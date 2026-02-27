Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.0 комментариев
Российский ИИ для тракторов попал в девять мировых рейтингов
Отечественный разработчик систем искусственного интеллекта Cognitive Pilot занял лидирующие позиции сразу в девяти зарубежных аналитических обзорах, посвященных автоматизации сельхозтехники.
Cognitive Pilot оказалась единственной отечественной компанией в престижных списках. Аналитики выпустили девять материалов по глобальному рынку систем автопилотирования, где россияне заняли места в первой пятерке. Такой значимый успех достигнут разработчиком впервые, хотя фирма и раньше попадала в рейтинги.
Эксперты Markets CAGR отмечают: «На рынок выходят новые игроки, такие как Cognitive Pilot, с инновационными технологиями, ориентированными на автоматизацию и интеграцию искусственного интеллекта».
Аналитики подчеркивают, что подобные решения привлекают фермеров возможностью повысить производительность. Российские системы обеспечивают бесшовную работу с уже имеющимся оборудованием.
Гендиректор компании Ольга Ускова объяснила высокую оценку реализацией революционных проектов в агросфере за последние годы. По ее словам, предприятие выпустило полностью автономный трактор и создало решения для анализа почвы. Она добавила, что фактически речь идет о появлении робота-агронома, задающего мировые тренды.
Объем рынка автономного управления агротехникой в 2025 году составил 15 млрд долларов, а к 2031 году вырастет до 26,57 млрд. Автопилоты повышают производительность на 30–35% и снижают расходы на топливо. Важно, что российская система работает на основе компьютерного зрения даже без сигнала GPS.