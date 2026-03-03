Армия Израиля заявила об ударе по секретной ядерной базе Ирана

Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.5 комментариев
Армия Израиля заявила об ударе по секретному ядерному объекту близ Тегерана
Израильские военные атаковали исследовательский центр Минзадехи, где местные ученые занимались разработкой оружия массового поражения, сообщил представитель израильской армии бригадный генерал Эфи Дефрин.
Официальный представитель израильской армии бригадный генерал Эфи Дефрин подтвердил факт нападения на стратегически важный объект недалеко от иранской столицы, передает ТАСС.
«Несколько часов назад мы нанесли удар по базе Минзадехи. Там находились ученые, которые пытались разработать ядерное оружие», – сообщил Дефрин в ходе брифинга.
Ранее строительство новых блоков АЭС «Бушер» в Иране было остановлено из-за боевых действий.
Росатом заявил о потере связи с руководством атомной отрасли Ирана.
Официальный представитель МИД Ирана заявил, что во время ударов США и Израиля Тегеран не занимался обогащением урана.