Ситуация в регионе остается крайне напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о мести за смерть аятоллы Али Хаменеи. В Иране назвали руководителей страны на период перехода власти. В Катаре при падении обломков сбитых ракет пострадали восемь человек.

    Комментарии (4)
    1 марта 2026, 03:25 • Новости дня
    Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи
    Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    При авиаударах США и Израиля погибли четверо членов семьи верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщило иранское агентство Fars.

    «Подтверждены данные о гибели дочери, зятя и внука лидера революции. Информированный источник в доме верховного лидера революции подтвердил сведения о мученической смерти дочери, зятя и внука Хаменеи», – сказано в сообщении агентства Fars.

    Там уточнили, что одна из невесток аятоллы погибла во время субботнего утреннего нападения на Иран.

    Напомним, ранее агентство Jamaran сообщало, что невестка и зять верховного лидера Ирана погибли при ударах Израиля и США. При этом доказательств того, что Хаменеи жив или мерт, как заявляют Трамп и Нетаньяху, нет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями. Нетаньяху объявил об «увеличении признаков» гибели Хаменеи.

    Затем Reuters и ряд западных СМИ ранее сообщили, что под завалами в Иране якобы обнаружили тело Али Хаменеи, но Иран опроверг сведения о якобы погибшем Хаменеи. Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 19:19 • Новости дня
    Трамп сообщил о гибели 48 «лидеров Ирана»

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате спецоперации против Ирана военнослужащие США ликвидировали 48 ключевых представителей руководства страны, сообщил президент США Дональд Трамп.

    В ходе интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации 48 «лидеров» Исламской Республики Иран в рамках операции против Ирана, передает РИА «Новости».

    Трамп заявил: «Никто не может поверить в тот успех, который мы имеем, 48 лидеров умерли в одночасье», – такие слова президента приводит журналистка телеканала Джеки Хайнрих в социальной сети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранское государственное агентство IRNA подтвердило гибель начальника генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахима Мусави и министра обороны Азиза Насирзаде.

    Агентство ILNA сообщило о предполагаемой гибели бывшего президента Махмуда Ахмадинежада во время атаки на район Нармак.

    Аятолла Али Хаменеи погиб утром 28 февраля в своей резиденции.

    Комментарии (10)
    1 марта 2026, 16:37 • Новости дня
    ILNA: Экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при атаке США и Израиля в Тегеране
    ILNA: Экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при атаке США и Израиля в Тегеране
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Махмуд Ахмадинежад, бывший президент Ирана, якобы погиб во время атаки на район Нармак, сообщило иранское агентство ILNA.

    Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб в результате атаки США и Израиля в Тегеране, сообщает РИА «Новости». По данным агентства, инцидент произошел в районе Нармак, где якобы был нанесен удар по месту нахождения экс-президента. В сообщении уточняется: «Глава девятого и десятого правительства Ирана погиб при атаке сионистского режима и США по району Нармак в Тегеране».

    Подтверждения этой информации от официальных властей Ирана или офиса Ахмадинежада на данный момент не поступало.

    Махмуд Ахмадинежад занимал пост президента с 2005 по 2013 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный представитель разведки Ирана Хадж-Мохаммад Басери скончался в результате совместной атаки США и Израиля на столицу страны.

    Лидер революции Ирана аятолла Али Хаменеи погиб утром 28 февраля в своей резиденции.

    Комментарии (11)
    1 марта 2026, 00:45 • Новости дня
    Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи убит в результате аиваударов по стране и призвал к смене режима после массированной атаки США и Израиля.

    Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит в результате масштабной атаки США и Израиля, которая, по его словам,  продолжится интенсивными бомбардировками в течение всей недели, передает CNN.

    Однако Иран заявил, что его лидеры «в безопасности».

    Израиль подтвердил гибель верховного лидера Ирана в результате ударов, согласно двум израильским источникам, знакомым с ситуацией. Израиль якобы получил фотографию тела аятоллы Али Хаменеи. Второй источник сообщил, что готовится официальное заявление, но доказательств смерти Хаменеи Израиль пока не предоставил.

    Трамп ранее указал, что военная операция направлена на свержение правительства Ирана, где, по данным государственных СМИ, уже погибли более 200 человек. Иран в ответ нанес удары по американским военным базам, Израилю и другим целям на Ближнем Востоке, сотряс густонаселенные районы и нарушил авиасообщение и поставки нефти.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями. Нетаньяху объявил об «увеличении признаков» гибели Хаменеи.

