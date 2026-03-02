До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.2 комментария
Стармер: Украинцев привлекут для отражения атак дронов Ирана
Британские и украинские специалисты выдвинутся на Ближний Восток, чтобы содействовать государствам Персидского залива в отражении атак БПЛА из Ирана, заявил британский премьер Кир Стармер.
Стармер отметил необходимость усиления безопасности союзников перед лицом растущих угроз, передает «Газета.Ru».
По его словам, эти британские и украинские специалисты будут помогать странам Персидского залива «сбивать иранские беспилотники, которые их атакуют».
Напомним, ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке. Позднее иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле.