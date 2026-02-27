Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.0 комментариев
Минивэн с детьми-спортсменами перевернулся на Ставрополье
Группа несовершеннолетних из Нальчика в минивэне попала в дорожную аварию по пути на соревнования в Астраханскую область, сообщили в региональном ГИБДД.
Дорожный инцидент произошел с участием минивэна Hyundai, в салоне которого находились жители Кабардино-Балкарии, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Травмы получили пять несовершеннолетних пассажиров в возрасте 11 и 15 лет, а также водитель транспортного средства.
Водитель минивэна не справился с управлением и допустил съезд автомашины в левый кювет с последующим опрокидыванием, добавили в ГИБДД.
Пострадавших оперативно доставили в больницу Минеральных Вод, где им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.
Сотрудники автоинспекции выяснили, что путешественники ехали из Нальчика на спортивные мероприятия. Конечной точкой маршрута должна была стать Астраханская область.
