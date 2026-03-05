Аэропорты Пензы и Ульяновска возобновили штатную работу

Россия отказалась менять белого медведя на японских капибар

Россия отказалась отдавать Японии белого медведя в обмен на капибар

Tекст: Вера Басилая

Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев исключил возможность передачи животного из-за недружественной политики Токио, передает РИА «Новости».

По его словам, ситуация напоминает отзыв панд Китаем, поэтому дефицитных водосвинковых придется искать в других странах.

«Наш белый медведь и знаменитая китайская панда – это не просто животные, это политика. Вы, наверное, слышали, когда Китай потребовал вернуть всех панд из Японии из-за недружественных действий со стороны руководства Японии по отношению к Китаю», – подчеркнул Писарев.

Он подчеркнул, что белый медведь является национальным достоянием, и Россия не отдаст его Японии, несмотря на дефицит капибар в российских зоопарках. Писарев добавил, что российские зоопарки помогут коллегам по Евразийской ассоциации зоопарков и аквариумов, но диктовать условия России невозможно. По его словам, капибар можно получить из других стран.

Руководитель Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев также раскритиковал предложение обменять дальневосточного леопарда на грызунов. Он сравнил такую сделку с попыткой выменять золото на кусок мыла, отметив особую ценность редких хищников.

Ранее японский зоопарк Токусима выразил желание обменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда. Японская сторона испытывает потребность в хищнике для размножения после смерти медведя Гого, ранее привезенного из Перми.

В России фиксируется дефицит капибар, поскольку зоопарки по всей стране хотят приобрести этих животных из-за их растущей популярности.