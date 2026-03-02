Стармер: Украинцев привлекут для отражения атак дронов Ирана

Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели

Tекст: Катерина Туманова

«Это всегда был четырехнедельный процесс. Мы предполагали, что он займет около четырех недель. Речь всегда шла о четырехнедельном процессе, поэтому, несмотря на всю мощь страны, это займет четыре недели или меньше», – сказал Трамп в интервью Daily Mail.

Он добавил, что пока его не удивляют никакие забастовки и протесты. По его мнению, всё идёт по плану.

«Знаете, за исключением того, что мы устранили всё их руководство – гораздо, гораздо больше, чем предполагали. Похоже, их 48», – уточнил американский президент.

Трамп по-прежнему заявляет, что открыт для переговоров с иранцами, но не смог сказать, состоятся ли они «в ближайшее время».

«Не знаю. Они хотят поговорить, но я говорил, что вам следовало поговорить на прошлой неделе, а не на этой», – сказал он.

Президент США заявил также о переговорах в воскресенье с лидерами Бахрейна и Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Иордании и «еще несколько стран».

В ответ на новости о том, что Саудовская Аравия может начать атаки на Иран после того, как сама стала мишенью, президент заявил: «Они воюют, они тоже воюют».

В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о «существенном упрощении» дипломатических усилий с Ираном. Позже он сообщил о гибели 48 «лидеров Ирана». Белый дом объявил о переговорах Трампа с лидерами стран Ближнего Востока. США сообщили о потерях от ударов Ирана.