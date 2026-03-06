Президент Ирана Пезешкиан: Ряд стран начали посреднические усилия для решения конфликта

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что ряд стран начали посреднические усилия по урегулированию конфликта. В обращении в соцсетях он подчеркнул, что Тегеран стремится к прочному миру в регионе, но при этом без колебаний будет защищать достоинство и суверенитет страны, пишет РИА «Новости».

«Некоторые страны начали посреднические усилия. Давайте будем ясны: мы привержены прочному миру в регионе, но при этом без колебаний защищаем достоинство и суверенитет нашей страны. Посредничество должно быть обращено к тому, кто недооценил иранский народ и спровоцировал этот конфликт», – написал Пезешкиан в соцсети X.

Президент не уточнил, какие именно государства выступили посредниками, а также неизвестно, согласился ли Тегеран на эти усилия. Ранее власти Ирана исключали возможность переговоров с США после начала конфликта.

Ранее Пезешкиан заявил, что действия Ирана против США и Израиля являются вынужденными и оборонительными.

До этого американская The New York Times сообщала, что Иран выразил готовность обсудить завершение конфликта после ударов США и Израиля.

Однако позже министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил, что Тегеран не обращался с просьбой о прекращении огня и не намерен возобновлять диалог с Вашингтоном.