Экс-главком ВСУ и нынешний посол Украины в Британии Валерий Залужный сделал несколько жестких заявлений в адрес действующей украинской власти. По словам Залужного, вмешательство офиса Зеленского в управление войсками в ходе наступления 2023 года на юге привело к провалу операции. Он также вспомнил, как в 2022 году в его штаб ворвались с обыском сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Тогда Залужный позвонил главе офиса Зеленского Андрею Ермаку и пригрозил ввести войска в центр Киева. Также экс-главком раскритиковал Зеленского за то, что тот отказался ввести военное положение в феврале 2022 года перед началом СВО.

В реалиях современной Украины – это очень серьезные обвинения. На «контрнаступ» 2023 года возлагали большие надежды западные и украинские политики, но что более важно, в его успех верило большинство жителей Украины. В украинских соцсетях практически никто, включая оппозиционных Зеленскому блогеров и комментаторов, не сомневался в победе ВСУ и в выходе армии к границам Крыма. Некоторые надеялись и на захват полуострова. Когда наступление провалилось, на Украине был шок: все продолжали твердить, что еще немного – и будет перемога.

И вот Залужный назвал тех, кто виновен в провале: Зеленский и его окружение. О том, что офис Зеленского вмешивается в военные вопросы, все знают давно – но со слов журналистов, блогеров, бывших военных. Теперь об этом заявил экс-главком.

Каждый из этих эпизодов в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

Один из очевидных вариантов – Белый дом. Зеленский в интервью французскому агентству AFP сказал: «американцы и русские говорят, что если вы хотите, чтобы конфликт закончился завтра, уходите из Донбасса». Также, по его словам, Штаты и Россия давят на Украину с требованием провести президентские выборы в рамках своего плана мирного урегулирования. Зеленский на это не соглашается. Почему? Он боится потерять власть. Несмотря на происходящее, Зеленский и его приближенные надеются удержаться у руля. Значит, чтобы Зеленский пошел на уступки, его вместе с приближенными нужно лишить этой надежды и заставить думать о собственной безопасности и спасении своих капиталов.

Дело «Энергоатома» является серьезнейшим инструментом давления на команду Зеленского в целом и на Зеленского в частности. Недавно антикоррупционное бюро Украины арестовало экс-министра энергетики Германа Галущенко, который пытался бежать из страны. Процесс по делу «Энергоатома» продолжает развиваться, значит, по нему к ответственности может быть привлечен Ермак – ему пока не предъявили подозрение, но это может случиться в любой момент. Тем более Ермак, как утверждают украинские СМИ, продолжает активно заниматься политикой и «решать вопросы», несмотря на утрату должности главы офиса президента. А Зеленский продолжает его линию, отказываясь идти на уступки. В теории фигурантом дела может стать и сам Зеленский.

Попытка бегства и арест Галущенко, информационная кампания Залужного произошли почти одновременно. Вероятно, это посыл от команды Трампа Зеленскому – если не пойдешь на уступки, то твой имидж героя будет уничтожен, Залужный продолжит обвинять тебя, и многое всплывет наружу. А потом против твоих близких будет возбуждено уголовное дело, а может, и против тебя. Поэтому подумай о своей судьбе и судьбе своих приближенных, забудь о власти.

Европейские глобалисты это понимают и пытаются вести свою контрпропаганду, чтобы помочь Зеленскому. В немецком Spiegel появилась статья, в которой утверждается, что теракт против «Северных потоков» совершили по приказу Залужного, а Зеленский не был об этом предупрежден. Посыл понятен: Залужный опасный авантюрист, не тот человек, словам которого можно верить.

Возможно, за спиной Залужного стоят спецслужбы и руководители Британии. После отставки Ермака, который считался их креатурой, в Лондоне почувствовали, что утрачивают контроль над политическими процессами на Украине. А может, их аналитики решили, что Зеленский – отыгранная карта. Англичане стремятся к продолжению конфликта Украины с Россией. И их устроит вариант, если Зеленский сохранит пост президента и продолжит распространять свою воинственную риторику, но при этом будет лишен реальной власти.

Украина по Конституции парламентско-президентская республика, поэтому если переформатировать большинство в Верховной раде и сформировать новое правительство, например, во главе с Залужным, Зеленский потеряет изрядную долю власти. А если еще и добить остатки его рейтинга информационными атаками, Зеленский превратится в говорящую голову, которая будет повторять нарративы британцев.

В свете этого статью в Spiegel можно рассматривать как выражение недовольства Германии этим планом. Немцы, вероятно, не против ослабить позиции Зеленского, но во главе правительства они хотели бы видеть своего человека, например, мэра Киева Виталия Кличко, а не Залужного.