    Затем Reuters и ряд западных СМИ ранее сообщили, что под завалами в Иране якобы обнаружили тело Али Хаменеи, но Иран опроверг сведения о якобы погибшем Хаменеи.

    Комментарии (8)
    1 марта 2026, 00:33 • Новости дня
    Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии»
    Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии»
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Предпринятые Вашингтоном и Западным Иерусалимом действия – не что иное, как очередной неспровоцированный акт вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН в нарушение Устава Организации и основополагающих принципов международного права, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Дипломат подчеркнул, что США и Израиль неприкрыто ориентированы на дальнейшее вмешательство во внутренние дела Ирана и уничтожение «неудобного» Западу государства.

    «Безответственный шаг США и Израиля, как мы и предупреждали раньше, уже привел к резкой эскалации ситуации во всем регионе – оказались затронуты Бахрейн, Иордания, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Сирия, Саудовская Аравия. Это те страны, которые неоднократно говорили своим американским партнерам, что им не нужна эта эскалация на Ближнем Востоке. Более того, военная операция США и Израиля стала настоящим предательством дипломатии», – заявил Небензя на экстренном заседании СБ ООН по эскалации на Ближнем Востоке.

    Он пояснил, что вышеназванные страны вновь применяют военную силу против Ирана в самый разгар переговоров – ровно так же, как это произошло в июне 2025 года.

    Напомним, в ночь на воскресенье по московскому временив Нью-Йорке созванное Россией заседание СБ ООН по ситуации в Иране.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Захарова в эскалации на Ближнем Востоке увидела аналогию с Украиной.

    Комментарии (8)
    1 марта 2026, 01:55 • Новости дня
    Гутерреш заявил о подрыве международной безопасности из-за атаки на Иран
    Гутерреш заявил о подрыве международной безопасности из-за атаки на Иран
    @ Xie Jianfei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    На созванной Россией и Китаем экстренной встрече СБ ООН по ситуации в Иране Генеральный секретарь организации решительно осудил военную эскалацию на Ближнем Востоке.

    «Я осуждаю сегодняшнюю военную эскалацию на Ближнем Востоке. Применение силы Соединенными Штатами и Израилем против Ирана и последующие ответные действия Ирана в регионе подрывают международный мир и безопасность», – заявил Гутерреш в ходе выступления.

    Генсек ООН осудил и последующие атаки Ирана, нарушившие суверенитет и территориальную целостность Бахрейна, Ирака, Иордании, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

    Он выразил сожаление, что США и Иран упустили возможность дипломатического урегулирования и перешли к военной эскалации, а также напомнил об обязательствах всех участников конфликта соблюдать ядерную безопасность.

    «Жизнеспособной альтернативы мирному урегулированию международных споров не существует», – сказал Гутерреш в заключение, призвав стороны конфликта к деэскалации.

    Генсек ООН добавил, что слышал о вероятной гибели Али Хаменеи, но подтвердить или опровергнуть эти данные не может.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Захарова указала на игнорирование Западом погибших при эскалации в Иране детей.

    Комментарии (2)
    1 марта 2026, 00:18 • Новости дня
    Подруга Павла Дурова показала последствия авиаудара в квартал в Дубае

    Подруга Павла Дурова показала последствия авиаудара в Дубае

    Tекст: Катерина Туманова

    Подруга основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова выложила видео после ракетного удара в Дубае, при котором обломки ракеты рухнули в жилом районе Пальма.

    «Рядом с моим домом в Пальме… С ума сойти! Надеюсь, все в живы», – подписала она видео Telegram-канале.

    На коротком видео видна горящая конструкция на противоположной стороне вечерней улицы, по дорогам ездит транспорт, ходят редкие прохожие. Над пожарищем стоит черный дым, слышны сирены.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при пожаре на Palm Jumeirah в Дубае после обстрела пострадали четыре человека. В результате падения ракеты рядом с отелем Fairmont The Palm возник сильный пожар. Россиянка приютила у себя несколько человек после падения ракеты в Дубае.

    «Мисс Россия 2022» в Дубае призналась в «небольшой панике».


    Комментарии (0)
