Минивэн с детьми-спортсменами перевернулся на Ставрополье

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дорожный инцидент произошел с участием минивэна Hyundai, в салоне которого находились жители Кабардино-Балкарии, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Травмы получили пять несовершеннолетних пассажиров в возрасте 11 и 15 лет, а также водитель транспортного средства.

Водитель минивэна не справился с управлением и допустил съезд автомашины в левый кювет с последующим опрокидыванием, добавили в ГИБДД.

Пострадавших оперативно доставили в больницу Минеральных Вод, где им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

Сотрудники автоинспекции выяснили, что путешественники ехали из Нальчика на спортивные мероприятия. Конечной точкой маршрута должна была стать Астраханская область.

В 2025 году в Минераловодском округе Ставрополья микроавтобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем.