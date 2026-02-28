35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
В Дубае образовались километровые очереди из выезжающих автомобилей
В Дубае после ударов Ирана выстроились километровые очереди из выезжающих автомобилей, сообщили очевидцы.
По словам очевидцев, в Дубае после ударов Ирана выстроились километровые очереди из выезжающих автомобилей. Между тем, гражданам России в эмирате рекомендовали проявлять бдительность и отказаться от необязательных поездок, несмотря на штатную работу курортов.
Генконсульство России в Дубае выпустила предупреждение для соотечественников, находящихся в крупнейшем городе ОАЭ, передает РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули, что ситуация в туристических зонах остается спокойной, однако путешественникам стоит внимательно относиться к происходящему вокруг.
«Просим соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми», – сообщили в генконсульстве.
Представители дипмиссии также отметили, что вся курортная инфраструктура продолжает функционировать в привычном режиме. По их словам, объекты, которые могут представлять интерес в военном отношении, находятся на значительном расстоянии от мест отдыха путешественников.
Ранее очевидцы сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае.
Иран ранее атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.
Позже другие свидетели опровергли информацию об эвакуации небоскреба «Бурдж-Халифа».
Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана.