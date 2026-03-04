Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.9 комментариев
Тела 80 погибших нашли на месте крушения фрегата Ирана у берегов Шри-Ланки
Не менее 80 человек погибли после затопления иранского фрегата у Шри-Ланки
По меньшей мере 80 тел извлекли после затопления иранского фрегата у побережья Шри-Ланки, часть спасенных остаются в тяжелом состоянии, сообщили в МИД островной страны.
Около 80 погибших найдено после затопления иранского фрегата IRIS Dena у берегов Шри-Ланки, передает ТАСС. Заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Арун Хемачандра сообщил, что судно возвращалось в Иран из индийского порта на восточном побережье.
«На данный момент с затонувшего у берегов Шри-Ланки иранского военно-морского корабля IRIS Dena извлечено около 80 тел», – приводит его слова портал Ada Derana. Причиной гибели фрегата стал удар, подробности которого пока не разглашаются.
По информации агентства Reuters, всего на борту находились не менее 180 человек. ВМС Шри-Ланки отметили, что спасти удалось 32 гражданина Ирана, все они были доставлены в больницы острова. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, у берегов Шри-Ланки иранский военный корабль подвергся атаке подлодки, в результате чего 78 моряков получили ранения, а более ста считаются пропавшими без вести.
Позже стало известно. что фрегат IRIS Dena, затонувший у побережья, был атакован американской подлодкой. США ранее заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и подлодки.