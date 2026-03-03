Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.0 комментариев
Лавров: США могут не ограничиться Ираном, Венесуэлой и Кубой
США, вероятно, не ограничатся попытками взять под контроль только Иран, Венесуэлу и Кубу, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Брунея Эриваном Юсофом, передает РИА «Новости».
По словам Лаврова, госсекретарь США Марко Рубио недавно допустил, что Вашингтон собирается управлять Ираном по той же схеме, что и Венесуэлой, а теперь аналогичный подход применяется и к Кубе. «Наверное, это не конец», – подчеркнул глава российского МИД.
Лавров также отметил, что Франция и Британия стараются дистанцироваться от действий США на мировой арене. По его словам, эти страны, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН, проявляют независимость в ряде международных вопросов.
Кроме того, министр сообщил, что диалог между Россией и США продолжается на разных уровнях и в различных форматах. Лавров уточнил, что обсуждения касаются отдельных кризисов и направлений двусторонних отношений, несмотря на сложную международную обстановку.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за уважение суверенитета государств и считает вмешательство в их внутренние дела нарушением международного права.
По данным The Atlantic, американская администрация обсуждает вариант военного вмешательства на Кубе, учитывая опыт действий против Венесуэлы и Ирана и намерение усилить влияние в регионе.
Президент США Дональд Трамп допустил возможность «дружественного захвата Кубы».