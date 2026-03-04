Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.0 комментариев
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты
Аэропорт Геленджика временно приостановил прием и выпуск самолетов
В курортном Геленджике временно приостановлены взлеты и посадки гражданских самолетов из-за введенных ограничений, направленных на усиление безопасности полетов.
Временный режим ограничения на выполнение взлетно-посадочных операций начал действовать в авиаузле популярного южного курорта, сообщает Telegram-канал представителя Росавиации Артема Кореняко.
Администрация воздушной гавани временно не осуществляет прием прибывающих лайнеров и не выпускает отправляющиеся рейсы.
Введение специальных мер обусловлено необходимостью обеспечения безусловной безопасности полетов гражданских воздушных судов в данном районе. Экипажи самолетов и наземные службы действуют в строгом соответствии с требованиями безопасности.
Ранее в среду аэропорт Перми временно переставал принимать и отправлять самолеты.
В тот же день аэропорт Кирова временно ограничивал прием и вылет самолетов.
В ночь на среду в аэропортах Пензы и Саратова вводили ограничения на полеты.