Белый дом объявил о переговорах Трампа с лидерами стран Ближнего Востока

Tекст: Катерина Туманова

«Сегодня президент Трамп провел переговоры с лидерами Израиля, Бахрейна и ОАЭ», – написала она в соцсети Х.

Левитт добавила, что президенту США также доложили о массовой стрельбе в Остине, штат Техас, при которой погибли двое и ранены не менее 14 человек. Подозреваемый был нейтрализован, а на нем и в его авто были обнаружены признаки, указывающие на «потенциальную связь с терроризмом», сообщил телеканал CBS News.

Напомним, в субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о гибели 48 «лидеров Ирана». Американский лидер также заявил о намерении сменить власть в Иране. США и Израиль нанесли удар по больнице Ганди в Тегеране.