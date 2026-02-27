  • Новость часаНовак: Экспорт нефти из России в 2025 году снизился на 1%
    Пакистан начал «открытую войну» с Афганистаном из-за британской линии
    Скачко: Зеленский способен на силовую провокацию против Венгрии
    У экс-замглавы МВД Дагестана Исмаилова нашли богатства на 533 млн рублей
    Мелании Трамп доверили возглавить заседание Совбеза ООН
    Российские войска освободили днепропетровскую Краснознаменку
    Эксперт объяснил причину ударов Пакистана по Афганистану
    Зеленский: Россия не сможет добиться победы на поле боя
    Партия Стармера потерпела поражение на выборах в Манчестере
    Путин поручил организовать продажу лекарств через «Почту России»
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    12 комментариев
    27 февраля 2026, 15:35 • Новости дня

    Армия Пакистана уничтожила 274 афганских военных

    Пакистанская армия ликвидировала 274 афганских военных и захватила 18 блокпостов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Пакистана в ходе ответной операции ликвидировали 274 афганских военных и уничтожили 73 блокпоста, еще 18 взяли под контроль, сообщили в Вооруженных силах страны.

    В результате ответных действий пакистанской армии были ликвидированы 274 афганских военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы пресс-службы вооружённых сил Пакистана Ахмеда Чаудхри. По его словам, более 400 афганских военных получили ранения.

    Чаудхри подчеркнул: «В ходе операции наши силы уничтожили 73 вражеских блокпоста, еще 18 были взяты под наш контроль». Также представитель армии Пакистана добавил, что были поражены более 115 единиц техники, включая танки, бронетранспортеры и артиллерию.

    Ранее генштаб Афганистана также отчитался об уничтожении пакистанских солдат и захвате постов, однако точных данных не озвучил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Афганистана начали масштабную операцию в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана. Власти России прорабатывают возможность проведения переговоров между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    26 февраля 2026, 20:05 • Новости дня
    Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева

    МИД Франции отреагировал на обвинения СВР России по ядерной бомбе для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Франции сочло публикацию СВР РФ по теме передачи ядерной бомбы Украине проявлением агрессивного поведения России.

    Париж считает публикацию Службой внешней разведки России данных о подготовке Францией и Британией передачи Украине ядерной бомбы проявлением агрессивного поведения. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре, передает ТАСС.

    «Два дня назад Россия продемонстрировала чрезвычайно агрессивное поведение, выдвинув совершенно абсурдные обвинения», – заявил Конфавре на брифинге. По его словам, французское внешнеполитическое ведомство ограничилось реакцией через свой аккаунт French Response в соцсетях, не публикуя отдельного официального заявления.

    Журналист задал вопрос о заявлениях МИД РФ по поводу возможной отправки военных Франции и Британии на Украину, но представитель МИД Франции акцентировал внимание именно на публикации СВР. Конфавре обвинил Россию в эскалации конфликта, не вдаваясь в детали обсуждения западных военных на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти намерения нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие Киеву.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подготовил программное заявление для нации о ядерном сдерживании и безопасности Европы.


    Комментарии (14)
    26 февраля 2026, 22:22 • Новости дня
    Американские СМИ назвали цели запуска секретного китайского шаттла
    Американские СМИ назвали цели запуска секретного китайского шаттла
    @ кадр из видео

    Американские СМИ раскрыли возможные цели запуска секретного китайского космического шаттла, старт которого состоялся в начале февраля с космодрома Цзюцюань. Речь идет о многоразовом аппарате Shendong («Божественный дракон»), который совершил уже четвертый полет.

    Официально Пекин заявляет, что аппарат предназначен для «технологической проверки многоразовых космических кораблей» и должен способствовать «мирному использованию космоса». Однако эксперты считают, что за этими формулировками могут скрываться более сложные задачи, пишет Futurism.

