План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.0 комментариев
Иранские беспилотники ударили по военным объектам на севере Израиля
Иран отчитался об атаке на израильскую авиабазу Рамат-Давид и радар Мерон
Ударные беспилотники Ирана атаковали израильскую авиабазу Рамат-Давид и радиолокационный комплекс Мерон на севере страны.
Представитель центрального штаба войск ПВО исламской республики «Хатам-оль-Анбия» проинформировал об успешной атаке на израильскую инфраструктуру, передает ТАСС.
Целями операции стали военная авиабаза Рамат-Давид и РЛС на базе Мерон.
«Военно-воздушные и военно-морские силы армии, запустив ударные беспилотники в сторону оккупированных территорий, нанесли удары по авиабазе Рамат-Давид и радиолокационной станции [на базе] Мерон на оккупированных территориях», – приводит его слова агентство Tasnim.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные объявили о запуске десятков беспилотников в рамках наступательной операции «Правдивое обещание 4».
Командующий штабом «Хатам-оль-Анбия» Али Абдоллахи заявил о нанесении ударов в ответ на действия США и Израиля.