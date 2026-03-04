Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.15 комментариев
Временные ограничения введены в аэропортах Ульяновска и Самары
Временные ограничения в аэропортах Ульяновска и Самары введены в целях соблюдения безопасности пассажиров и экипажей лайнеров, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорты Ульяновска (Баратаевка) и Самары (Курумоч): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.
Напомним, ранее в этот день ограничения ввели в аэропорту Сочи и Геленджика, Волгограда, а также Пензы и Саратова.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, системы ПВО в среду сбили 34 украинских БПЛА над регионами России за четыре часа.