    Аналитики обращают внимание на предыдущие миссии китайского шаттла. Третий полет завершился в сентябре 2024 года после 267 дней пребывания на орбите. Тогда китайская сторона заявила, что успех миссии подтверждает зрелость технологий многоразовых аппаратов.

    В то же время наблюдатели отмечали, что во время прошлых запусков Shendong выводил на орбиту небольшие объекты. Их фиксировали американские военные и независимые астрономы. По мнению ряда специалистов, Китай может отрабатывать операции сближения и маневрирования с другими космическими объектами, так называемые RPO (Rendezvous and Proximity Operations, сближение и операции в непосредственной близости – прим. ВЗГЛЯД).

    Американские СМИ подчеркивают, что Китай развивает эту программу на фоне аналогичных разработок США. В частности, секретный космический самолет X-37B, созданный компанией Boeing и эксплуатируемый United States Space Force, уже более десяти лет выполняет засекреченные миссии. За это время аппарат совершил семь полетов и провел в космосе в общей сложности тысячи суток.

    По оценкам экспертов, с учетом характеристик ракеты Long March 2F китайский аппарат может быть сопоставим по размерам с X-37B. Наблюдатели не исключают, что программы двух стран свидетельствуют о нарастающей конкуренции ведущих держав за технологическое и стратегическое превосходство на орбите.

    Ранее астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой спутниковой группировки Маска.

    Комментарии (2)
    26 февраля 2026, 22:33 • Видео
    Кубу все-таки спасли

    Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 05:52 • Новости дня
    Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану
    Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану
    @ Rahmat Gul/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Исламабад начал открытую войну против афганского государства, назвав правящее там движение инструментом индийского влияния и источником террористической угрозы.

    Глава пакистанского военного ведомства Хаваджа Асиф заявил о начале полномасштабного противостояния с талибами, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Dawn.

    «Талибы превратили Афганистан в колонию Индии. Они собрали террористов со всего мира в Афганистане и начали экспорт терроризма... Талибан стал прокси Индии... Наше терпение кончилось. Теперь началась открытая война», – сказал министр.

    В ответ на бомбардировки афганские вооруженные силы развернули масштабные наступательные действия вдоль линии Дюранда. Представители Кабула сообщили, что операции охватили провинции Хост, Пактия, Нуристан и ряд других районов.

    Власти Пакистана утверждают, что в ходе приграничных столкновений ликвидированы 133 афганских военных, а более 200 получили ранения. По информации афганской стороны, пакистанская авиация нанесла удары по целям в провинциях Кабул, Кандагар и Пактия.

    Напомним, ВС Афганистана начали операцию в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана. Ранее десятки мирных жителей погибли в результате авиаударов пакистанских ВВС по приграничным провинциям Пактия и Нангархар.

    Комментарии (5)
    27 февраля 2026, 13:38 • Новости дня
    Эксперт объяснил причину ударов Пакистана по Афганистану

    Эксперт Семенов: Война Пакистана с Афганистаном противоречит интересам России

    Эксперт объяснил причину ударов Пакистана по Афганистану
    @ Wahidullah Kakar/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Пакистан располагает значительно большими и современными вооруженными силами, чем Афганистан. Но в условиях асимметричной войны в горных районах потенциал сторон может частично сравняться, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее Пакистан и Афганистан возобновили взаимные обстрелы.

    «Давнее афгано-пакистанское противостояние будет продолжаться, пока существует конфликт между Пакистаном и движением «Техрик-е Талибан Пакистан». С афганскими талибами их роднит далеко не все, это абсолютно разные движения. Но основной костяк обеих группировок составляют одни и те же пуштунские племена», – сказал востоковед Кирилл Семенов.

    «Поэтому пока на территории Пакистана идет конфликт между пуштунами и властями страны, в него так или иначе будут вовлечены и афганские племена. Ситуация сохраняет высокий конфликтный потенциал между Исламабадом и Кабулом. При этом в военном плане стороны несопоставимы. Пакистан располагает значительно большей армией, целыми танковыми армадами, современными БПЛА. У страны есть даже ядерное оружие», – напомнил он.

