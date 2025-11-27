Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.2 комментария
Путин заявил, что Россия сохраняет рабочие отношения с Арменией в рамках ОДКБ
Президент России Владимир Путин указал, что страны ОДКБ с уважением признают временное решение Армении отказаться от участия в заседаниях организации.
Позиция Армении по участию в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является ее внутренним выбором, страны объединения относятся к этому с уважением, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».
Он отметил: «Что касается позиции Армении, то она, эта позиция, тоже хорошо известна. Она заключается в том, как нам говорят наши армянские коллеги. Они говорят, что мы поддерживаем все решения, которые принимаются в ОДКБ, мы считаем себя членами ОДКБ, но на данном этапе мы воздерживаемся от участия в заседаниях этой организации. Ну что, это их выбор, поэтому если они считают возможным так работать пока, ну хорошо, мы согласны, поскольку они являются членами организации, мы с ними в контакте находимся».
Путин подчеркнул, что Россия уважает позицию Армении и сохраняет с ней рабочие контакты как с полноценным участником ОДКБ. По словам президента, решение Армении воздерживаться от участия в заседаниях не мешает остальным странам объединения продолжать работу в прежнем режиме.
Глава государства находится в Бишкеке с 25 по 27 ноября. За это время он провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и принял участие в саммите ОДКБ.
В декабре 2024 года Пашинян заявил о разрыве отношений Армении с ОДКБ. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что будет с Арменией без ОДКБ.