В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты

Минтранс: Украина атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море

Tекст: Вера Басилая

Атака на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море была совершена украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта, сообщает в Telegram-канале Минтранс России.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел в международных водах.

По информации Минтранса, благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Сейчас жизни моряков ничего не угрожает, дополнительные детали о состоянии судна уточняются.

Минтранс квалифицировал нападение как акт международного терроризма и назвал его грубейшим нарушением норм морского права. В ведомстве подчеркнули, что атака стала возможной «при попустительстве властей ЕС» и не должна остаться без внимания международного сообщества.

Ранее агентство Reuters опубликовало информацию о пожаре на российском СПГ-танкере «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

До этого беспилотный летательный аппарат атаковал российский танкер Midvolga 2 в акватории Черного моря.

Турецкое управление мореходства заявило о нападении на танкер Virat в 35 милях от побережья.