    «Но у Афганистана есть большой опыт ведения ограниченных асимметричных войн в горных районах. Поэтому, если говорить о вялотекущем приграничном конфликте, потенциал сторон в некоторой степени сравнивается. Военное преимущество Пакистана «Талибан» может частично компенсировать партизанскими атаками», – уверен спикер.

    Впрочем, считает аналитик, речь о полномасштабной войне между странами пока не идет. «Скорее, это очередной виток противостояния в рамках более широкого конфликта, связанного с пуштунским фактором по обе стороны границы», – уточнил собеседник.

    «В свою очередь, Индия пытается играть на этих противоречиях, что создает дополнительное напряжение на границе и заставляет Пакистан действовать более активно. России же выгодно, чтобы между этими странами был мир, потому что для Москвы Дели, Кабул и Исламабад являются давними партнерами», – резюмировал Семенов.

    Ранее между Афганистаном и Пакистаном снова вспыхнул конфликт со взаимными обстрелами вдоль линии Дюранда. Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар сообщил, что в ходе столкновений с афганской стороны погибли 133 человека, более 200 получили ранения.

    Тарар отметил, что пакистанские силы поразили ряд целей в Кабуле, Пактии и Кандагаре, указав, что число погибших может возрасти. По его словам, были ликвидированы две штаб-квартиры военных корпусов и три штаба бригад, а также многие другие позиции.

    Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил: «После вывода сил НАТО ожидалось, что в Афганистане будет обеспечен мир, а «Талибан» сосредоточится на интересах афганского народа и стабильности в регионе. Однако «Талибан» превратил Афганистан в колонию Индии».

    Асиф сообщил, что Пакистан придерживался дипломатического варианта решения конфликта, чтобы «сохранить ситуацию в нормальном русле». «Однако терпение Исламабада иссякло. Теперь между нами идет открытая война», – приводит его слова агентство Anadolu.

    Заместитель пресс-секретаря афганской администрации Хамдулла Фитрат заявил, что в ходе ответных операций были убиты 55 пакистанских военнослужащих, захвачены тела 23 солдат и большое количество оружия. По его словам, силы Афганистана захватили штаб пакистанской армии и 19 контрольно-пропускных пунктов.

    Китай внимательно следит за развитием ситуации между Пакистаном и Афганистаном, призывает стороны к сдержанности, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Комментарии (3)
    26 февраля 2026, 21:36 • Новости дня
    Афганская армия начала боевые действия в ответ на удары Пакистана
    Афганская армия начала боевые действия в ответ на удары Пакистана
    @ Balkis Press/ABACA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Афганистана начали операцию в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана.

    «Ответные атаки сил афганского правительства на пакистанские силы в восточных провинциях Афганистана Нангархар и Кунар начались в 20.00 по местному времени. Три поста противника уже захвачены», – заявил представитель 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид» Вахидулла Мохаммади телеканалу RTA, передает РИА «Новости».

    По информации представителя Министерства обороны Афганистана, операция ведется сразу с нескольких направлений – в том числе в провинциях Хост, Пактия, Нуристан, а также ряде других районов

    Напомним, десятки мирных жителей погибли в результате авиаударов ВВС Пакистана, совершенных в ночь на воскресенье по афганским приграничным провинциям Пактия и Нангархар.

    Комментарии (7)
    27 февраля 2026, 11:02 • Новости дня
    Афганистан и Пакистан заявили о большом числе погибших военных с обеих сторон
    Афганистан и Пакистан заявили о большом числе погибших военных с обеих сторон
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Ожесточенные боестолкновения на линии Дюранда привели к взаимным массированным обстрелам и заявлениям о гибели почти двухсот человек с обеих сторон конфликта, сообщает Anadolu.

    Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар сообщил, что в ходе атак с афганской стороны погибли 133 человека, более 200 получили ранения. По его словам, были поражены объекты в Кабуле, Пактии и Кандагаре, уничтожено 27 позиций, девять пунктов захвачены, ликвидированы ключевые штабы и более 80 единиц техники, передает Anadolu.

    Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил: «Теперь между нами идет открытая война». По его словам, Пакистан долго пытался сохранить ситуацию дипломатическими методами, но их терпение закончилось.

    В ответ на действия Пакистана, представитель афганской администрации Хамдулла Фитрат сообщил о гибели 55 пакистанских военных, захвате тел 23 солдат и значительного количества вооружения. Он также подчеркнул, что афганские силы заняли штаб пакистанской армии и 19 контрольно-пропускных пунктов.

    Афганский Красный Полумесяц сообщил о 18 погибших мирных жителях в результате атак Пакистана. Официальный представитель афганских властей Забихулла Муджахид ранее заявил о начале масштабной операции против пакистанских военных объектов вдоль линии Дюранда.

    Министерство обороны Афганистана заявило, что Пакистан получит «надлежащий и соразмерный ответ в подходящее время». После ударов по «террористическим лагерям» вдоль границы афганская сторона вызвала пакистанского посла для вручения ноты протеста.

    Ранее вооруженные силы Афганистана начали операцию в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана.

    Вооруженные силы Пакистана уничтожили три пограничных поста афганских военных и вынудили их к отступлению.

    Исламабад объявил открытую войну против афганского государства, назвав правящее там движение инструментом индийского влияния и источником террористической угрозы.

    Пакистанская армия нанесла авиаудары по трем провинциям Афганистана.

    Комментарии (2)
    27 февраля 2026, 00:34 • Новости дня
    Венгрия развернула войска и средства ПВО для защиты от Украины
    Венгрия развернула войска и средства ПВО для защиты от Украины
    @ TAMAS VASVARI/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Число военных вертолетов в восточной части Венгрии увеличили для охраны ключевых энергетических объектов и перехвата медленных целей.

    Венгрия удвоила количество вертолетов у границы с Украиной для защиты критически важных энергообъектов, сообщил министр обороны страны Криштоф Салаи-Бобровницки, передает РИА «Новости».

    Вертолетный потенциал на востоке страны увеличили для перехвата воздушных целей, которые летают слишком низко и медленно для стандартных систем ПВО, отметил министр.

    Салаи-Бобровницки добавил, что по предложению министерства энергетики был составлен список из 20 критически важных объектов, вокруг которых с пятницы начнут разворачивать войска для их охраны. Для усиления защиты армия Венгрии также получила новые средства радиоэлектронной борьбы.

    Премьер-министр Виктор Орбан ранее отметил, что страна намерена усилить охрану своей энергоинфраструктуры, чтобы предотвратить возможные враждебные действия со стороны Украины. По его словам, военные, техника и полиция будут патрулировать ключевые объекты в усиленном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан распорядился задействовать армию для защиты ключевых энергетических объектов после получения разведданных о возможных атаках с Украины.

    Марк Рютте отметил важность Венгрии для НАТО после того, как Будапешт заблокировал крупный кредит для Киева.

    Дмитрий Песков назвал действия киевских властей по трубопроводу «Дружба» саботажем. Будапешт и Братислава продолжают последовательно защищать свои экономические интересы в условиях текущей ситуации.

    Комментарии (2)
    27 февраля 2026, 09:36 • Новости дня
    Пакистанская армия нанесла авиаудары по трем провинциям Афганистана
    Пакистанская армия нанесла авиаудары по трем провинциям Афганистана
    @ Pakistani security forces/Handout/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пакистан нанес авиаудары по ряду районов в афганских провинциях Кабул, Кандагар и Пактия, сообщений о пострадавших не поступало, сообщил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.

    По его словам, пакистанская армия нанесла авиаудары по ряду районов в афганских провинциях Кабул, Кандагар и Пактия, передает РИА «Новости».

    Моджахед сообщил об этом в соцсети и отметил: «Пакистанская армия нанесла авиаудары в некоторых районах Кабула, Кандагара и Пактии; к счастью, сообщений о пострадавших не поступало».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пакистан нанес авиаудары по позициям в Афганистане. В результате авиаударов ВВС Пакистана погибли восемь афганских спортсменов.

    Ранее пакистанские военные захватили 19 афганских пограничных постов.

    Комментарии (4)
    26 февраля 2026, 23:48 • Новости дня
    Константинов назвал отказ Зеленского вывести войска из Донбасса бредом наркомана

    Константинов обвинил Зеленского в затягивании переговоров по Донбассу

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава крымского парламента Владимир Константинов резко осудил нежелание Владимира Зеленского отвести украинские войска с территории Донбасса, назвав такие заявления наркотическим бредом.

    Владимир Константинов, глава крымского парламента, назвал отказ Владимира Зеленского вывести украинские войска из Донбасса наркотическим бредом, передает РИА «Новости».

    По его словам, президент Украины намеренно ищет любые способы затянуть переговорный процесс и свести к нулю усилия по урегулированию конфликта.

    «Зеленский продолжает нести наркотический бред, выискивая любые пути, чтобы затянуть переговорный процесс и свести к нулю всю проделанную работу по поиску путей урегулирования конфликта», – заявил Константинов.

    Он подчеркнул, что Зеленский является главным препятствием на пути к достижению мира на Украине.

    Ранее Зеленский в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках мирного урегулирования и назвал это чушью собачьей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января отмечал, что вывод украинских войск из Донбасса остается важным условием российской стороны.

    Помощник президента России Юрий Ушаков также подчеркивал, что этот шаг – ключевой элемент плана мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что готов отказаться от претензий на власть в случае заключения мирного договора.

    Он также признал, что на Украине существует явление «бусификации», однако утверждает, что масштабы сильно преувеличены и большая часть роликов якобы создана в России или сгенерирована искусственным интеллектом.

    Дональд Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, который, как сообщили источники, был позитивным и дружеским.

    Зеленский выразил надежду на завершение войны в этом году, а Трамп заявил, что хотел бы прекращения войны в течение месяца.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 14:20 • Новости дня
    Эксперт: Попытки навести порядок на афгано-пакистанской границе обречены на провал

    Эксперт Анпилогов: Пакистану не нужен крупный конфликт с Афганистаном

    Эксперт: Попытки навести порядок на афгано-пакистанской границе обречены на провал
    @ Wahidullah Kakar/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Попытки Пакистана и Афганистана навести порядок на границе – линии Дюранда – обречены на провал, пока там не прекратится криминальная деятельность и не поменяется социальный уклад, а он не меняется тысячелетиями, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Пакистан и Афганистан возобновили взаимные обстрелы.

    «Линия Дюранда была проведена еще в XIX веке, и сейчас уже больше миллиона местных жителей не рассматривают ее как государственную границу. Поэтому обострения в этом районе неизбежны. К тому же у многих граждан Афганистана и Пакистана с трудом укладывается в голове идея государства как такового», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Образ жизни местных жителей характеризуется родоплеменным строем. Там процветают контрабанда, трансграничная торговля наркотиками, оружием и даже рабами. Поэтому попытки Пакистана и Афганистана навести порядок в зоне племен обречены на провал – пока там не поменяется социальный уклад. А он не меняется не то что веками, а тысячелетиями», – уверен он.

    «Что касается военной компоненты, то она несопоставима. Афганистан намного слабее Пакистана – ядерной державы с гораздо большим мобилизационным потенциалом. Также у Исламабада широкие возможности работы с международным рынком вооружений. А режим талибов находится в изоляции. Фактически все, на что он может рассчитывать, это арсеналы, которые им оставила армия США, когда при Байдене неорганизованно покинула афганскую территорию», – отметил спикер.

    «Но нужно понимать, что ни Афганистан, ни Пакистан не хотят крупного конфликта. По большому счету их в равной степени беспокоит полукриминальный, полуплеменной анклав на границе. Поэтому обе стороны, вероятно, будут стараться погасить конфликт и в этот раз, при этом поддерживая племена на своих территориях», – спрогнозировал Анпилогов.

    Ранее между Афганистаном и Пакистаном снова вспыхнул конфликт со взаимными обстрелами вдоль линии Дюранда. Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар сообщил, что в ходе столкновений с афганской стороны погибли 133 человека, более 200 получили ранения.

    Тарар отметил, что пакистанские силы поразили ряд целей в Кабуле, Пактии и Кандагаре, указав, что число погибших может возрасти. По его словам, были ликвидированы две штаб-квартиры военных корпусов и три штаба бригад, а также многие другие позиции.

    Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил: «После вывода сил НАТО ожидалось, что в Афганистане будет обеспечен мир, а «Талибан» сосредоточится на интересах афганского народа и стабильности в регионе. Однако «Талибан» превратил Афганистан в колонию Индии».

    Асиф сообщил, что Пакистан придерживался дипломатического варианта решения конфликта, чтобы «сохранить ситуацию в нормальном русле». «Однако терпение Исламабада иссякло. Теперь между нами идет открытая война», – приводит его слова агентство Anadolu.

    Заместитель пресс-секретаря афганской администрации Хамдулла Фитрат заявил, что в ходе ответных операций были убиты 55 пакистанских военнослужащих, захвачены тела 23 солдат и большое количество оружия. По его словам, силы Афганистана захватили штаб пакистанской армии и 19 контрольно-пропускных пунктов.

    Китай внимательно следит за развитием ситуации между Пакистаном и Афганистаном, призывает стороны к сдержанности, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 13:48 • Новости дня
    Афганистан нанес удар по «ядерному объекту» и военной базе Пакистана
    Афганистан нанес удар по «ядерному объекту» и военной базе Пакистана
    @ Saifullah Zahir/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Афганистана нанесли удар по «ядерному объекту» в Пакистане и военной базе в населенном пункте Какол в районе города Абботтабад в провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщил афганский канал Ariana News.

    Вооруженные силы Афганистана нанесли удар по предполагаемому ядерному объекту и военной базе в районе города Абботтабад, передает ТАСС.

    Атака произошла в населенном пункте Какол, где находится Пакистанская военная академия.

    По сведениям телеканала Ariana News, сотни погибших и раненых были доставлены в Пакистанский институт медицинских наук в Исламабаде. Сообщается, что среди пострадавших есть как военные, так и мирные граждане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Афганистан и Пакистан сообщили о большом числе погибших военных с обеих сторон. Пакистанская армия нанесла авиаудары по трем провинциям Афганистана. Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 16:28 • Новости дня
    Слуцкий: Евродепутаты опасаются передачи Киеву ядерного оружия

    Слуцкий рассказал о тревоге евродепутатов из-за планов по ЯО для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На онлайн‑встрече российских и европейских депутатов обсудили риск передачи Украине компонентов ядерного оружия и связанную с этим угрозу дальнейшей эскалации конфликта, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Члены комитета Госдумы по международным делам провели онлайн-встречу с группой представителей Европарламента, возглавляемой евродепутатом Фернаном Картайзером из Люксембурга. Об этом рассказал глава думского комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

    По словам Слуцкого, на встрече обсуждались кризисные вопросы отношений между Россией и Евросоюзом, а также аспекты украинского урегулирования, включая угрозы мировой безопасности из-за планов Лондона и Парижа по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву.

    Слуцкий процитировал участников встречи: «Представители ЕП выразили серьезную обеспокоенность возможностью выхода конфликта на ядерную орбиту и его перехода в третью мировую войну». Он отметил, что европейские парламентарии иногда занимают более взвешенную позицию, чем правящие круги Франции, Британии и Германии.

    Депутат сообщил, что не может раскрыть имена всех европейских участников встречи, но их число увеличивается с каждым разом, несмотря на давление со стороны брюссельских чиновников. Слуцкий добавил, что регулярные контакты российских и европейских парламентариев позволяют доносить до жителей Европы позицию России и расширять информационный прорыв антироссийской блокады.

    Ранее парламент России единогласно поддержал обращение к депутатам Франции, Британии, Германии и международным организациям с требованием расследовать сообщения о планах передачи Киеву ядерного оружия.

    А министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что обострение переговорной риторики по ядерному оружию связано с разочарованием западных стран из-за отсутствия успеха в попытках добиться поражения России.

    Ядерная риторика станет одной из главных тем на следующем этапе переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 23:27 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще трех беспилотников на подходе к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате работы средств ПВО три беспилотника, направлявшихся на Москву, были уничтожены, пострадавших и разрушений не зафиксировано, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Три беспилотника, направлявшихся к Москве, были уничтожены силами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    «Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – говорится в сообщении.

    Других подробностей о происшествии в настоящий момент не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общее число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 19.

    За шесть часов системы ПВО перехватили и уничтожили 167 украинских дронов, из которых 12 были направлены на Москву.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 22:57 • Новости дня
    При ударе ВСУ по Брянской области ранена жительница города Клинцы

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинских военных на город Клинцы Брянской области госпитализирована мирная жительница с ранениями, также повреждены дом и автомобиль.

    Об ударе по городу Клинцы Брянской области сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ нанесли удар по населенному пункту, в результате чего пострадала мирная жительница.

    Богомаз отметил: «ВСУ нанесли удар по городу Клинцы. В результате варварской атаки, к сожалению, ранена мирная жительница». Женщина была доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь.

    В результате атаки также были повреждены жилой дом и легковой автомобиль. На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы, указал губернатор региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики ударили беспилотником по гражданскому автомобилю недалеко от населенного пункта Чайки в Белгородской области, в результате чего погиб водитель.

    Украинский беспилотник атаковал населенный пункт Кременная в ЛНР, один мирный житель погиб и еще один получил ранения.

    В поселке Степное Краснояружского округа Белгородской области украинский беспилотник нанес удар по автомобилю, серьезно пострадал мирный житель, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 21:52 • Новости дня
    Пакистанские военные уничтожили три пограничных поста Афганистана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Пакистана уничтожили три пограничных поста афганских военных, вынудив их отступить.

    Инцидент произошел на границе между Пакистаном и Афганистаном, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах исламской республики.

    Как уточняют источники агентства, афганские позиции были уничтожены в районах, которые граничат с пакистанскими округами Читрал и Баджаур в провинции Хайбер-Пахтунхва.

    Напомним, десятки мирных жителей погибли в результате авиаударов ВВС Пакистана, совершенных в ночь на воскресенье по афганским приграничным провинциям Пактия и Нангархар. В четверг афганская армия начала боевые действия в ответ на удары Пакистана.

    Комментарии (0)
    Возле авианосца «Шарль де Голль» на Балтике обезвредили беспилотник
    Польша увидела в оборонной программе ЕС угрозу отношениям с США
    Грузия потребовала от Зеленского «сбавить тон»
    Захваченный береговой охраной Кубы катер с американцами был угнан во Флориде
    Российские ледоколы пришли на помощь застрявшим в водах Финляндии судам
    Высокий суд Лондона разрешил сжигать Коран
    Иностранцев отдали под суд за гибель футболиста Ерошевича в драке

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Пакистан начал «открытую войну» с Афганистаном из-за британской линии

    Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану. Исламабад обвинил талибов в том, что они «превратились в колонию Индии» и собрали в стране «террористов со всего мира». Российский МИД призвал стороны вернуться за стол переговоров для разрешения всех разногласий политико-дипломатическим путем. К чему приведет очередная эскалация в регионе и что она значит для Москвы? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кубу все-таки спасли

      Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    • На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для посадки, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

